https://tr.sputniknews.com/20210824/kabilde-turk-gazeteciye-taliban-mudahalesi-tufegi-sana-dogrultuyor-ve-direkt-sil-diyor-1048275044.html

Kabil'de Türk gazeteciye Taliban müdahalesi: Tüfeği sana doğrultuyor ve direkt 'Sil' diyor

Kabil'de Türk gazeteciye Taliban müdahalesi: Tüfeği sana doğrultuyor ve direkt 'Sil' diyor

Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy, Afganistan'daki son gelişmeleri aktarmak üzere bölgeye giderek, bir kadınla röportaj yaptı. Röportaj esnasında Taliban... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T09:30+0300

2021-08-24T09:30+0300

2021-08-24T09:29+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

mehmet akif ersoy

müdahale

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Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ile birlikte ülkeye karışıklık hakim oldu. Vatandaşların büyük kısmı ülkeden kaçmanın yollarını ararken, Habertürk'ten gazeteci Mehmet Akif Ersoy orada yaşananları aktarmak için Afganistan'a gitti.Görüntüleri sildirdilerKabil'den yayın yapan Ersoy, bugün bir kadınla röportaj yapmak istedi. Canlı yayında yaşadıklarını aktaran Ersoy, Taliban üyelerinin koşarak yanlarına geldiğini ve röportaja müdahale ederek görüntüleri sildirdiğini söyledi. "Sakin ol biz Türk'üz" dediğini anlatan gazeteci, Taliban üyelerinin kendilerini dinlemediğinin de altını çizerek şunları söyledi: "Elinde Amerikan yapımı bir tüfek var. Mermiyi ağzına verip sana doğrultuyor ve direkt 'Sil' diyor. Ben de telefonu eline verdim, tüm görüntüleri sildi. Sonrasında sildikleri görüntülerin bir kısmını kurtardık."

https://tr.sputniknews.com/20210823/haberturk-tv-sunucusu-ersoy-bir-taliban-uyesi-bana-inonu-universitesinden-kabul-aldim-dedi--1048259756.html

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afganistan, taliban, mehmet akif ersoy, müdahale