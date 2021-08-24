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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210824/putin-ve-lukasenko-kgao-ulkelerinin-guvenligi-baglaminda-afganistani-konustu-1048268823.html
Putin ve Lukaşenko, KGAÖ ülkelerinin güvenliği bağlamında Afganistan'ı konuştu
Putin ve Lukaşenko, KGAÖ ülkelerinin güvenliği bağlamında Afganistan'ı konuştu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Afganistan'daki duruma ilişkin görüş alışverişi yaptığı bildirildi. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T00:03+0300
2021-08-24T00:03+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
belarus
vladimir putin
afganistan
aleksandr lukaşenko
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
telefon görüşmesi
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Lukaşenko, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi'nin video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Afganistan konulu olağanüstü liderler toplantısından sonra telefon görüşmesi yaptı.Toplantının sonuçlarını değerlendiren taraflar, Afganistan'daki durumu istişare etti.Belarus devlet haber ajansı BelTA'nın haberine göre Putin ve Lukaşenko, ekonomik, siyasi ve askeri konuları ele aldı.Tarafların müttefiklik programlarının hazırlık sürecini konuştuğu ve bunlarla ilgili yakın zamanda somut kararlar alınacağı kaydedildi.Putin ve Lukaşenko'nun 10-16 Eylül'de iki ülkenin topraklarında düzenlenecek 'Zapad-2021' stratejik tatbikatını konuştuğu da bildirildi.
rusya
belarus
afganistan
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rusya, belarus, vladimir putin, afganistan, aleksandr lukaşenko, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), telefon görüşmesi

Putin ve Lukaşenko, KGAÖ ülkelerinin güvenliği bağlamında Afganistan'ı konuştu

00:03 24.08.2021
© SputnikVladimir Putin-Lukaşenko
Vladimir Putin-Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Afganistan'daki duruma ilişkin görüş alışverişi yaptığı bildirildi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Lukaşenko, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi'nin video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Afganistan konulu olağanüstü liderler toplantısından sonra telefon görüşmesi yaptı.
Toplantının sonuçlarını değerlendiren taraflar, Afganistan'daki durumu istişare etti.
Belarus devlet haber ajansı BelTA'nın haberine göre Putin ve Lukaşenko, ekonomik, siyasi ve askeri konuları ele aldı.
Tarafların müttefiklik programlarının hazırlık sürecini konuştuğu ve bunlarla ilgili yakın zamanda somut kararlar alınacağı kaydedildi.
Putin ve Lukaşenko'nun 10-16 Eylül'de iki ülkenin topraklarında düzenlenecek 'Zapad-2021' stratejik tatbikatını konuştuğu da bildirildi.
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