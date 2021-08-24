Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti

© DHA Kedisi ‘Simba’yı bulma sürecinden bahseden Rüstem Avcı, “Bizim bütün çalışanlarımız hayvansever olmak zorunda değil hayvan gibi sever olmak zorunda. Bu konuda mesleki yeterlilik tabi önemli ama hayvansever olma zorunluluğunu mutlaka çalışanlarımıza dayatıyoruz. Hayatın estetiği içerisinde müzik de var, hayvanlar da var. Bütün canlılar da var. Doğal olarak biz de bundan kendimizi ayrı düşünemiyoruz. Her gün doğal olarak iş yerimizin önünden birçok kedi, köpek gelip geçiyor. Ancak bir tane kedi geldi. Arabanın motorundan çıktı, kalbimize girdi. Küçücük bir şeydi. Biz bunu çok sevdik. Öyle bir ilişki kurdu ki birçok kedi var ama o bizim için bambaşkaydı. Sonra bu kedi kayboldu. Sırra kadem bastı. 6 yıl bizimle yaşamıştı. Onun acısı diğerlerinden farklı oldu. Epeyce aradık ama bulamadık” dedi.