Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210824/istanbulda-sanayi-sitesinde-bina-coktu-1048290037.html
İstanbul'da sanayi sitesinde bina çöktü
İstanbul'da sanayi sitesinde bina çöktü
İstanbul İkitelli'de bulunan Masko Sanayi Sitesi'nde bir binanın çöktüğü belirtildi. Olay yerine çok sayıda iftaiye ekibi sevk edildi. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T15:37+0300
2021-08-24T16:16+0300
türkiye
türkiye
istanbul
ikitelli
çökme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048292753_200:0:1800:900_1920x0_80_0_0_213555e1bcec796d4e58af546f6701c6.jpg
Başakşehir'deki Masko Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya mağazası çöktü.AA'nın aktardığı bilgilere göre, İkitelli'de Masko Mobilyacılar Sitesinde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibi, çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı.İş yeri yetkililerinden çökme anında binada kimsenin bulunmadığına ilişkin bilgi alan ekipler, tedbir amaçlı incelemelerini sürdürüyor.'Yaralı ve can kaybı yok'İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
türkiye
istanbul
ikitelli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048292753_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_41e7e84102f37e06b94122f82ce56ed5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, istanbul, ikitelli, çökme

İstanbul'da sanayi sitesinde bina çöktü

15:37 24.08.2021 (güncellendi: 16:16 24.08.2021)
© AA / Mehmet Ali DerdiyokBaşakşehir'deki Masko Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya mağazasında çökme meydana geldi.
Başakşehir'deki Masko Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya mağazasında çökme meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© AA / Mehmet Ali Derdiyok
Abone ol
İstanbul İkitelli'de bulunan Masko Sanayi Sitesi'nde bir binanın çöktüğü belirtildi. Olay yerine çok sayıda iftaiye ekibi sevk edildi.
Başakşehir'deki Masko Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya mağazası çöktü.
AA'nın aktardığı bilgilere göre, İkitelli'de Masko Mobilyacılar Sitesinde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibi, çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı.
İş yeri yetkililerinden çökme anında binada kimsenin bulunmadığına ilişkin bilgi alan ekipler, tedbir amaçlı incelemelerini sürdürüyor.
© AA / Mehmet Ali DerdiyokBaşakşehir'deki Masko Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya mağazasında çökme meydana geldi.
Başakşehir'deki Masko Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya mağazasında çökme meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
Başakşehir'deki Masko Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya mağazasında çökme meydana geldi.
© AA / Mehmet Ali Derdiyok

'Yaralı ve can kaybı yok'

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
"Bugün saat 15.15’te alınan bir ihbarda, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi MASKO Mobilyacılar Sitesi’nde tek katlı bir mobilya atölyesinin çatısının çöktüğü bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup çalışmalar devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
230040
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:21Premier Lig, 2022-2025 sezonlarında beIN Sports Türkiye'de
16:19Rusya ordusu yeni silahlar için anlaştı: Tsirkon ve Kinjal hipersonik füzeleri de alınacak
16:16Neşet Ertaş'ın hayatı sinemaya aktarılacak
16:08A-101'de bölge sorumlusundan kadın çalışana saldırı
16:02BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Taliban’ın ciddi insan hakları ihlallerine dair raporlar aldık
15:56Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti
15:50‘ABD ve diğer Batı ülkelerinin askeri gemilere yönelik ambargosu yerli çözümler ile aşılıyor’
15:49Rusya, Afganistan'daki durum nedeniyle Tacikistan'daki üssünü Kornet füzeleriyle güçlendirdi
15:46Tokyo Paralimpik Oyunları, açılış seremonisi ile başladı
15:46Öğrenci evlerinin yoğun olduğu ilçede kira fiyatlarında büyük artış
15:37İstanbul'da sanayi sitesinde bina çöktü
15:33Börekçiye giren hırsızın limonata ‘keyfi’
15:31İBB Sözcüsü Ongun'dan A Haber'in 'tenis kortu' iddiasına yanıt
15:29Doç. Dr. Köroğlu’ndan ‘Naci İnci’ değerlendirmesi: Vazgeçmiyoruz, 3 sene de gerekse sürdüreceğiz
15:22Karnından 9 aylık bebeğin boyutuna ulaşan kist çıkarıldı: 'Geceleri hareket ediyordu'
15:21Ülkesini terk eden Afganistan Merkez Bankası Başkanı: Afyon geliri yaklaşık 1 milyar dolar
15:05Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılı: ‘Mazlum milletlerin emperyalizme karşı ortak zaferi’
14:55'Chita'yla ilişkisi' olduğunu iddia eden kadının şempanzeleri ziyaret etmesi yasaklandı
14:55Yunanistan’da Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik tedbirler artırıldı
14:55Güneş Sistemi'nde yörüngede en hızlı dönen asteroit keşfedildi