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Kırgızistan'dan IŞİD ve El Kaide'nin uyuyan hücreleriyle ilgili uyarı
Kırgızistan'dan IŞİD ve El Kaide'nin uyuyan hücreleriyle ilgili uyarı
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Orta Asya ülkelerinde IŞİD ve El Kaide'nin yanı sıra diğer uluslararası terör örgütlerine ait uyuyan hücreler... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T13:11+0300
2021-08-24T13:11+0300
dünya
orta asya
kırgızistan
afganistan
taliban
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Sputnik'e demeç veren Kazakbayev, IŞİD ve El Kaide'nin yanı sıra kendi ideolojisini yaymak isteyen diğer uluslararası terör örgütlerinin Orta Asya ülkelerinde uyuyan hücreleri bulunabileceğini, Taliban'ın bu tür hücrelerinin bulunmasının söz konusu olmadığını söyledi.Kazakbayev, Taliban liderliğinin daha önce birçok kez yalnızca iç gündeme odaklandıklarını ve dış yayılma planları bulunmadığını açıkladığını anımsattı.Kazakbayev, "Bildiğiniz gibi, Taliban liderliği daha önce Kabil de dahil Afganistan'daki tüm yabancı diplomatik misyonların ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinin dokunulmazlığını ve güvenliğini sağlama sözü verdi. Bu sözlerin yerine getirileceğini umuyoruz" dedi.
orta asya
kırgızistan
afganistan
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orta asya, kırgızistan, afganistan, taliban

Kırgızistan'dan IŞİD ve El Kaide'nin uyuyan hücreleriyle ilgili uyarı

13:11 24.08.2021
© Andrey SteninIŞİD bayrağı
IŞİD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© Andrey Stenin
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Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Orta Asya ülkelerinde IŞİD ve El Kaide'nin yanı sıra diğer uluslararası terör örgütlerine ait uyuyan hücreler bulunabileceği uyarısında bulundu.
Sputnik'e demeç veren Kazakbayev, IŞİD ve El Kaide'nin yanı sıra kendi ideolojisini yaymak isteyen diğer uluslararası terör örgütlerinin Orta Asya ülkelerinde uyuyan hücreleri bulunabileceğini, Taliban'ın bu tür hücrelerinin bulunmasının söz konusu olmadığını söyledi.
Kazakbayev, Taliban liderliğinin daha önce birçok kez yalnızca iç gündeme odaklandıklarını ve dış yayılma planları bulunmadığını açıkladığını anımsattı.
Kazakbayev, "Bildiğiniz gibi, Taliban liderliği daha önce Kabil de dahil Afganistan'daki tüm yabancı diplomatik misyonların ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinin dokunulmazlığını ve güvenliğini sağlama sözü verdi. Bu sözlerin yerine getirileceğini umuyoruz" dedi.
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