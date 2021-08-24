https://tr.sputniknews.com/20210824/kabilde-turk-gazeteciye-taliban-mudahalesi-tufegi-sana-dogrultuyor-ve-direkt-sil-diyor-1048275044.html
Kabil'de Türk gazeteciye Taliban müdahalesi: Tüfeği sana doğrultuyor ve direkt 'Sil' diyor
Kabil'de Türk gazeteciye Taliban müdahalesi: Tüfeği sana doğrultuyor ve direkt 'Sil' diyor
Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy, Afganistan'daki son gelişmeleri aktarmak üzere bölgeye giderek, bir kadınla röportaj yaptı. Röportaj esnasında Taliban... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T09:30+0300
2021-08-24T09:30+0300
2021-08-24T09:29+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
mehmet akif ersoy
müdahale
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048238591_33:0:2479:1376_1920x0_80_0_0_977fbd597bf2dba1d4ac2cbf9fd85914.jpg
Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ile birlikte ülkeye karışıklık hakim oldu. Vatandaşların büyük kısmı ülkeden kaçmanın yollarını ararken, Habertürk'ten gazeteci Mehmet Akif Ersoy orada yaşananları aktarmak için Afganistan'a gitti.Görüntüleri sildirdilerKabil'den yayın yapan Ersoy, bugün bir kadınla röportaj yapmak istedi. Canlı yayında yaşadıklarını aktaran Ersoy, Taliban üyelerinin koşarak yanlarına geldiğini ve röportaja müdahale ederek görüntüleri sildirdiğini söyledi. "Sakin ol biz Türk'üz" dediğini anlatan gazeteci, Taliban üyelerinin kendilerini dinlemediğinin de altını çizerek şunları söyledi: "Elinde Amerikan yapımı bir tüfek var. Mermiyi ağzına verip sana doğrultuyor ve direkt 'Sil' diyor. Ben de telefonu eline verdim, tüm görüntüleri sildi. Sonrasında sildikleri görüntülerin bir kısmını kurtardık."
https://tr.sputniknews.com/20210823/haberturk-tv-sunucusu-ersoy-bir-taliban-uyesi-bana-inonu-universitesinden-kabul-aldim-dedi--1048259756.html
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048238591_338:0:2173:1376_1920x0_80_0_0_6157b9f2d7f658ef515341f9d4bd3b69.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afganistan, taliban, mehmet akif ersoy, müdahale
Kabil'de Türk gazeteciye Taliban müdahalesi: Tüfeği sana doğrultuyor ve direkt 'Sil' diyor
Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy, Afganistan'daki son gelişmeleri aktarmak üzere bölgeye giderek, bir kadınla röportaj yaptı. Röportaj esnasında Taliban üyelerinin müdahalesine maruz kalan Ersoy, Taliban üyelerinin görüntüleri sildirdiğini ancak dosyaların bir kısmını kurtarabildiklerini ifade etti.
Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ile birlikte ülkeye karışıklık hakim oldu. Vatandaşların büyük kısmı ülkeden kaçmanın yollarını ararken, Habertürk'ten gazeteci Mehmet Akif Ersoy orada yaşananları aktarmak için Afganistan'a gitti.
Görüntüleri sildirdiler
Kabil'den yayın yapan Ersoy, bugün bir kadınla röportaj yapmak istedi. Canlı yayında yaşadıklarını aktaran Ersoy, Taliban üyelerinin koşarak yanlarına geldiğini ve röportaja müdahale ederek görüntüleri sildirdiğini söyledi. "Sakin ol biz Türk'üz" dediğini anlatan gazeteci, Taliban üyelerinin kendilerini dinlemediğinin de altını çizerek şunları söyledi:
"Elinde Amerikan yapımı bir tüfek var. Mermiyi ağzına verip sana doğrultuyor ve direkt 'Sil' diyor. Ben de telefonu eline verdim, tüm görüntüleri sildi. Sonrasında sildikleri görüntülerin bir kısmını kurtardık."