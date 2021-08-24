https://tr.sputniknews.com/20210824/kardesi-oldugunu-dogrulamisti-agabeyi-gokhan-gonul-ile-gorusmek-icin-rizeye-gitti-1048283160.html

Kardeşi olduğunu doğrulamıştı: Ağabeyi Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti

Kardeşi olduğunu doğrulamıştı: Ağabeyi Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti

İzmit’te maç izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül’ün doğum tarihini öğrenince ağabeyi olduğunu öğrenen Can Gönül, onunla görüşmek için Rize'ye gitti. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T13:20+0300

2021-08-24T13:20+0300

2021-08-24T13:20+0300

yaşam

rize

kardeş

gökhan gönül

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İzmit’te bir yetiştirme yurdunda büyüyen ve izlediği bir futbol maçı sırasında milli futbolcu Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, dün bir televizyon programında Gökhan Gönül ile görüştü. 27 yıldır ilk kez ağabeyiyle temas kuran Can, bu sırada gözyaşlarına boğuldu. Program sırasında Gökhan Gönül, Can'ın kardeşi olduğunu kabul ederek görüşmek için yanına davet etti.Bu davet üzerine Can Gönül dün gece saatlerinde İstanbul'dan ayrılarak Gökhan'ın bulunduğu Rize'ye gitti.

https://tr.sputniknews.com/20210823/gokhan-gonulden-kardesi-can-gonulle-ilgili-aciklama-3-kardestik-4-olduk-cik-gel-oglum-1048260088.html

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