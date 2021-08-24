https://tr.sputniknews.com/20210824/premier-lig-kulupleri-ingilterenin-kirmizi-listeye-aldigi-ulkelere-oyuncu-gondermeme-karari-aldi-1048303009.html

Premier Lig kulüpleri, İngiltere'nin kırmızı listeye aldığı ülkelere oyuncu göndermeme kararı aldı

Premier Lig kulüpleri, İngiltere'nin kırmızı listeye aldığı ülkelere oyuncu göndermeme kararı aldı

Premier Lig kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İngiltere'nin kırmızı listesinde bulunan ülkelerde gelecek ay maç yapacak milli... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T21:17+0300

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2021-08-24T21:32+0300

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Premier Lig' in internet sitesinde yer alan açıklamada, oybirliğiyle alınan kararın gelecek ayki milli maç arasında kırmızı listede yer alan 26 ülkeye yolculuk yapması beklenen yaklaşık 60 futbolcuyu kapsadığı kaydedildi. Açıklamada, kırmızı ülkeden dönen ve 10 günlük zorunlu karantinaya giren bir futbolcunun Premier Lig'de iki, UEFA organizasyonlarında ve Lig Kupası'nda birer maç kaçırabileceği vurgulandı. İngiltere'nin kırmızı listesindeki ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. İngiliz basında yer alan haberlere göre, yarın ya da perşembe günü kırmızı listenin güncellenmesi ve Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması bekleniyor. Milli futbolculardan Çağlar Söyüncü Leicester City'de, Ozan Tufan Watford'da ve Halil Dervişoğlu ise Brentford'da forma giyiyor.

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premier lig, koronavirüs