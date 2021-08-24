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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210824/patrusev-ve-sullivan-afganistandaki-durumu-konustu-1048271643.html
Patruşev ve Sullivan, Afganistan’daki durumu konuştu
Patruşev ve Sullivan, Afganistan’daki durumu konuştu
Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Afganistan’daki... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T02:57+0300
2021-08-24T02:57+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
rusya
afganistan
nikolay patruşev
jake sullivan
telefon görüşmesi
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Rusya Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Patruşev ile Sullivan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.Taraflar iki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliğini ele alırken enformasyon güvenliği konusuna özel dikkat verdi.İkili, Afganistan’daki durumla ilgili de fikir paylaşımında bulundu.Patruşev ve Sullivan’ın görüşmesi, Taliban’ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan’da gerginliğin tırmandığı bir dönemde gerçekleşti.
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abd, rusya, afganistan, nikolay patruşev, jake sullivan, telefon görüşmesi

Patruşev ve Sullivan, Afganistan’daki durumu konuştu

02:57 24.08.2021
© AP Photo / Rahmat GulAfganistan'da yeni dönem | Rusya: Taliban’ın temel insan haklarını gözeteceğini umuyoruz
Afganistan'da yeni dönem | Rusya: Taliban’ın temel insan haklarını gözeteceğini umuyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Afganistan’daki durumu konuştu.
Rusya Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Patruşev ile Sullivan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Taraflar iki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliğini ele alırken enformasyon güvenliği konusuna özel dikkat verdi.
İkili, Afganistan’daki durumla ilgili de fikir paylaşımında bulundu.
Patruşev ve Sullivan’ın görüşmesi, Taliban’ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan’da gerginliğin tırmandığı bir dönemde gerçekleşti.
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