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İstifa eden New York Valisi Cuomo: Hakkımdaki iddialar siyasi
İstifa eden New York Valisi Cuomo: Hakkımdaki iddialar siyasi
Hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle istifa eden New York Valisi Andrew Cuomo, görevdeki son gününde yayımladığı veda konuşmasında hakkındaki iddiaların... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T04:47+0300
2021-08-24T04:47+0300
dünya
abd
new york
andrew cuomo
cinsel taciz
istifa
kathy hochul
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İstifa eden New York Valisi Andrew Cuomo, yayınladığı videoda New York Başsavcısı Letitia James'in kendisi hakkındaki raporunun siyasi olduğunu ileri sürdü ve sonunda temize çıkacağına inandığını söyledi.Cuomo, eyaletin iyiliği için istifa ettiğini söyledi.Valinin yardımcısı Melissa DeRosa ise yayınladığı açıklamada Cuomo’nun 'bir daha seçimlere katılmakla ilgilenmediğini', Valinin bundan sonra ailesiyle zaman geçirmek ve balık tutmak istediğini ifade etti.Kathy Hochul görevi devralacakNew York Valisi Cuomo’nun görevi bugün sona erdi. Görevi, Vali Yardımcısı Kathy Hochul devraldı.Cuomo, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle 10 Ağustos’ta istifa kararı almıştı.New York Başsavcılığı, Cuomo hakkında ayrıca, hatıra kitabını yazarken kamu kaynaklarından faydalandığı ve salgın verilerini değiştirdiği iddialarıyla ilgili soruşturmalar yürütüyor.
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abd, new york, andrew cuomo, cinsel taciz, istifa, kathy hochul

İstifa eden New York Valisi Cuomo: Hakkımdaki iddialar siyasi

04:47 24.08.2021
© AP Photo / Office of the NY GovernorAndrew Cuomo
Andrew Cuomo - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / Office of the NY Governor
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Hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle istifa eden New York Valisi Andrew Cuomo, görevdeki son gününde yayımladığı veda konuşmasında hakkındaki iddiaların siyasi olduğunu savundu.
İstifa eden New York Valisi Andrew Cuomo, yayınladığı videoda New York Başsavcısı Letitia James'in kendisi hakkındaki raporunun siyasi olduğunu ileri sürdü ve sonunda temize çıkacağına inandığını söyledi.
Cuomo, eyaletin iyiliği için istifa ettiğini söyledi.
Valinin yardımcısı Melissa DeRosa ise yayınladığı açıklamada Cuomo’nun 'bir daha seçimlere katılmakla ilgilenmediğini', Valinin bundan sonra ailesiyle zaman geçirmek ve balık tutmak istediğini ifade etti.

Kathy Hochul görevi devralacak

New York Valisi Cuomo’nun görevi bugün sona erdi. Görevi, Vali Yardımcısı Kathy Hochul devraldı.
Cuomo, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle 10 Ağustos’ta istifa kararı almıştı.
New York Başsavcılığı, Cuomo hakkında ayrıca, hatıra kitabını yazarken kamu kaynaklarından faydalandığı ve salgın verilerini değiştirdiği iddialarıyla ilgili soruşturmalar yürütüyor.
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