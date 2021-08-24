https://tr.sputniknews.com/20210824/karnindan-9-aylik-bebegin-boyutuna-ulasan-kist-cikarildi-geceleri-hareket-ediyordu-1048288707.html

Karnından 9 aylık bebeğin boyutuna ulaşan kist çıkarıldı: 'Geceleri hareket ediyordu'

Karnından 9 aylık bebeğin boyutuna ulaşan kist çıkarıldı: 'Geceleri hareket ediyordu'

Geceleri yatarken vücudunun içerisinde hareketlilik olduğunu fark ederek doktora başvuran 27 yaşındaki Yasemin Yılmaz’ın karnından, neredeyse 9 aylık bebek... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T15:22+0300

2021-08-24T15:22+0300

2021-08-24T15:25+0300

türkiye

ameliyat

enfeksiyon

korona

karın

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Diyarbakır’da yaşayan İngilizce öğretmeni Yasemin Yılmaz, küçük yaşlardan beri karnında oluşan şişliğin genetik veya yedikleriyle bağlantılı olduğunu düşünerek yaşıyordu.Koronavirüse yakalandıktan sonra farklı hastalık belirtileri göstermeye başlayan Yılmaz, karnındaki şişkinliğin arttığını ve geceleri yatarken uyuma pozisyonuna göre karnında hareketlilik yaşandığını fark etti. Belirtiler üzerine yaşadığı şehirde doktora başvuran Yılmaz’a ilk başta hamile olduğu söylense de gerçek bir süre sonra ortaya çıktı.Karnında 25 santimetrelik kist bulunan Yasemin Yılmaz, memleketi Eskişehir’e gelerek acil tedavi için Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk’a başvurdu. Bunun üzerine hastayı muayene eden Op. Dr. Oruk, kistin enfeksiyona yol açarak farklı organlara doğru yayıldığını fark etti. Acil olarak operasyon hazırlıklarına başlayan Oruk, hastayı ameliyat ederek karnındaki 2 buçuk kilogram ağırlık ve 25 santimetrelik boyuta ulaşan kisti başarıyla çıkardı.‘Kist büyümüş ve iltihaplanarak yüksek ihtimalle kanama yapmış’Hastanın yaşanan şişkinlik sonrasında kendisini hamile olarak düşünmeye başladığını söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk, hastanın vücudunda kiste bağlı olarak enfeksiyon oluştuğunu belirtti.Op. Dr. Oruk, Kistin içerisinde bulunan iltihabı boşaltarak müdahale edebildiklerini ifade etti:‘Sanki 9 aylık bebek varmış gibi bir hale geldi’Yatarken karnına dokunduğu zaman eline bir kitle geldiğini belirten Yasemin Yılmaz, şunları anlattı:‘Boyutunun dışında enfeksiyon yayıyormuş’Karnındaki kitlenin 9 aylık bir bebeğin boyutuna ulaştığının altını çizen Yılmaz, konuyla ilgili olarak “Araştırma yaparak İhsan hocayı buldum. Daha sonra Eskişehir’de beni muayene etti. Karnımdaki kitleyi gördüğünde o da çok şaşırdı. Artık 9 aylık bebek boyuna ulaşmış. Boyutunun dışında enfeksiyon yayıyormuş. Ameliyata girdim. Zor bir ameliyat geçirmişim çıktığımda karnımı dümdüz gördüm. Çok daha sağlıklıydım. Biraz daha gecikseymişim, hocadan duyduğuma göre organlarımı yavaş yavaş sarmış ve kalbe doğru ilerliyormuş” dedi.

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ameliyat, enfeksiyon, korona, karın