İBB Sözcüsü Ongun'dan A Haber'in 'tenis kortu' iddiasına yanıt

A Haber 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel tenis maçı yaptığı kortun son durumuyla ilgili "İBB'ye 'tenis kortu' tepkisi: İmamoğlu ailesi için mi yapmıştınız?" başlığıyla bir haber yayımladı.Haberde, "İBB yönetimi Haliç'in ortasındaki yüzen tenis kortunu kaldırdı. İstanbullu gençlerin hizmetine açılacağı söylenen Haliç'teki yüzen tenis kortunun son hali tepki topladı" ifadeleri yer aldı.A Haber'in bu iddiasına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt geldi.Twitter üzerinden açıklama yapan Ongun, şu ifadeleri kullandı:
İBB Sözcüsü Ongun, A Haber'in "İBB yönetimine 'yüzen tenis kortu' tepkisi! Haliç'teki tenis kortunun son hali tepki topladı" ifadeleriyle paylaşılan haberine yanıt verdi.
A Haber 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel tenis maçı yaptığı kortun son durumuyla ilgili "İBB'ye 'tenis kortu' tepkisi: İmamoğlu ailesi için mi yapmıştınız?" başlığıyla bir haber yayımladı.
Haberde, "İBB yönetimi Haliç'in ortasındaki yüzen tenis kortunu kaldırdı. İstanbullu gençlerin hizmetine açılacağı söylenen Haliç'teki yüzen tenis kortunun son hali tepki topladı" ifadeleri yer aldı.
A Haber'in bu iddiasına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt geldi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Ongun, şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili A haber, buradaki spor etkinlikleri tamamlandı. Yıllardır çürümeye terk edilmiş platform, şimdi farklı etkinlikler için devamlı kullanılıyor. İBB kaynaklarının verimli kullanılmasından rahatsız olduğunuzun farkındayız ama bu platformda daha çok etkinlik göreceksiniz."
Sevgili @Ahaber, buradaki spor etkinlikleri tamamlandı. Yıllardır çürümeye terk edilmiş platform, şimdi farklı etkinlikler için devamlı kullanılıyor. İBB kaynaklarının verimli kullanılmasından rahatsız olduğunuzun farkındayız ama bu platformda daha çok etkinlik göreceksiniz. pic.twitter.com/IrASZaM8O5