MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Irak'ın kuzeyinde 28 hedef, hava harekatıyla imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada ilk olarak "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekâtı büyük bir azim ve kararlılıkla yürütülmektedir" ifadesi kullanıldı.Açıklama, şöyle devam etti:"Bu kapsamda; 200 kilometre derinlikteki Irak’ın kuzeyi Asos bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli olarak 24 Ağustos 2021’de hava harekatı düzenlenmiştir.20’den fazla uçağın katıldığı hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 28 hedef imha edilmiştir.Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur.Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir."
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonuyla, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 28 hedef, hava harekatıyla imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada ilk olarak "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekâtı büyük bir azim ve kararlılıkla yürütülmektedir" ifadesi kullanıldı.
Açıklama, şöyle devam etti:
"Bu kapsamda; 200 kilometre derinlikteki Irak’ın kuzeyi Asos bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli olarak 24 Ağustos 2021’de hava harekatı düzenlenmiştir.
20’den fazla uçağın katıldığı hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 28 hedef imha edilmiştir.
Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur.
Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir."
Ansızın gelmeye, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz!