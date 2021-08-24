https://tr.sputniknews.com/20210824/polonya-gocmenlerin-gecisini-onlemek-icin-belarus-sinirina-duvar-orecek-1048279722.html

Polonya, göçmenlerin geçişini önlemek için Belarus sınırına duvar örecek

Polonya, göçmenlerin geçişini önlemek için Belarus sınırına duvar örecek

Polonya, göçmenlerin geçişini önlemek için Belarus sınırına duvar örmeyi ve sınırdaki güçlerini artırmayı planlıyor. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T11:52+0300

2021-08-24T11:52+0300

2021-08-24T11:52+0300

dünya

polonya

belarus

aleksandr lukaşenko

kremlin

göçmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048279591_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9851e0037830c318103ff293b55f010e.jpg

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Belarus sınırına duvar öreceklerini ve güçlerini artıracaklarını söyledi. Blaszczak'a göre, 2.5 metre yüksekliğindeki duvarın yapımında, Macaristan’ın 2015’te Sırbistan sınırında ördüğü duvar model alınacak.Sınırın yakınlarında verdiği basın toplantısında konuşan Blaszczak, “Polonya’ya karşı bir saldırı ile baş ediyoruz. Bu göçmen krizini tetiklemeye yönelik bir girişim. Ayrıca sınırdaki askerlerimizi de artırmalıyız. Yakında askerlerimizi iki katına, 2 bine çıkaracağız. Polonya üzerinden göçmenlerin Avrupa Birliği’ne gönderilmesi için bir transfer güzergahı yaratılmasına izin vermeyeceğiz” açıklamasını yaptı.Blaszczak ayrıca ülkenin önceki haftalarda çektiği 100 kilometre uzunluğundaki jiletli tel örgünün fotoğraflarını da gösterdi.Bakan, son aylarda Ortadoğu’dan gelen 2 bin 100 kadar kişinin Belarus üzerinden Polonya’ya girmeye çalışmasını da Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Kremlin’in AB’nin yaptırımlarına karşı oynadığı ‘kirli bir oyun’ olduğunu iddia etti.Diğer yandan Litvanya da Belarus sınırında 3 metre yüksekliğinde 508 kilometre uzunluğunda bir duvar örüyor. Duvarın Eylül 2022’de bitmesi planlanıyor.

polonya

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polonya, belarus, aleksandr lukaşenko, kremlin, göçmen