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İsrail'in zafer ilanıyla hata ettiğini söyleyen Kovid'le savaş başkanı: Yılda 1-2 takviye aşı lazım
İsrail'in zafer ilanıyla hata ettiğini söyleyen Kovid'le savaş başkanı: Yılda 1-2 takviye aşı lazım
İsrail hızlı aşılama sayesinde pandemiye karşı zafer havasına girmişken Delta varyantının yayılması sonucu yeniden vaka sayılarında artışla yüzleşirken, temmuz... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T16:30+0300
2021-08-24T17:34+0300
koronavirüs
israil
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Times of Israel'e konuşan İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü ve koronavirüsle mücadele ekibinin başkanı Prof. Salman Zarka, 'hükümetin pandemiyle mücadelede zafer ilanı gibi hatalar yaptığını, dolayısıyla Delta varyantına gafil avlandıklarını, daha uzun yıllar boyunca maske takmak ve destekleyici aşılar olmak gerekebileceğini' söyledi.Son 24 saatte 9 bin 831 yeni vakayla son 8 ayda kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısını görmenin yanısıra 12 ölüm bildiren İsrail, geçen hafta Kovid'e yaklaşık 200 kurban verirken, hastaneye kaldırılanların ve yoğun bakımda tedaviye alınanların sayısı her geçen gün artıyor. Halihazırda 660'dan fazla hastanın durumu ağır ve bunların 162'si solunum cihazına bağlanarak hayata tutunuyor.Bahar sonunda toplu aşılama sayesinde vaka sayısının neredeyse sıfıra düşmesinin ardından dördüncü dalgaya yakalanmalarında 'İsrailli yetkililerin de sorumluluğu bulunduğunu' söyleyen yeni Kovid'le mücadele çarı, “2 ay önce virüse karşı zafer kutlaması yapıp gündelik hayatımıza geri döndükten sonra bazı tıbbi tesisleri kapattık ve savaşı kazandığımıza inandık. Aşı olmamışlara izahat yapmayı ve aşılanmaya yönlendirmeyi durdurduk" dedi."Savaşı kazandığımızı sandığımızda bazı hatalar yapılmış görünüyor, şimdi anlıyoruz ki, sadece bir muharebe kazanmışız, savaş hala devam ediyor" diye devam eden Zarka, İsraillilerin yüzde 60'ına iki doz Biontech-Pfizer aşısı yapılmış olmasının yeterli olmadığını belirtti."Devam etmek, izah etmek ve herkesi aşı olmaya zorlamak mecburiyetindeyiz" vurgusunu yapan halk sağlığı uzmanı, 'yeni bir virüs' olduğuna dikkat çektiği Kovid hakkındaki 'gevşeklik anı ve yetersiz bilgi nedeniyle İsrail'in aşılıları bile enfekte eden daha bulaşıcı yeni mutasyonlar tarafından gafil avlandığını' dile getirdi. "Viroloji hakkında bildiklerimize dayanarak, Kovid-19'un grip veya diğer virüsler gibi davranacağını düşündük ama ne yazık ki Delta, birlikte olduğumuz kısa sürede bizi şaşırttı" diye konuşan Zarka, 'ancak bundan sonra tıp uzmanlarının koronavirüsü inceleyecek bol bol zamanı olacağını, zira Kovid-19'un bir yere gitmeyeceğini ve insanların uzun aylar ve hatta yıllar boyunca maske takmak zorunda kalacağını' anlattı."Virüs dünyayı değiştirdi" diyerek 'İsrailliler dahil tüm insanların Kovid'le birlikte yaşamanın yollarını bulmaktan başka çaresi olmadığını' vurgulayan Zarka, 'bazı kısıtlamalar getirilmesi kaçınılmaz olsa da ekonomiye büyük zarar veren tümden kapanmalara ihtimal vermediğini' söyledi.Güney Amerika'da ortaya çıkan gibi yeni varyantlarla yeni dalgalar olmasını göz önünde bulundurmak gerektiğini belirten halk sağlığı uzmanı "Bunu ve aşıların etkilerini kaybetmesi, antikorların azalmasını düşünürsek, birkaç ayda bir - yılda bir veya 5-6 ayda bir olabilir - bir doz aşı daha olmaya ihtiyacımız olacak gibi görünüyor" dedi. Şimdilik 1.4 milyon İsraillinin üçüncü dozu olduğu takviye aşı kampanyasını da yöneten Zarka, 'üçüncü dozu olanların hastalanma riskinin daha düşük olduğunu ve yeterince kişi destekleyici dozu olduktan sonra vaka sayısının düşmesini umduğunu' aktardı.
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İsrail'in zafer ilanıyla hata ettiğini söyleyen Kovid'le savaş başkanı: Yılda 1-2 takviye aşı lazım

16:30 24.08.2021 (güncellendi: 17:34 24.08.2021)
© REUTERS / NIR ELIASİsrail- Koronavirüs- Aşı
İsrail- Koronavirüs- Aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / NIR ELIAS
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İsrail hızlı aşılama sayesinde pandemiye karşı zafer havasına girmişken Delta varyantının yayılması sonucu yeniden vaka sayılarında artışla yüzleşirken, temmuz ortasında Kovid-19'la mücadeleden sorumu bir numaralı yetkili konumuna getirilen Prof. Salman Zarka'dan acı itiraf ve uyarılar geldi.
Times of Israel'e konuşan İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü ve koronavirüsle mücadele ekibinin başkanı Prof. Salman Zarka, 'hükümetin pandemiyle mücadelede zafer ilanı gibi hatalar yaptığını, dolayısıyla Delta varyantına gafil avlandıklarını, daha uzun yıllar boyunca maske takmak ve destekleyici aşılar olmak gerekebileceğini' söyledi.
Son 24 saatte 9 bin 831 yeni vakayla son 8 ayda kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısını görmenin yanısıra 12 ölüm bildiren İsrail, geçen hafta Kovid'e yaklaşık 200 kurban verirken, hastaneye kaldırılanların ve yoğun bakımda tedaviye alınanların sayısı her geçen gün artıyor. Halihazırda 660'dan fazla hastanın durumu ağır ve bunların 162'si solunum cihazına bağlanarak hayata tutunuyor.
Bahar sonunda toplu aşılama sayesinde vaka sayısının neredeyse sıfıra düşmesinin ardından dördüncü dalgaya yakalanmalarında 'İsrailli yetkililerin de sorumluluğu bulunduğunu' söyleyen yeni Kovid'le mücadele çarı, “2 ay önce virüse karşı zafer kutlaması yapıp gündelik hayatımıza geri döndükten sonra bazı tıbbi tesisleri kapattık ve savaşı kazandığımıza inandık. Aşı olmamışlara izahat yapmayı ve aşılanmaya yönlendirmeyi durdurduk" dedi.
"Savaşı kazandığımızı sandığımızda bazı hatalar yapılmış görünüyor, şimdi anlıyoruz ki, sadece bir muharebe kazanmışız, savaş hala devam ediyor" diye devam eden Zarka, İsraillilerin yüzde 60'ına iki doz Biontech-Pfizer aşısı yapılmış olmasının yeterli olmadığını belirtti.
"Devam etmek, izah etmek ve herkesi aşı olmaya zorlamak mecburiyetindeyiz" vurgusunu yapan halk sağlığı uzmanı, 'yeni bir virüs' olduğuna dikkat çektiği Kovid hakkındaki 'gevşeklik anı ve yetersiz bilgi nedeniyle İsrail'in aşılıları bile enfekte eden daha bulaşıcı yeni mutasyonlar tarafından gafil avlandığını' dile getirdi.
"Viroloji hakkında bildiklerimize dayanarak, Kovid-19'un grip veya diğer virüsler gibi davranacağını düşündük ama ne yazık ki Delta, birlikte olduğumuz kısa sürede bizi şaşırttı" diye konuşan Zarka, 'ancak bundan sonra tıp uzmanlarının koronavirüsü inceleyecek bol bol zamanı olacağını, zira Kovid-19'un bir yere gitmeyeceğini ve insanların uzun aylar ve hatta yıllar boyunca maske takmak zorunda kalacağını' anlattı.
"Virüs dünyayı değiştirdi" diyerek 'İsrailliler dahil tüm insanların Kovid'le birlikte yaşamanın yollarını bulmaktan başka çaresi olmadığını' vurgulayan Zarka, 'bazı kısıtlamalar getirilmesi kaçınılmaz olsa da ekonomiye büyük zarar veren tümden kapanmalara ihtimal vermediğini' söyledi.
Güney Amerika'da ortaya çıkan gibi yeni varyantlarla yeni dalgalar olmasını göz önünde bulundurmak gerektiğini belirten halk sağlığı uzmanı "Bunu ve aşıların etkilerini kaybetmesi, antikorların azalmasını düşünürsek, birkaç ayda bir - yılda bir veya 5-6 ayda bir olabilir - bir doz aşı daha olmaya ihtiyacımız olacak gibi görünüyor" dedi.
Şimdilik 1.4 milyon İsraillinin üçüncü dozu olduğu takviye aşı kampanyasını da yöneten Zarka, 'üçüncü dozu olanların hastalanma riskinin daha düşük olduğunu ve yeterince kişi destekleyici dozu olduktan sonra vaka sayısının düşmesini umduğunu' aktardı.
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