https://tr.sputniknews.com/20210824/istanbulda-sanayi-sitesinde-bina-coktu-1048290037.html

İstanbul'da sanayi sitesinde bina çöktü

İstanbul'da sanayi sitesinde bina çöktü

İstanbul İkitelli'de bulunan Masko Sanayi Sitesi'nde bir binanın çöktüğü belirtildi. Olay yerine çok sayıda iftaiye ekibi sevk edildi. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T15:37+0300

2021-08-24T15:37+0300

2021-08-24T16:16+0300

türkiye

türkiye

istanbul

ikitelli

çökme

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Başakşehir'deki Masko Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya mağazası çöktü.AA'nın aktardığı bilgilere göre, İkitelli'de Masko Mobilyacılar Sitesinde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibi, çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı.İş yeri yetkililerinden çökme anında binada kimsenin bulunmadığına ilişkin bilgi alan ekipler, tedbir amaçlı incelemelerini sürdürüyor.'Yaralı ve can kaybı yok'İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

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ikitelli

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türkiye, istanbul, ikitelli, çökme