https://tr.sputniknews.com/20210824/ingiltere-savunma-bakani-turkiyede-multeci-merkezi-kurulacagi-haberlerini-yalanladi-1048284697.html

İngiltere Savunma Bakanı, 'Türkiye'de mülteci merkezi kurulacağı' haberlerini yalanladı

İngiltere Savunma Bakanı, 'Türkiye'de mülteci merkezi kurulacağı' haberlerini yalanladı

İngiliz Savunma Bakanı Wallace, İngiltere'nin Türkiye'de bir mülteci merkezi kuracağına ilişkin haberlerin medyanın spekülasyonu olduğunu belirtti. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T13:57+0300

2021-08-24T13:57+0300

2021-08-24T13:57+0300

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İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, Times gazetesinde yer alan 'Türkiye'nin tepkisi nedeniyle İngiltere'nin Taliban'dan kaçan Afganlar için bölgesel merkezler kurma planlarından vazgeçtiği, mültecileri komşu ülkelerden getireceği' şeklindeki haberine Twitter üzerinden cevap verdi.İngiltere'nin plandan vazgeçmediğini kaydeden Wallace, "Haberin hiçbir temeli yok, tamamen spekülasyon. Bölge genelinde bir dizi işleme merkezi kuracağımızı söyledik. Bunu, bölgesel merkezin Türkiye'de olacağı şekline siz getirdiniz" diye yazdı.Mail On Sunday gazetesi, Savunma Bakanı Wallace'ın bir yazısına ver vermişti. Yazıda İngiltere'nin üçüncü ülkelerde sığınmacı kabul merkezleri oluşturacağı söylense de isim verilmemişti. Buna karşın gazete ayrı bir haberde Türkiye'nin adını bu ülkeler arasında göstermiş, benzer bir haber Guardian gazetesi tarafından da yayımlanmıştı.BBC Türkçe ise Wallace'ın yazısında Türkiye'den bahsetmemesine rağmen, "İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz" başlığıyla bir haber yayımlamıştı. Daha sonra habere ilişkin sosyal medya paylaşımını silen BBC Türkçe, 'atıf hatası yaptıklarını' belirterek özür dilemişti.

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ingiltere, afganistan, türkiye, pakistan, mülteci, bbc türkçe, iltica, açıklama, ben wallace, merkez, savunma bakanı