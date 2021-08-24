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Akşam Postası - Sputnik Türkiye
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210824/istanbul-servis-iscileri-esnaf-odasi-baskani-ben-asisiz-servisci-ogrenci-tasiyamaz-demedim-1048303541.html
İstanbul Servis İşçileri Esnaf Odası Başkanı: 'Ben aşısız servisçi öğrenci taşıyamaz' demedim
İstanbul Servis İşçileri Esnaf Odası Başkanı: 'Ben aşısız servisçi öğrenci taşıyamaz' demedim
RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan İstanbul Servis İşçileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk "Ben aşısız servisçi öğrenci taşıyamaz demedim... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T21:42+0300
2021-08-24T21:45+0300
akşam postasi
servis şoförü
koronavirüs aşısı
yüz yüze eğitim
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Servisçiler Odası Başkanı: Ben servisçilere aşı zorunlu demedim
Servisçiler Odası Başkanı: Ben servisçilere aşı zorunlu demedim
Yüz yüze eğitime günler kala okul servisçilerine aşı zorunluluğu tartışması yaşanıyor. İstanbul Servis İşçileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk İstanbul Valisi ile yaptığı görüşmenin ardından, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilik okullara yazı gönderdi. Aşı kartı olmayan servisçiler çalışamayacak” ifadesini kullanmıştı. Öztürk, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na “Bu açıklamadan sonra beni Diyarbakır’dan bile aradılar sen aşıyı nasıl zorlarsın diye. Ben aşısız servisçi öğrenci taşıyamaz demedim. Bizim yasak koyma ya da aşıyı zorlama yetkimiz yok” diye konuştu.Hamza Öztürk’ün açıklamalarından satırbaşları şöyle:“Biz oda olarak sektörümüzde çalışanlara aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. Kanunen zorunlu tutamayız. 20 aydır servisçiler olarak ne çektiğimizi biz biliyoruz. Yeni bir kapanmayı kaldırabilecek takatimiz yok. Bir an önce okulların açılmasını bekliyoruz.”'Ben bakan değilim ki''Habercilerin yorum farkı var'“Ben servisçilere aşı zorunlu demedim. Habercilerin yorum farkı var. Ben o zaman da hukuk komisyonları aşı kartlarını istemeye başladı dedim. Vatandaşın aşı kartı yoksa belki iki defa PCR testi verecek veya çalışmayacak okulda. Biz devamlı çalışamıyoruz, devamlı çalışmayı sağlayabilmek için tüm okul servisi çalışanlarından aşı olmalarını ısrarla tavsiye ediyorum. Muhtemelen okullar, ‘ben aşı olmam’ diyen servis şoförü ile çalışmayacak. Okullar bu konuda tek yetkili o yüzden ister özel okul olsun ister devlet okulu olsun çalışmak istemeyebilir.”
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Atilla Güner
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MIA „Rosiya Segodnya“
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servis şoförü, koronavirüs aşısı, yüz yüze eğitim, аудио

İstanbul Servis İşçileri Esnaf Odası Başkanı: 'Ben aşısız servisçi öğrenci taşıyamaz' demedim

21:42 24.08.2021 (güncellendi: 21:45 24.08.2021)
AKŞAM POSTASI
Servisçiler Odası Başkanı: Ben servisçilere aşı zorunlu demedim
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan İstanbul Servis İşçileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk "Ben aşısız servisçi öğrenci taşıyamaz demedim. Bizim yasak koyma ya da aşıyı zorlama yetkimiz yok” açıklamasında bulundu.
Yüz yüze eğitime günler kala okul servisçilerine aşı zorunluluğu tartışması yaşanıyor. İstanbul Servis İşçileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk İstanbul Valisi ile yaptığı görüşmenin ardından, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilik okullara yazı gönderdi. Aşı kartı olmayan servisçiler çalışamayacak” ifadesini kullanmıştı.
Öztürk, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na “Bu açıklamadan sonra beni Diyarbakır’dan bile aradılar sen aşıyı nasıl zorlarsın diye. Ben aşısız servisçi öğrenci taşıyamaz demedim. Bizim yasak koyma ya da aşıyı zorlama yetkimiz yok” diye konuştu.
Hamza Öztürk’ün açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Biz oda olarak sektörümüzde çalışanlara aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. Kanunen zorunlu tutamayız. 20 aydır servisçiler olarak ne çektiğimizi biz biliyoruz. Yeni bir kapanmayı kaldırabilecek takatimiz yok. Bir an önce okulların açılmasını bekliyoruz.”

'Ben bakan değilim ki'

“Bu kararı alabilecek olan İstanbul Valiliği ya da Milli Eğitim Müdürlüğü. İstanbul Servis İşçileri Esnaf Odası Başkanı olarak yasak koyma yetkim yok. Turizm çalışanlarının aşılanmasına ilişkin kararı Turizm Bakanlığı açıklamıştı, ben bir meslek odasıyım bakanlık değilim ki. Bizim yapabileceğimiz tek şey tavsiyede bulunmak. Okullardaki komisyonlarımız, sözleşme yapan taşımacılardan aşı kartları istemeye başladılar.”

'Habercilerin yorum farkı var'

“Ben servisçilere aşı zorunlu demedim. Habercilerin yorum farkı var. Ben o zaman da hukuk komisyonları aşı kartlarını istemeye başladı dedim. Vatandaşın aşı kartı yoksa belki iki defa PCR testi verecek veya çalışmayacak okulda. Biz devamlı çalışamıyoruz, devamlı çalışmayı sağlayabilmek için tüm okul servisi çalışanlarından aşı olmalarını ısrarla tavsiye ediyorum. Muhtemelen okullar, ‘ben aşı olmam’ diyen servis şoförü ile çalışmayacak. Okullar bu konuda tek yetkili o yüzden ister özel okul olsun ister devlet okulu olsun çalışmak istemeyebilir.”
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