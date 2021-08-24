https://tr.sputniknews.com/20210824/mansur-yavas-ankaparkin-maliyetinin-750-milyon-dolar-oldugunu-soylemistim-801-milyon-dolarmis-1048304039.html

Mansur Yavaş: Ankapark’ın maliyetinin 750 milyon dolar olduğunu söylemiştim, 801 milyon dolarmış

Mansur Yavaş: Ankapark’ın maliyetinin 750 milyon dolar olduğunu söylemiştim, 801 milyon dolarmış

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, "Melih Gökçek’in AnkaPark’ının maliyetini 750 milyon... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T22:04+0300

2021-08-24T22:04+0300

2021-08-24T22:31+0300

türkiye

mansur yavaş

melih gökçek

fatih altaylı

ankapark

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Habertürk televizyon kanalında Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Ankapark'ın tedbir kararının süresi bitti. Kapandığında pandemi yoktu. Süre bittiği zaman ihtarı çektik. Burayı bıraktırdık. Orası çürüyor. Gittim tespit yaptırdım. Dışarda 111 milyon lira zararı var. Tahliye etmek istedik ama şahıs dava açtı. 6 katrilyonluk mal var orada."Dosyada 111 milyon lira gerçekleşmiş bir zarar var. En az 30 tane kablo hırsızlığını mahkemeye verdik. Belediye işçileri dışarda bekliyor hırsızları yakalamak için. Bize teslim edilmiyor. Mahkemesi 13 Eylülde. Bugün Beyefendi tweet atmış Mansur Yavaş batırdı diye.""AnkaPark'ın maliyeti 750 milyon dolar demiştim hata yapmışım 801 milyon dolar oraya gömülmüş. Melih Gökçek daha önce sürekli değişik fiyatlar vermiş. Bu para Ankaralıların parası. Çin'deki bütün fabrikalar devletin. Parasını yatırınca her belgeyi veriyorlar. O tarihte alınan oyuncakların dinozorların fiyatını öğrenebilirsiniz.""Bunların detaylı olarak Ankara halkının öğrenmesi için ne alınmış bunların hepsini Ankara'nın sanal israf müzesinde görecekler. Bitkiler kaç parayken kaç paraya alınmış. Aletler kaç parayken kaç paraya alınmış. Ankara'nın 100. yılı için anıt yapmayı planlıyoruz. Dediler ki siz heykel belediyesisiniz. Ertesi gün mecliste açıkladım. Bunlar bir buçuk katrilyon heykel için harcamışlar. Bütün bunlar sanal israf müzesinde sergilenecek. Bunları ben neden yapıyorum. Bunları ben de yapmamak için.""Hayvanat Bahçesi ve rekreasyon alanı yapınca 1 milyon 900 metrekarelik bir alan ortaya çıkacak. Anka Park'ı kendi paramız gibi sahip çıkacağız. 15 Eylülde hakim karar verecek. Günlük zarar 1 milyon lira. Dilekçe verdik ters teminat ile bize verin dedik. İşletme sahibi istiyorsa işletsin biz engel olmuyoruz."'Benim yönettiğim kentte kimse aç kalmamalı'"Eski yönetim televizyonu, futbol takımını finanse etmek için 440 ihaleyi aynı firmaya vermiş. Eşi hanımefendinin hayır yapması için belediyeden kaynak sağlayarak SOS Vakfı'na belediyeden yer vermişler. Soruşturma devam ediyor."

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mansur yavaş, melih gökçek, fatih altaylı, ankapark