https://tr.sputniknews.com/20210824/meteorolojiden-sel-uyarisi-1048273148.html

Meteoroloji'den sel uyarısı

Meteoroloji'den sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Erzincan, Ağrı, Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak yağış... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T06:49+0300

2021-08-24T06:49+0300

2021-08-24T06:48+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

sel

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Tokat, Osmaniye, Van'ın kuzeyi ve doğusu ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın; Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Toz taşınımı uyarısıDoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle bölgede toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Hava kalitesinde azalama, düşük görüş mesafesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

https://tr.sputniknews.com/20210822/sinopta-selde-hasar-goren-58-yillik-kopru-yikiliyor-1048230543.html

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meteoroloji genel müdürlüğü, sel, meteoroloji