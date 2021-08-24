https://tr.sputniknews.com/20210824/italya-afganistandan-2-bin-700-afgani-tahliye-etti-1048301188.html

İtalya, Afganistan'dan 2 bin 700 Afgan'ı tahliye etti

İtalya, Afganistan'dan 2 bin 700 Afgan'ı tahliye etti

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Afganistan'dan şu ana kadar 2 bin 700 Afgan'ı tahliye ettiklerini bildirdi. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T20:06+0300

2021-08-24T20:06+0300

2021-08-24T20:06+0300

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tahliye

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Bakan Di Maio ve Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Temsilciler Meclisi ve Senatonun ortak dışişleri ve savunma komisyonunda Afganistan'daki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.Di Maio, Afganistan kaynaklı düzensiz göçteki artışla mücadelede ulusal boyutta alınacak önlemlerin çözüm olmayacağını ifade ederek, "Avrupa Birliği'nin (AB), bölgedeki ortaklarıyla yakın iş birliğiyle bu soruna ortak yanıt geliştirmesi gerekiyor." dedi.İtalya Dışişleri Bakanı, "Amerikalılar, Kabil'deki havalimanından ayrıldıktan sonra ne bizim için ne de herhangi bir ittifak üyesi için havaalanında kalmaya devam etmek mümkün olacak." ifadesini kullandı.Di Maio, "Askeri birliklerimizden başlayarak İtalyan kurumlarıyla iş birliği yapanlar ile aileleri de olmak üzere 2 bin 700 Afgan'ı İtalya’ya getirdik." diye konuştu.Savunma Bakanı Guerini de Afganların Kabil'deki havalimanından tahliyesinin şartlar izin verdiği sürece devam edeceğini söyledi

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afganistan, italya, tahliye