Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Kabil'de müzik sustu: Taliban, Afganistan Müzik Enstitüsü'ndeki enstrümanları parçaladı
© AFP 2021Taliban bu günlere nasıl geldi?
© AFP 2021
Başkent Kabil'de kontrolü ele geçiren Taliban'ın hedeflerinden biri de Afganistan Müzik Enstitüsü (ANIM) oldu. Buraya saldırı gerçekleştiren militanlar, okuldaki tüm enstrümanları parçalayarak kapısına kilit vurdu.
Afganistan Müzik Enstitüsü'nün kurucusu ve direktörü Ahmet Sarmast, NPR’a yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının okula ait araçları çalmaya çalıştığını ve enstrümanları parçaladığını belirtti.
Sarmast, son zamanlarda 'silahlı insanların okula girerek okulun ulaşım için kullandığı arabaları çalmaya çalıştığını, müzik aletlerini yok ettiğini belirtti. 1990'larda Taliban döneminde müzik kesinlikle yasaktı. Evde müzik yapmak, satmak ve hatta müzik dinlemek başınızı belaya sokabilir.
Sarmast, yaşananları anlatırken şu ifadeleri kullandı:
Kabil'deki Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü'nün kapıları kapandı. Müzik okulunun genç öğrencileri, öğretmenleri ve öğretim üyeleri evde kalıyor. Korkmak ve endişe etmek için nedenleri var.
Enstitünün kurucusu, şimdi ANIM'in geleceğinin belirsiz olduğunu, Taliban'ın şehri ele geçirmesinin yol açtığı kargaşa ile durumun öngörülemez hale geldiğini belirtti. Sarmast, "Bugünlerde Kabil'de işler çok hızlı değişiyor" diye ekledi.
Ailesini ziyaret ettiği Avustralya'dan NPR'a konuşan Sarmast, okulun öğretim üyeleriyle sürekli temas halinde olduğunu söyledi. Sarmast, bazı öğrencilerin, Taliban ın kapı kapı dolaşması durumunda sıkıntı çıkaracağı korkusuyla enstrümanlarını eve götürmediğini ifade etti.
Gazeteci Anees Ur Rehman da parçalanan enstrümanların görüntüsünü şu notla paylaştı:
“Bugün kalbim kırık. Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü’ndeki enstrümanlar yok edildi. Orkestrada bulunan müzisyenler evlerine gitti. Bir daha çalmayacaklar. Son…”
Today my heart is hurting.— Anees Ur Rehman (@JournalistAnees) August 22, 2021
Afghanistan National Institute of Music destroyed their musical instruments.
The Orchestra team members of Afghanistan went to their houses and they will not play again.
End.... pic.twitter.com/W722khJ8Av
Kabil'de 2010 yılında açılan okulda kız ve oğlan çocuklar birlikte eğitim görüyor. Okulda verilen eğitim hem Afganistan'ın yöresel müzik kültürünü hem de Batı kültürü öğelerini taşıyor.
Okulda sadece kadınların bulunduğu bir orkestra da bulunuyor. Müzisyenlerin tamamını kız çocuklarının oluşturduğu Zohra orkestrası, New York’taki Carnegie Hall’dan Davos Ekonomik Forumuna dek dünyanın birçok farklı yerinde performans sergilemişti.
Hem okul hem de müzisyenler yıllar içinde birçok tehdidi de maruz kaldı, kaçırıldılar, öldürüldüler. 2014 yılında konsere düzenlenen intihar saldırısında iki kişi hayatını kaybetti.