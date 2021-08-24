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NASA, uzay istasyonundaki astronotun sağlık sorunları nedeniyle uzay yürüyüşünü erteledi
NASA, uzay istasyonundaki astronotun sağlık sorunları nedeniyle uzay yürüyüşünü erteledi
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlardan birinin sağlık durumu nedeniyle uzay yürüyüşünü ertelediklerini belirtti. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T08:58+0300
2021-08-24T08:57+0300
dünya
nasa
erteleme
uzay yürüyüşü
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Yetkililer kararı pazartesi günü, astronot Mark Vande Hei'nin uzaya çıkmasına 24 saatten az bir süre kalmışken yaptı. ABD'li haber ajanslarının aktardığına göre NASA yetkilileri, Vande Hei'nin "minör bir sağlık problemi" olduğunu ve ortada acil bir durum olmadığını belirtirken daha fazla detay sunmadı. Nisan ayında ISS'e varan emekli albay Vande Hei'nin 2022'nin bahar aylarına kadar orada kalması bekleniyor. Bu Vande Lei'nin ISS'de ikinci kalışı. Normal şartlarda Vande Hei, Japon astronot Akihiko Hoshide ile birlikte ISS'e yeni güneş panelleri takacaktı. NASA'nın yaptığı açıklamaya göre uzay yürüyüşü, Space X'in kargo uçuşu ve Rus astronotların eylüldeki uzay yürüyüşlerinden sonra gerçekleşecek.
https://tr.sputniknews.com/20210810/nasa-2024te-aya-insanli-inis-mumkun-degil-1047906041.html
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nasa, erteleme, uzay yürüyüşü

NASA, uzay istasyonundaki astronotun sağlık sorunları nedeniyle uzay yürüyüşünü erteledi

08:58 24.08.2021
© Fotoğraf : NASA TwitterUUİ- astronot
UUİ- astronot - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© Fotoğraf : NASA Twitter
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NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlardan birinin sağlık durumu nedeniyle uzay yürüyüşünü ertelediklerini belirtti.
Yetkililer kararı pazartesi günü, astronot Mark Vande Hei'nin uzaya çıkmasına 24 saatten az bir süre kalmışken yaptı.
ABD'li haber ajanslarının aktardığına göre NASA yetkilileri, Vande Hei'nin "minör bir sağlık problemi" olduğunu ve ortada acil bir durum olmadığını belirtirken daha fazla detay sunmadı. Nisan ayında ISS'e varan emekli albay Vande Hei'nin 2022'nin bahar aylarına kadar orada kalması bekleniyor.
Bu Vande Lei'nin ISS'de ikinci kalışı. Normal şartlarda Vande Hei, Japon astronot Akihiko Hoshide ile birlikte ISS'e yeni güneş panelleri takacaktı. NASA'nın yaptığı açıklamaya göre uzay yürüyüşü, Space X'in kargo uçuşu ve Rus astronotların eylüldeki uzay yürüyüşlerinden sonra gerçekleşecek.
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