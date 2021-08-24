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Belçika'da hayvanlara zarar verenlere hapis ve para cezaları artırılıyor
Belçika'da hayvanlara zarar verenlere hapis ve para cezaları artırılıyor
Belçika'nın Flaman bölgesi hükümeti, hayvanlara eziyet veya ihmalden suçlu bulunanların 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini açıkladı. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T11:40+0300
2021-08-24T11:40+0300
dünya
ceza
para cezası
hayvan
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Hayvan Refahı Bakanı Ben Weyts tarafından açıklanan kararlarda, hayvanlara eziyet edenler ayrıca 16 bin euro para cezasına da çarptırılabilir ve 3 yıl süreyle hayvan beslemeleri yasaklanabilir. Öte yandan, suçlu bulunan şirketler de üç yıl süreyle kapatma cezası gibi yaptırımlarla karşı karşıya. VRT News'e açıklama yapan Weyts, hayvanlara eziyet ve ihmalden suçlu bulunanların birçoğunun hapis cezasından kurtulduğu için cezaların artırılması gerektiğini söyledi. Weyts, hayvan zulmü ve ihmali sorununun etkili bir şekilde ele alınması için daha sert cezaların gerekli olduğuna inandığını söyledi. Weyts, "Her ay 250 hayvana el konuluyor. Bu, ortada bir sorun olduğunu ve bunun için insanlara ceza verilmeyeceğine dair bir mesaj vermememiz gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Cezalardan elde edilen gelir ise, el konan hayvanların bakımı ve hayvan refahı konularında bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere Hayvan Refahı Fonu'na teslim edilecek.
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ceza, para cezası, hayvan

Belçika'da hayvanlara zarar verenlere hapis ve para cezaları artırılıyor

11:40 24.08.2021
© AAkedi köpek
kedi köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© AA
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Belçika'nın Flaman bölgesi hükümeti, hayvanlara eziyet veya ihmalden suçlu bulunanların 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini açıkladı.
Hayvan Refahı Bakanı Ben Weyts tarafından açıklanan kararlarda, hayvanlara eziyet edenler ayrıca 16 bin euro para cezasına da çarptırılabilir ve 3 yıl süreyle hayvan beslemeleri yasaklanabilir.
Öte yandan, suçlu bulunan şirketler de üç yıl süreyle kapatma cezası gibi yaptırımlarla karşı karşıya.
VRT News'e açıklama yapan Weyts, hayvanlara eziyet ve ihmalden suçlu bulunanların birçoğunun hapis cezasından kurtulduğu için cezaların artırılması gerektiğini söyledi.
Weyts, hayvan zulmü ve ihmali sorununun etkili bir şekilde ele alınması için daha sert cezaların gerekli olduğuna inandığını söyledi.
Weyts, "Her ay 250 hayvana el konuluyor. Bu, ortada bir sorun olduğunu ve bunun için insanlara ceza verilmeyeceğine dair bir mesaj vermememiz gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Cezalardan elde edilen gelir ise, el konan hayvanların bakımı ve hayvan refahı konularında bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere Hayvan Refahı Fonu'na teslim edilecek.
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