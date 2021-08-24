https://tr.sputniknews.com/20210824/istanbul-servis-iscileri-esnaf-odasi-baskani-ben-asisiz-servisci-ogrenci-tasiyamaz-demedim-1048303541.html

İstanbul Servis İşçileri Esnaf Odası Başkanı: 'Ben aşısız servisçi öğrenci taşıyamaz' demedim

İstanbul Servis İşçileri Esnaf Odası Başkanı: 'Ben aşısız servisçi öğrenci taşıyamaz' demedim

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan İstanbul Servis İşçileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk "Ben aşısız servisçi öğrenci taşıyamaz demedim... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T21:42+0300

2021-08-24T21:42+0300

2021-08-24T21:45+0300

akşam postasi

servis şoförü

koronavirüs aşısı

yüz yüze eğitim

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Servisçiler Odası Başkanı: Ben servisçilere aşı zorunlu demedim Servisçiler Odası Başkanı: Ben servisçilere aşı zorunlu demedim

Yüz yüze eğitime günler kala okul servisçilerine aşı zorunluluğu tartışması yaşanıyor. İstanbul Servis İşçileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk İstanbul Valisi ile yaptığı görüşmenin ardından, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilik okullara yazı gönderdi. Aşı kartı olmayan servisçiler çalışamayacak” ifadesini kullanmıştı. Öztürk, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na “Bu açıklamadan sonra beni Diyarbakır’dan bile aradılar sen aşıyı nasıl zorlarsın diye. Ben aşısız servisçi öğrenci taşıyamaz demedim. Bizim yasak koyma ya da aşıyı zorlama yetkimiz yok” diye konuştu.Hamza Öztürk’ün açıklamalarından satırbaşları şöyle:“Biz oda olarak sektörümüzde çalışanlara aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. Kanunen zorunlu tutamayız. 20 aydır servisçiler olarak ne çektiğimizi biz biliyoruz. Yeni bir kapanmayı kaldırabilecek takatimiz yok. Bir an önce okulların açılmasını bekliyoruz.”'Ben bakan değilim ki''Habercilerin yorum farkı var'“Ben servisçilere aşı zorunlu demedim. Habercilerin yorum farkı var. Ben o zaman da hukuk komisyonları aşı kartlarını istemeye başladı dedim. Vatandaşın aşı kartı yoksa belki iki defa PCR testi verecek veya çalışmayacak okulda. Biz devamlı çalışamıyoruz, devamlı çalışmayı sağlayabilmek için tüm okul servisi çalışanlarından aşı olmalarını ısrarla tavsiye ediyorum. Muhtemelen okullar, ‘ben aşı olmam’ diyen servis şoförü ile çalışmayacak. Okullar bu konuda tek yetkili o yüzden ister özel okul olsun ister devlet okulu olsun çalışmak istemeyebilir.”

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2021

Atilla Güner https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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servis şoförü, koronavirüs aşısı, yüz yüze eğitim, аудио