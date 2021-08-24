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Güneş Sistemi'nde yörüngede en hızlı dönen asteroit keşfedildi
Güneş Sistemi'nde yörüngede en hızlı dönen asteroit keşfedildi
Güneş sisteminde, yörüngede diğerlerinden daha hızlı döndüğü tespit edilen bir asteroit keşfedildi. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T14:55+0300
2021-08-24T14:55+0300
2021-08-24T14:58+0300
yaşam
uzay
güneş sistemi
asteroit
yörünge
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'Space.com'un haberine göre, 13 Ağustos'ta Şili'de gökbilimciler tarafından belirlenen ve '2021 PH27' şeklinde adlandırılan asteroidin, Güneş etrafında turunu tamamlaması 133 gün sürüyor.Asterodin, Güneş'in çevresini 88 günde turlayan Merkür gezegeni dışında Güneş Sistemi'nde bilinen en hızlı dönen cisim olduğu belirtildi.Bununla birlikte '2021 PH27'in Merkür’e kıyasla çok daha eliptik bir rotada seyrettiği, bu nedenle Güneş'e daha fazla yaklaştığı (20 milyon kilometre) ifade edildi.Asteroidin Güneş'e her yaklaştığında yüzeyinin çok fazla ısınarak uzaya kurşun madeni bıraktığı bildirildi.Uzmanlar, asteroidin, mevcut güzergahından çıkarılmadığı takdirde, birkaç milyon yıl sonra Güneş, Merkür veya Venüs ile çarpışacağı tahmininde bulundu.
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uzay, güneş sistemi, asteroit, yörünge
Güneş Sistemi'nde yörüngede en hızlı dönen asteroit keşfedildi 14:55 24.08.2021 (güncellendi: 14:58 24.08.2021)
Güneş sisteminde, yörüngede diğerlerinden daha hızlı döndüğü tespit edilen bir asteroit keşfedildi.
'Space.com'un haberine göre, 13 Ağustos'ta Şili'de gökbilimciler tarafından belirlenen ve
şeklinde adlandırılan asteroidin, Güneş etrafında turunu tamamlaması 133 gün sürüyor. '2021 PH27'
Asterodin, Güneş'in çevresini 88 günde turlayan Merkür gezegeni dışında Güneş Sistemi'nde bilinen en hızlı dönen cisim olduğu belirtildi.
Bununla birlikte '2021 PH27'in Merkür’e kıyasla çok daha eliptik bir rotada seyrettiği, bu nedenle Güneş'e daha fazla yaklaştığı (20 milyon kilometre) ifade edildi.
Asteroidin
Güneş'e her yaklaştığında yüzeyinin çok fazla ısınarak uzaya kurşun madeni bıraktığı bildirildi.
Uzmanlar, asteroidin, mevcut güzergahından çıkarılmadığı takdirde, birkaç milyon yıl sonra Güneş, Merkür veya Venüs ile çarpışacağı tahmininde
bulundu.