https://tr.sputniknews.com/20210824/ibb-sozcusu-ongundan-a-haberin-tenis-kortu-iddiasina-yanit-1048289576.html

İBB Sözcüsü Ongun'dan A Haber'in 'tenis kortu' iddiasına yanıt

İBB Sözcüsü Ongun'dan A Haber'in 'tenis kortu' iddiasına yanıt

İBB Sözcüsü Ongun, A Haber'in "İBB yönetimine 'yüzen tenis kortu' tepkisi! Haliç'teki tenis kortunun son hali tepki topladı" ifadeleriyle paylaşılan haberine... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T15:31+0300

2021-08-24T15:31+0300

2021-08-24T15:31+0300

türkiye

ibb

tenis

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

tenis kortu

a haber

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A Haber 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel tenis maçı yaptığı kortun son durumuyla ilgili "İBB'ye 'tenis kortu' tepkisi: İmamoğlu ailesi için mi yapmıştınız?" başlığıyla bir haber yayımladı.Haberde, "İBB yönetimi Haliç'in ortasındaki yüzen tenis kortunu kaldırdı. İstanbullu gençlerin hizmetine açılacağı söylenen Haliç'teki yüzen tenis kortunun son hali tepki topladı" ifadeleri yer aldı.A Haber'in bu iddiasına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt geldi.Twitter üzerinden açıklama yapan Ongun, şu ifadeleri kullandı:

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ibb, tenis, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), tenis kortu, a haber