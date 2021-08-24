https://tr.sputniknews.com/20210824/kirgizistandan-isid-ve-el-kaidenin-uyuyan-hucreleriyle-ilgili-uyari-1048282777.html

Kırgızistan'dan IŞİD ve El Kaide'nin uyuyan hücreleriyle ilgili uyarı

Kırgızistan'dan IŞİD ve El Kaide'nin uyuyan hücreleriyle ilgili uyarı

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Orta Asya ülkelerinde IŞİD ve El Kaide'nin yanı sıra diğer uluslararası terör örgütlerine ait uyuyan hücreler... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T13:11+0300

2021-08-24T13:11+0300

2021-08-24T13:11+0300

dünya

orta asya

kırgızistan

afganistan

taliban

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Sputnik'e demeç veren Kazakbayev, IŞİD ve El Kaide'nin yanı sıra kendi ideolojisini yaymak isteyen diğer uluslararası terör örgütlerinin Orta Asya ülkelerinde uyuyan hücreleri bulunabileceğini, Taliban'ın bu tür hücrelerinin bulunmasının söz konusu olmadığını söyledi.Kazakbayev, Taliban liderliğinin daha önce birçok kez yalnızca iç gündeme odaklandıklarını ve dış yayılma planları bulunmadığını açıkladığını anımsattı.Kazakbayev, "Bildiğiniz gibi, Taliban liderliği daha önce Kabil de dahil Afganistan'daki tüm yabancı diplomatik misyonların ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinin dokunulmazlığını ve güvenliğini sağlama sözü verdi. Bu sözlerin yerine getirileceğini umuyoruz" dedi.

orta asya

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orta asya, kırgızistan, afganistan, taliban