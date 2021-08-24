https://tr.sputniknews.com/20210824/putin-ve-lukasenko-kgao-ulkelerinin-guvenligi-baglaminda-afganistani-konustu-1048268823.html
Putin ve Lukaşenko, KGAÖ ülkelerinin güvenliği bağlamında Afganistan'ı konuştu
Putin ve Lukaşenko, KGAÖ ülkelerinin güvenliği bağlamında Afganistan'ı konuştu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Afganistan'daki duruma ilişkin görüş alışverişi yaptığı bildirildi. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T00:03+0300
2021-08-24T00:03+0300
2021-08-24T00:03+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
belarus
vladimir putin
afganistan
aleksandr lukaşenko
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
telefon görüşmesi
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Lukaşenko, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi'nin video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Afganistan konulu olağanüstü liderler toplantısından sonra telefon görüşmesi yaptı.Toplantının sonuçlarını değerlendiren taraflar, Afganistan'daki durumu istişare etti.Belarus devlet haber ajansı BelTA'nın haberine göre Putin ve Lukaşenko, ekonomik, siyasi ve askeri konuları ele aldı.Tarafların müttefiklik programlarının hazırlık sürecini konuştuğu ve bunlarla ilgili yakın zamanda somut kararlar alınacağı kaydedildi.Putin ve Lukaşenko'nun 10-16 Eylül'de iki ülkenin topraklarında düzenlenecek 'Zapad-2021' stratejik tatbikatını konuştuğu da bildirildi.
rusya
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rusya, belarus, vladimir putin, afganistan, aleksandr lukaşenko, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), telefon görüşmesi
Putin ve Lukaşenko, KGAÖ ülkelerinin güvenliği bağlamında Afganistan'ı konuştu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Afganistan'daki duruma ilişkin görüş alışverişi yaptığı bildirildi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin
ve Lukaşenko
, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi'nin video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Afganistan
konulu olağanüstü liderler toplantısından sonra telefon görüşmesi yaptı.
Toplantının sonuçlarını değerlendiren taraflar, Afganistan'daki durumu istişare etti.
Belarus devlet haber ajansı BelTA'nın haberine göre Putin ve Lukaşenko, ekonomik, siyasi ve askeri konuları ele aldı.
Tarafların müttefiklik programlarının hazırlık sürecini konuştuğu ve bunlarla ilgili yakın zamanda somut kararlar alınacağı kaydedildi.
Putin ve Lukaşenko'nun 10-16 Eylül'de iki ülkenin topraklarında düzenlenecek 'Zapad-2021' stratejik tatbikatını konuştuğu da bildirildi.