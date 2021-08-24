https://tr.sputniknews.com/20210824/kabilden-barkodlu-tahliye-1048273610.html
Kabil'de barkodlu tahliye
Kabil'de barkodlu tahliye
Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilecek kişilere, üzerinde barkod bulunan bileklik takılıyor. Uçağa binmeden önce barkod okutularak sisteme... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T07:18+0300
2021-08-24T07:18+0300
2021-08-24T07:17+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
kabil
tahliye
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Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye çalışmaları hızla devam ediyor. ABD'nin Kabil'den tahliye için son tarih olarak açıkladığı 31 Ağustos gününe kısa bir süre kala, Afganistan'ın dünyaya açılan kapısı olan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye operasyonları hız kazandı. Havalimanında görev yapan güvenlik güçleri tahliye mesaisini gece gündüz sürdürüyor.Afganistan'da görevli vatandaşlarını ve kendi bünyelerinde çalışan Afganları tahliye etmek için yoğun bir mesai yürüten güvenlik güçleri, tahliye işlemlerinde karışıklık yaşanmaması için çeşitli önlemler alıyor. Havalimanında tahliye edecekleri kişilere, üzerinde barkod bulunan bileklik takan ABD askerleri, uçağa binmeden önce kişilerin bileğindeki barkodu okutarak sisteme kaydediyor. Yaklaşık 48 bin kişi tahliye edildiABD yönetimi, tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan tahliye ettiği kişi sayısının 48 bine yaklaştığını açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD, son 24 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan 10 bin 900 kişiyi daha tahliye etti. Açıklamada son 12 saatte 15 askeri uçuş ile 6 bin 600, 34 koalisyon uçuşuyla 4 bin 300 kişinin taşınmasıyla, ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısının 48 bine yaklaştığı vurgulandı. Öte yandan açıklamada, temmuz sonundan bu yana yaklaşık 53 bin kişinin de başka ülkelere yerleştirildiği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20210823/kabil-havalimanindaki-catismada-bir-afgan-guvenlik-gorevlisi-yasamini-yitirdi-1048252107.html
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abd, afganistan, kabil, tahliye
Kabil'de barkodlu tahliye
Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilecek kişilere, üzerinde barkod bulunan bileklik takılıyor. Uçağa binmeden önce barkod okutularak sisteme kaydediliyor. Öte yandan ABD yönetimi, 14 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 48 bin kişinin Kabil'den tahliye edildiğini açıkladı.
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye çalışmaları hızla devam ediyor.
ABD'nin Kabil'den tahliye için son tarih olarak açıkladığı 31 Ağustos gününe kısa bir süre kala, Afganistan'ın dünyaya açılan kapısı olan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye operasyonları hız kazandı.
Havalimanında görev yapan güvenlik güçleri tahliye mesaisini gece gündüz sürdürüyor.
Afganistan'da görevli vatandaşlarını ve kendi bünyelerinde çalışan Afganları tahliye etmek için yoğun bir mesai yürüten güvenlik güçleri, tahliye işlemlerinde karışıklık yaşanmaması için çeşitli önlemler alıyor.
Havalimanında tahliye edecekleri kişilere, üzerinde barkod bulunan bileklik takan ABD askerleri, uçağa binmeden önce kişilerin bileğindeki barkodu okutarak sisteme kaydediyor.
Yaklaşık 48 bin kişi tahliye edildi
ABD yönetimi, tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan tahliye ettiği kişi sayısının 48 bine yaklaştığını açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD, son 24 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan 10 bin 900 kişiyi daha tahliye etti. Açıklamada son 12 saatte 15 askeri uçuş ile 6 bin 600, 34 koalisyon uçuşuyla 4 bin 300 kişinin taşınmasıyla, ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısının 48 bine yaklaştığı vurgulandı.
Öte yandan açıklamada, temmuz sonundan bu yana yaklaşık 53 bin kişinin de başka ülkelere yerleştirildiği kaydedildi.