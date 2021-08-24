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https://tr.sputniknews.com/20210824/luyindamadan-taraftara-mesaj-boss-geri-dondu-1048274044.html
Luyindama’dan taraftara mesaj: 'Boss' geri döndü
Luyindama’dan taraftara mesaj: 'Boss' geri döndü
Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki galibiyet golünü atan Christian Luyindama, maç sonunda taraftarlara "'Boss' geri döndü" diyerek mesaj gönderdi. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T07:53+0300
2021-08-24T07:52+0300
yaşam
galatasaray
açıklama
christian luyindama
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Süper Lig’in 2. haftasında Hatayspor’u Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 2-1 mağlup eden Galatasaray’da galibiyet golü stoper Christian Luyindama’dan geldi. Demokratik Kongolu oyuncunun maç sonu sözleri şöyle: "Golü attım ama bugüne gelene dek çok çalıştım, kendimden çok şey verdim ve bugün gol geldi. Doktorumuz Yener İnce’ye de teşekkür ediyorum. Ameliyattan sonra zor zamanlar geçirdim ama ben hep moral verdi. Bu akşam da bana gol atacağımı söylemişti. Bana hep güvendiği için Fatih Hocama da teşekkür ederim. Transferde adım geçiyor olabilir ama ben sonsuza kadar Galatasaray’da devam edeceğim. Bütün Galatasaray taraftarlarına da teşekkür ediyorum. ‘Boss’ (Patron) geri döndü. Artık buradayım." Luyindama, ligde ilk kez gol buldu Müsabakanın 88. dakikasında sol taraftan Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruş yapan Luyindama topu ağlara gönderdi. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 2. haftada da görev alırken, attığı golle sarı-kırmızılılarla ligdeki ilk gol sevincini yaşadı. Müsabakaya 11'de başlayan Luyindama 90 dakikada sahada kaldı.
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galatasaray, açıklama, christian luyindama

Luyindama’dan taraftara mesaj: 'Boss' geri döndü

07:53 24.08.2021
© AAChristian Luyindama
Christian Luyindama - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© AA
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Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki galibiyet golünü atan Christian Luyindama, maç sonunda taraftarlara "'Boss' geri döndü" diyerek mesaj gönderdi.
Süper Lig’in 2. haftasında Hatayspor’u Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 2-1 mağlup eden Galatasaray’da galibiyet golü stoper Christian Luyindama’dan geldi.
Demokratik Kongolu oyuncunun maç sonu sözleri şöyle:
"Golü attım ama bugüne gelene dek çok çalıştım, kendimden çok şey verdim ve bugün gol geldi. Doktorumuz Yener İnce’ye de teşekkür ediyorum. Ameliyattan sonra zor zamanlar geçirdim ama ben hep moral verdi. Bu akşam da bana gol atacağımı söylemişti. Bana hep güvendiği için Fatih Hocama da teşekkür ederim. Transferde adım geçiyor olabilir ama ben sonsuza kadar Galatasaray’da devam edeceğim. Bütün Galatasaray taraftarlarına da teşekkür ediyorum. ‘Boss’ (Patron) geri döndü. Artık buradayım."
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Luyindama, ligde ilk kez gol buldu

Müsabakanın 88. dakikasında sol taraftan Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruş yapan Luyindama topu ağlara gönderdi.
27 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 2. haftada da görev alırken, attığı golle sarı-kırmızılılarla ligdeki ilk gol sevincini yaşadı. Müsabakaya 11'de başlayan Luyindama 90 dakikada sahada kaldı.
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