https://tr.sputniknews.com/20210824/kabilde-muzik-sustu-taliban-afganistan-muzik-enstitusundeki-enstrumanlari-parcaladi-1048300294.html

Kabil'de müzik sustu: Taliban, Afganistan Müzik Enstitüsü'ndeki enstrümanları parçaladı

Kabil'de müzik sustu: Taliban, Afganistan Müzik Enstitüsü'ndeki enstrümanları parçaladı

Başkent Kabil'de kontrolü ele geçiren Taliban'ın hedeflerinden biri de Afganistan Müzik Enstitüsü (ANIM) oldu. Buraya saldırı gerçekleştiren militanlar... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T19:42+0300

2021-08-24T19:42+0300

2021-08-24T19:42+0300

taliban kontrolünde afganistan

taliban

saldırı

müzik

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Afganistan Müzik Enstitüsü'nün kurucusu ve direktörü Ahmet Sarmast, NPR’a yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının okula ait araçları çalmaya çalıştığını ve enstrümanları parçaladığını belirtti.Sarmast, son zamanlarda 'silahlı insanların okula girerek okulun ulaşım için kullandığı arabaları çalmaya çalıştığını, müzik aletlerini yok ettiğini belirtti. 1990'larda Taliban döneminde müzik kesinlikle yasaktı. Evde müzik yapmak, satmak ve hatta müzik dinlemek başınızı belaya sokabilir.Sarmast, yaşananları anlatırken şu ifadeleri kullandı:Enstitünün kurucusu, şimdi ANIM'in geleceğinin belirsiz olduğunu, Taliban'ın şehri ele geçirmesinin yol açtığı kargaşa ile durumun öngörülemez hale geldiğini belirtti. Sarmast, "Bugünlerde Kabil'de işler çok hızlı değişiyor" diye ekledi. Ailesini ziyaret ettiği Avustralya'dan NPR'a konuşan Sarmast, okulun öğretim üyeleriyle sürekli temas halinde olduğunu söyledi. Sarmast, bazı öğrencilerin, Taliban ın kapı kapı dolaşması durumunda sıkıntı çıkaracağı korkusuyla enstrümanlarını eve götürmediğini ifade etti.Gazeteci Anees Ur Rehman da parçalanan enstrümanların görüntüsünü şu notla paylaştı:“Bugün kalbim kırık. Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü’ndeki enstrümanlar yok edildi. Orkestrada bulunan müzisyenler evlerine gitti. Bir daha çalmayacaklar. Son…”Kabil'de 2010 yılında açılan okulda kız ve oğlan çocuklar birlikte eğitim görüyor. Okulda verilen eğitim hem Afganistan'ın yöresel müzik kültürünü hem de Batı kültürü öğelerini taşıyor. Okulda sadece kadınların bulunduğu bir orkestra da bulunuyor. Müzisyenlerin tamamını kız çocuklarının oluşturduğu Zohra orkestrası, New York’taki Carnegie Hall’dan Davos Ekonomik Forumuna dek dünyanın birçok farklı yerinde performans sergilemişti.Hem okul hem de müzisyenler yıllar içinde birçok tehdidi de maruz kaldı, kaçırıldılar, öldürüldüler. 2014 yılında konsere düzenlenen intihar saldırısında iki kişi hayatını kaybetti.

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taliban, saldırı, müzik