Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210824/ibb-sozcusu-ongundan-a-haberin-tenis-kortu-iddiasina-yanit-1048289576.html
İBB Sözcüsü Ongun'dan A Haber'in 'tenis kortu' iddiasına yanıt
İBB Sözcüsü Ongun'dan A Haber'in 'tenis kortu' iddiasına yanıt
İBB Sözcüsü Ongun, A Haber'in "İBB yönetimine 'yüzen tenis kortu' tepkisi! Haliç'teki tenis kortunun son hali tepki topladı" ifadeleriyle paylaşılan haberine... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T15:31+0300
2021-08-24T15:31+0300
türkiye
ibb
tenis
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
tenis kortu
a haber
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103885/83/1038858356_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_ac27b248b81fc3c89755b62ed1cb7743.jpg
A Haber 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel tenis maçı yaptığı kortun son durumuyla ilgili "İBB'ye 'tenis kortu' tepkisi: İmamoğlu ailesi için mi yapmıştınız?" başlığıyla bir haber yayımladı.Haberde, "İBB yönetimi Haliç'in ortasındaki yüzen tenis kortunu kaldırdı. İstanbullu gençlerin hizmetine açılacağı söylenen Haliç'teki yüzen tenis kortunun son hali tepki topladı" ifadeleri yer aldı.A Haber'in bu iddiasına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt geldi.Twitter üzerinden açıklama yapan Ongun, şu ifadeleri kullandı:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103885/83/1038858356_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_f389814f99011a2d8ced41bb419cf1aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ibb, tenis, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), tenis kortu, a haber

İBB Sözcüsü Ongun'dan A Haber'in 'tenis kortu' iddiasına yanıt

15:31 24.08.2021
© Fotoğraf : DHAMurat Ongun
Murat Ongun - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© Fotoğraf : DHA
Abone ol
İBB Sözcüsü Ongun, A Haber'in "İBB yönetimine 'yüzen tenis kortu' tepkisi! Haliç'teki tenis kortunun son hali tepki topladı" ifadeleriyle paylaşılan haberine yanıt verdi.
A Haber 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel tenis maçı yaptığı kortun son durumuyla ilgili "İBB'ye 'tenis kortu' tepkisi: İmamoğlu ailesi için mi yapmıştınız?" başlığıyla bir haber yayımladı.
Haberde, "İBB yönetimi Haliç'in ortasındaki yüzen tenis kortunu kaldırdı. İstanbullu gençlerin hizmetine açılacağı söylenen Haliç'teki yüzen tenis kortunun son hali tepki topladı" ifadeleri yer aldı.
A Haber'in bu iddiasına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt geldi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Ongun, şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili A haber, buradaki spor etkinlikleri tamamlandı. Yıllardır çürümeye terk edilmiş platform, şimdi farklı etkinlikler için devamlı kullanılıyor. İBB kaynaklarının verimli kullanılmasından rahatsız olduğunuzun farkındayız ama bu platformda daha çok etkinlik göreceksiniz."
463000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:21Premier Lig, 2022-2025 sezonlarında beIN Sports Türkiye'de
16:19Rusya ordusu yeni silahlar için anlaştı: Tsirkon ve Kinjal hipersonik füzeleri de alınacak
16:16Neşet Ertaş'ın hayatı sinemaya aktarılacak
16:08A-101'de bölge sorumlusundan kadın çalışana saldırı
16:02BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Taliban’ın ciddi insan hakları ihlallerine dair raporlar aldık
15:56Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti
15:50‘ABD ve diğer Batı ülkelerinin askeri gemilere yönelik ambargosu yerli çözümler ile aşılıyor’
15:49Rusya, Afganistan'daki durum nedeniyle Tacikistan'daki üssünü Kornet füzeleriyle güçlendirdi
15:46Tokyo Paralimpik Oyunları, açılış seremonisi ile başladı
15:46Öğrenci evlerinin yoğun olduğu ilçede kira fiyatlarında büyük artış
15:37İstanbul'da sanayi sitesinde bina çöktü
15:33Börekçiye giren hırsızın limonata ‘keyfi’
15:31İBB Sözcüsü Ongun'dan A Haber'in 'tenis kortu' iddiasına yanıt
15:29Doç. Dr. Köroğlu’ndan ‘Naci İnci’ değerlendirmesi: Vazgeçmiyoruz, 3 sene de gerekse sürdüreceğiz
15:22Karnından 9 aylık bebeğin boyutuna ulaşan kist çıkarıldı: 'Geceleri hareket ediyordu'
15:21Ülkesini terk eden Afganistan Merkez Bankası Başkanı: Afyon geliri yaklaşık 1 milyar dolar
15:05Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılı: ‘Mazlum milletlerin emperyalizme karşı ortak zaferi’
14:55'Chita'yla ilişkisi' olduğunu iddia eden kadının şempanzeleri ziyaret etmesi yasaklandı
14:55Yunanistan’da Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik tedbirler artırıldı
14:55Güneş Sistemi'nde yörüngede en hızlı dönen asteroit keşfedildi