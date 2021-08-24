https://tr.sputniknews.com/20210824/patrusev-ve-sullivan-afganistandaki-durumu-konustu-1048271643.html

Patruşev ve Sullivan, Afganistan’daki durumu konuştu

Patruşev ve Sullivan, Afganistan’daki durumu konuştu

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Afganistan’daki... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T02:57+0300

2021-08-24T02:57+0300

2021-08-24T02:57+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

rusya

afganistan

nikolay patruşev

jake sullivan

telefon görüşmesi

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Rusya Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Patruşev ile Sullivan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.Taraflar iki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliğini ele alırken enformasyon güvenliği konusuna özel dikkat verdi.İkili, Afganistan’daki durumla ilgili de fikir paylaşımında bulundu.Patruşev ve Sullivan’ın görüşmesi, Taliban’ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan’da gerginliğin tırmandığı bir dönemde gerçekleşti.

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abd, rusya, afganistan, nikolay patruşev, jake sullivan, telefon görüşmesi