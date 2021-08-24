https://tr.sputniknews.com/20210824/istanbulda-fabrika-yangini-1048273306.html

İstanbul'da fabrika yangını

İstanbul'da fabrika yangını

Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde bulunan 5 katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T06:55+0300

2021-08-24T06:55+0300

2021-08-24T07:02+0300

türkiye

istanbul

yangın

kağıthane

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İstanbul Kağıthane'de, ambalaj üretim atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Yeşilce Mahallesi Çeşni Sokak'taki 6 katlı binanın giriş katında yer alan atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Güvenlik güçleri binanın etrafında şerit çekerek önlem alırken, içerisinde kimyasal madde bulunan imalathanedeki yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.İtfaiye görevlileri, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından yangını kontrol altına aldı.Yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürülürken, atölye kullanılamaz hale geldi.

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istanbul

kağıthane

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istanbul, yangın, kağıthane