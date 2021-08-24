https://tr.sputniknews.com/20210824/gece-kulubunun-onunde-cikan-bicakli-kavgada-hayatini-kaybetti-4-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1048282494.html

Gece kulübünün önünde çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybetti: 4 kişi adliyeye sevk edildi

Gece kulübünün önünde çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybetti: 4 kişi adliyeye sevk edildi

Alaçatı’da bir gece kulübünün önünde çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Alpay Kalyon’un bir kadının darp edildiğini gördüğü, olaya müdahale etmeye... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T13:04+0300

2021-08-24T13:04+0300

2021-08-24T13:04+0300

türkiye

izmir

gece kulübü

alaçatı

bıçaklı kavga

alpay kalyon

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İzmir Alaçatı’da meydana gelen olayda iddiaya göre, gece kulübüne müşteri olarak gelen Alpay Kalyon ile gece kulübünün çalışanları arasında arbede yaşandı. Alpay Kalyon’un hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada, Kalyon'un bir kadının darp edildiğini gördüğü, olaya müdahale etmeye çalışırken eşinin gözleri önünde bıçaklanarak yaşamını yitirdiği öne sürüldü.Alpay Kalyon’un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kalyon, Yamanlar Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.Öte yandan meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan işletme sahibi C.Ü., mekan müdürü M.A., otel mesul müdürü O.S. ve şüphelileri arabayla olay yerinden kaçırdığı öne sürülen O.G., hakim karşısına çıkartıldı. Diğer iki şüpheli olayı gerçekleştirdiği düşünülen F.B. ve yanında kavga ettiği belirtilen M.T.'nin de ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

türkiye

izmir

alaçatı

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izmir, gece kulübü, alaçatı, bıçaklı kavga, alpay kalyon