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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210824/kabilde-turk-gazeteciye-taliban-mudahalesi-tufegi-sana-dogrultuyor-ve-direkt-sil-diyor-1048275044.html
Kabil'de Türk gazeteciye Taliban müdahalesi: Tüfeği sana doğrultuyor ve direkt 'Sil' diyor
Kabil'de Türk gazeteciye Taliban müdahalesi: Tüfeği sana doğrultuyor ve direkt 'Sil' diyor
Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy, Afganistan'daki son gelişmeleri aktarmak üzere bölgeye giderek, bir kadınla röportaj yaptı. Röportaj esnasında Taliban... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T09:30+0300
2021-08-24T09:29+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
mehmet akif ersoy
müdahale
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Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ile birlikte ülkeye karışıklık hakim oldu. Vatandaşların büyük kısmı ülkeden kaçmanın yollarını ararken, Habertürk'ten gazeteci Mehmet Akif Ersoy orada yaşananları aktarmak için Afganistan'a gitti.Görüntüleri sildirdilerKabil'den yayın yapan Ersoy, bugün bir kadınla röportaj yapmak istedi. Canlı yayında yaşadıklarını aktaran Ersoy, Taliban üyelerinin koşarak yanlarına geldiğini ve röportaja müdahale ederek görüntüleri sildirdiğini söyledi. "Sakin ol biz Türk'üz" dediğini anlatan gazeteci, Taliban üyelerinin kendilerini dinlemediğinin de altını çizerek şunları söyledi: "Elinde Amerikan yapımı bir tüfek var. Mermiyi ağzına verip sana doğrultuyor ve direkt 'Sil' diyor. Ben de telefonu eline verdim, tüm görüntüleri sildi. Sonrasında sildikleri görüntülerin bir kısmını kurtardık."
https://tr.sputniknews.com/20210823/haberturk-tv-sunucusu-ersoy-bir-taliban-uyesi-bana-inonu-universitesinden-kabul-aldim-dedi--1048259756.html
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afganistan, taliban, mehmet akif ersoy, müdahale

Kabil'de Türk gazeteciye Taliban müdahalesi: Tüfeği sana doğrultuyor ve direkt 'Sil' diyor

09:30 24.08.2021
© REUTERS / OBTAINED FROM SOCIAL MEDIATaliban savaşçıları
Taliban savaşçıları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / OBTAINED FROM SOCIAL MEDIA
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Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy, Afganistan'daki son gelişmeleri aktarmak üzere bölgeye giderek, bir kadınla röportaj yaptı. Röportaj esnasında Taliban üyelerinin müdahalesine maruz kalan Ersoy, Taliban üyelerinin görüntüleri sildirdiğini ancak dosyaların bir kısmını kurtarabildiklerini ifade etti.
Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ile birlikte ülkeye karışıklık hakim oldu. Vatandaşların büyük kısmı ülkeden kaçmanın yollarını ararken, Habertürk'ten gazeteci Mehmet Akif Ersoy orada yaşananları aktarmak için Afganistan'a gitti.

Görüntüleri sildirdiler

Kabil'den yayın yapan Ersoy, bugün bir kadınla röportaj yapmak istedi. Canlı yayında yaşadıklarını aktaran Ersoy, Taliban üyelerinin koşarak yanlarına geldiğini ve röportaja müdahale ederek görüntüleri sildirdiğini söyledi. "Sakin ol biz Türk'üz" dediğini anlatan gazeteci, Taliban üyelerinin kendilerini dinlemediğinin de altını çizerek şunları söyledi:
"Elinde Amerikan yapımı bir tüfek var. Mermiyi ağzına verip sana doğrultuyor ve direkt 'Sil' diyor. Ben de telefonu eline verdim, tüm görüntüleri sildi. Sonrasında sildikleri görüntülerin bir kısmını kurtardık."
Habertürk televizyonu sunucusu Mehmet Akif Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
TÜRKİYE
Habertürk TV sunucusu Ersoy: Bir Taliban üyesi bana 'İnönü Üniversitesi’nden kabul aldım' dedi
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