Mustafa Sandal'dan Euro 2020 şarkısıyla ilgili açıklama: Sosyal medyada bize komplo kurdular

Şarkıcı Mustafa Sandal, milli takıma yazdığı EURO 2020 şarkısı hakkında açıklamalarda bulundu.Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre Sandal, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu.Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Sandal, "Pandemi dolayısıyla iki senedir sahnelerden uzağız. Çok özledik. Biraz önce prova için sahnedeydim. Orada koltuklara bakınca bir daha seyirci ile buluşmak çok farklı geldi. Kuruçeşme Açıkhava çok güzel, çok sıcak bir mekan olmuş. Polat Yağcı ve ekibini tebrik ediyorum. Şimdi biz de burada şarkılarımızla güzel enerjileri pekiştirmeye geldik" diye konuştu.20 günde A Milli Futbol Takımı'na yazdığı Euro 2020 şarkısı ile ilgili de konuşan şarkıcı, "Biz bile inanamadık. Rica ettiler, para dahi almadan yazdım ancak yapılanlar hiç hoş değildi. Sosyal medyada bize komplo kurdular, kim olduğunu da biliyorum ama söylemeyeceğim. Ayıp, futbolcular da bundan etkilendi" cümleleriyle kendisine sosyal medyadan saldırı yapan kişileri kınadı.
Şarkıcı Mustafa Sandal, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na yazdığı Euro 2020 şarkısı ile ilgili, "Biz bile inanamadık. Rica ettiler, para dahi almadan yazdım ancak yapılanlar hiç hoş değildi. Sosyal medyada bize komplo kurdular, kim olduğunu da biliyorum ama söylemeyeceğim" dedi.
Şarkıcı Mustafa Sandal, milli takıma yazdığı EURO 2020 şarkısı hakkında açıklamalarda bulundu.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre Sandal, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu.
Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Sandal, "Pandemi dolayısıyla iki senedir sahnelerden uzağız. Çok özledik. Biraz önce prova için sahnedeydim. Orada koltuklara bakınca bir daha seyirci ile buluşmak çok farklı geldi. Kuruçeşme Açıkhava çok güzel, çok sıcak bir mekan olmuş. Polat Yağcı ve ekibini tebrik ediyorum. Şimdi biz de burada şarkılarımızla güzel enerjileri pekiştirmeye geldik" diye konuştu.
20 günde A Milli Futbol Takımı'na yazdığı Euro 2020 şarkısı ile ilgili de konuşan şarkıcı, "Biz bile inanamadık. Rica ettiler, para dahi almadan yazdım ancak yapılanlar hiç hoş değildi. Sosyal medyada bize komplo kurdular, kim olduğunu da biliyorum ama söylemeyeceğim. Ayıp, futbolcular da bundan etkilendi" cümleleriyle kendisine sosyal medyadan saldırı yapan kişileri kınadı.