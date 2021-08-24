https://tr.sputniknews.com/20210824/putin-ve-lukasenko-kgao-ulkelerinin-guvenligi-baglaminda-afganistani-konustu-1048268823.html

Putin ve Lukaşenko, KGAÖ ülkelerinin güvenliği bağlamında Afganistan'ı konuştu

Putin ve Lukaşenko, KGAÖ ülkelerinin güvenliği bağlamında Afganistan'ı konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Afganistan'daki duruma ilişkin görüş alışverişi yaptığı bildirildi. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T00:03+0300

2021-08-24T00:03+0300

2021-08-24T00:03+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

belarus

vladimir putin

afganistan

aleksandr lukaşenko

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

telefon görüşmesi

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Lukaşenko, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi'nin video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Afganistan konulu olağanüstü liderler toplantısından sonra telefon görüşmesi yaptı.Toplantının sonuçlarını değerlendiren taraflar, Afganistan'daki durumu istişare etti.Belarus devlet haber ajansı BelTA'nın haberine göre Putin ve Lukaşenko, ekonomik, siyasi ve askeri konuları ele aldı.Tarafların müttefiklik programlarının hazırlık sürecini konuştuğu ve bunlarla ilgili yakın zamanda somut kararlar alınacağı kaydedildi.Putin ve Lukaşenko'nun 10-16 Eylül'de iki ülkenin topraklarında düzenlenecek 'Zapad-2021' stratejik tatbikatını konuştuğu da bildirildi.

rusya

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rusya, belarus, vladimir putin, afganistan, aleksandr lukaşenko, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), telefon görüşmesi