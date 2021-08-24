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https://tr.sputniknews.com/20210824/irakta-isid-operasyonu-3-militan-olduruldu-1048272318.html
Irak'ta IŞİD operasyonu: 3 militan öldürüldü
Irak'ta IŞİD operasyonu: 3 militan öldürüldü
Irak'ın Salahaddin vilayetinde IŞİD'e karşı düzenlenen operasyonda 3 militanın öldürüldüğü açıklandı. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T05:11+0300
2021-08-24T05:11+0300
2021-08-24T05:11+0300
dünya
irak
işid
operasyon
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Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin Salahaddin'in kuzeyinde IŞİD mensuplarına yönelik operasyon başlattığı ifade edildi.Açıklamada, operasyon sırasında çıkan çatışmada IŞİD'li 3 teröristin öldürüldüğü, iki Irak askerinin ise hafif yaralandığı açıklandı.Operasyona Irak Hava Kuvvetleri'nin de destek verdiği bilgisi paylaşıldı.
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irak, işid, operasyon
Irak'ta IŞİD operasyonu: 3 militan öldürüldü
Irak'ın Salahaddin vilayetinde IŞİD'e karşı düzenlenen operasyonda 3 militanın öldürüldüğü açıklandı.
Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin Salahaddin'in kuzeyinde IŞİD mensuplarına yönelik operasyon başlattığı ifade edildi.
Açıklamada, operasyon sırasında çıkan çatışmada IŞİD'li 3 teröristin öldürüldüğü, iki Irak askerinin ise hafif yaralandığı açıklandı.
Operasyona Irak Hava Kuvvetleri'nin de destek verdiği bilgisi paylaşıldı.