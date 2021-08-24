Polonya, göçmenlerin geçişini önlemek için Belarus sınırına duvar örecek

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Belarus sınırına duvar öreceklerini ve güçlerini artıracaklarını söyledi. Blaszczak'a göre, 2.5 metre yüksekliğindeki duvarın yapımında, Macaristan’ın 2015’te Sırbistan sınırında ördüğü duvar model alınacak.Sınırın yakınlarında verdiği basın toplantısında konuşan Blaszczak, “Polonya’ya karşı bir saldırı ile baş ediyoruz. Bu göçmen krizini tetiklemeye yönelik bir girişim. Ayrıca sınırdaki askerlerimizi de artırmalıyız. Yakında askerlerimizi iki katına, 2 bine çıkaracağız. Polonya üzerinden göçmenlerin Avrupa Birliği’ne gönderilmesi için bir transfer güzergahı yaratılmasına izin vermeyeceğiz” açıklamasını yaptı.Blaszczak ayrıca ülkenin önceki haftalarda çektiği 100 kilometre uzunluğundaki jiletli tel örgünün fotoğraflarını da gösterdi.Bakan, son aylarda Ortadoğu’dan gelen 2 bin 100 kadar kişinin Belarus üzerinden Polonya’ya girmeye çalışmasını da Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Kremlin’in AB’nin yaptırımlarına karşı oynadığı ‘kirli bir oyun’ olduğunu iddia etti.Diğer yandan Litvanya da Belarus sınırında 3 metre yüksekliğinde 508 kilometre uzunluğunda bir duvar örüyor. Duvarın Eylül 2022’de bitmesi planlanıyor.
Polonya, göçmenlerin geçişini önlemek için Belarus sınırına duvar örmeyi ve sınırdaki güçlerini artırmayı planlıyor.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Belarus sınırına duvar öreceklerini ve güçlerini artıracaklarını söyledi. Blaszczak'a göre, 2.5 metre yüksekliğindeki duvarın yapımında, Macaristan’ın 2015’te Sırbistan sınırında ördüğü duvar model alınacak.
Sınırın yakınlarında verdiği basın toplantısında konuşan Blaszczak, “Polonya’ya karşı bir saldırı ile baş ediyoruz. Bu göçmen krizini tetiklemeye yönelik bir girişim. Ayrıca sınırdaki askerlerimizi de artırmalıyız. Yakında askerlerimizi iki katına, 2 bine çıkaracağız. Polonya üzerinden göçmenlerin Avrupa Birliği’ne gönderilmesi için bir transfer güzergahı yaratılmasına izin vermeyeceğiz” açıklamasını yaptı.
Blaszczak ayrıca ülkenin önceki haftalarda çektiği 100 kilometre uzunluğundaki jiletli tel örgünün fotoğraflarını da gösterdi.
Bakan, son aylarda Ortadoğu’dan gelen 2 bin 100 kadar kişinin Belarus üzerinden Polonya’ya girmeye çalışmasını da Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Kremlin’in AB’nin yaptırımlarına karşı oynadığı ‘kirli bir oyun’ olduğunu iddia etti.
Diğer yandan Litvanya da Belarus sınırında 3 metre yüksekliğinde 508 kilometre uzunluğunda bir duvar örüyor. Duvarın Eylül 2022’de bitmesi planlanıyor.