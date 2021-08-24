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İstanbul'da fabrika yangını
İstanbul'da fabrika yangını
Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde bulunan 5 katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T06:55+0300
2021-08-24T06:55+0300
2021-08-24T07:02+0300
türkiye
istanbul
yangın
kağıthane
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İstanbul Kağıthane'de, ambalaj üretim atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Yeşilce Mahallesi Çeşni Sokak'taki 6 katlı binanın giriş katında yer alan atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Güvenlik güçleri binanın etrafında şerit çekerek önlem alırken, içerisinde kimyasal madde bulunan imalathanedeki yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.İtfaiye görevlileri, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından yangını kontrol altına aldı.Yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürülürken, atölye kullanılamaz hale geldi.
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istanbul, yangın, kağıthane
İstanbul'da fabrika yangını 06:55 24.08.2021 (güncellendi: 07:02 24.08.2021)
Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde bulunan 5 katlı plastik fabrikasında yangın çıktı.
İstanbul Kağıthane'de, ambalaj üretim atölyesinde çıkan yangın
kontrol altına alınarak söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yeşilce Mahallesi Çeşni Sokak'taki 6 katlı binanın giriş katında yer alan atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Güvenlik güçleri
binanın etrafında şerit çekerek önlem alırken, içerisinde kimyasal madde bulunan imalathanedeki yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
İtfaiye görevlileri, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından yangını kontrol altına aldı.
Yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürülürken, atölye kullanılamaz hale geldi.
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