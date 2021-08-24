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'Kabil’e giden Ukrayna tahliye uçağı kaçırıldı' iddiası
'Kabil’e giden Ukrayna tahliye uçağı kaçırıldı' iddiası
Kabil’e giden Ukrayna tahliye uçağının kaçırıldığı iddia edildi. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T11:22+0300
2021-08-24T11:27+0300
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252
60
ukrayna, kabil

'Kabil’e giden Ukrayna tahliye uçağı kaçırıldı' iddiası

11:22 24.08.2021 (güncellendi: 11:27 24.08.2021)
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Kabil’e giden Ukrayna tahliye uçağının kaçırıldığı iddia edildi.
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