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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210824/luksemburg-ulkede-oturum-hakki-olan-8-kisiyi-afganistandan-tahliye-etti-1048283659.html
Lüksemburg, ülkede oturum hakkı olan 8 kişiyi Afganistan'dan tahliye etti
Lüksemburg, ülkede oturum hakkı olan 8 kişiyi Afganistan'dan tahliye etti
Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn, ülkesinde oturum hakkı olan 8 kişinin Afganistan'dan tahliye edildiğini bildirdi. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T13:25+0300
2021-08-24T13:25+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
belçika
brüksel
afgan sığınmacı
afgan hükümeti
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Asselborn, yaptığı yazılı açıklamada, Belçika ve Hollanda'ya, dün gece Lüksemburg'da oturum hakkı olan 8 kişinin Kabil'den getirilmesi konusunda verdikleri destek için teşekkür etti. Bakan, tahliyeleri kolaylaştırmak için bir diplomat ve askerin Kabil'e gönderildiğini belirtti.Öte yandan Lüksemburg Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, A400M tipi askeri uçak, 93 "Avrupa vatandaşı ve oturum sahibini" İslamabad üzerinden Brüksel Havaalanı yakınındaki Melsbroek üssüne getirmek üzere yola çıktı.Belçika'nın tahliyeleriBelçika'nın Flemenkçe konuşan bölgesinde yayın yapan devlet televizyonu VRT'nin haberine göre, bu sabah erken saatlerde 258 kişiyi taşıyan bir uçak daha Melsbroek'e indi. Dün ise çoğunluğu Belçikalı, 20'si Belçika ordusu için çalışan Afgan ve aileleri olmak üzere iki seferde toplam 230 kişi üsse indi. Habere göre, bu sabah itibarıyla Belçika ordusu tarafından tahliye edilen kişilerin toplam sayısı 700'yü buldu.Belçika ilk etapta 222'si Afgan, 580 kişilik bir tahliye listesi olduğunu duyurmuştu. Ancak söz konusu rakamlar değişiyor.Melsbroek'ten otobüslerle Peutie üssüne götürülen gruplar, sağlık kontrolleri ve güvenlik taramasından geçiriliyor. Peutie'deki kontrollerin ardından oturum izni olan Afganlar evlerine giderken, bu hakka sahip olmayan Afganlara kalacak yerlerini, kendilerini tahliye eden kuruluşlar ayarlıyor. Geri kalanlarla ise sığınmacıların kabulünden sorumlu federal ajans Fedasil ilgileniyor.
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afganistan, belçika, brüksel, afgan sığınmacı, afgan hükümeti

Lüksemburg, ülkede oturum hakkı olan 8 kişiyi Afganistan'dan tahliye etti

13:25 24.08.2021
© AP PhotoAfganistan - Taliban - Savaş - Halk - Kabil
Afganistan - Taliban - Savaş - Halk - Kabil - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© AP Photo
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Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn, ülkesinde oturum hakkı olan 8 kişinin Afganistan'dan tahliye edildiğini bildirdi.
Asselborn, yaptığı yazılı açıklamada, Belçika ve Hollanda'ya, dün gece Lüksemburg'da oturum hakkı olan 8 kişinin Kabil'den getirilmesi konusunda verdikleri destek için teşekkür etti. Bakan, tahliyeleri kolaylaştırmak için bir diplomat ve askerin Kabil'e gönderildiğini belirtti.
Öte yandan Lüksemburg Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, A400M tipi askeri uçak, 93 "Avrupa vatandaşı ve oturum sahibini" İslamabad üzerinden Brüksel Havaalanı yakınındaki Melsbroek üssüne getirmek üzere yola çıktı.

Belçika'nın tahliyeleri

Belçika'nın Flemenkçe konuşan bölgesinde yayın yapan devlet televizyonu VRT'nin haberine göre, bu sabah erken saatlerde 258 kişiyi taşıyan bir uçak daha Melsbroek'e indi. Dün ise çoğunluğu Belçikalı, 20'si Belçika ordusu için çalışan Afgan ve aileleri olmak üzere iki seferde toplam 230 kişi üsse indi. Habere göre, bu sabah itibarıyla Belçika ordusu tarafından tahliye edilen kişilerin toplam sayısı 700'yü buldu.
Belçika ilk etapta 222'si Afgan, 580 kişilik bir tahliye listesi olduğunu duyurmuştu. Ancak söz konusu rakamlar değişiyor.
Melsbroek'ten otobüslerle Peutie üssüne götürülen gruplar, sağlık kontrolleri ve güvenlik taramasından geçiriliyor. Peutie'deki kontrollerin ardından oturum izni olan Afganlar evlerine giderken, bu hakka sahip olmayan Afganlara kalacak yerlerini, kendilerini tahliye eden kuruluşlar ayarlıyor. Geri kalanlarla ise sığınmacıların kabulünden sorumlu federal ajans Fedasil ilgileniyor.
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