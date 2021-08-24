Rolling Stones’un davulcusu Charlie Watts hayatını kaybetti

Efsanevi rock grubu Rolling Stones'un davulculuğunu yapan Charlie Watts, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Ölüm haberi Rolling Stones'un Twitter hesabından Watts'ın sözcüsü tarafından yapıldığı belirtilen "Sevgili Charlie Watts'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" açıklamasıyla verildi.Açıklamada "Sevilen bir koca, baba ve büyükbaba, Rolling Stones'u üyesi olarak kendi neslinin en büyük davulcularından biri. Bu zor zamanda ailesinin, grup üyelerinin ve yakın arkadaşlarının mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.Charlie Watts 2004 yılında gırtlak kanseri tedavisi görmüştü.
Rolling Stones grubunun davulcusu dünyaca ünlü müzisyen Charlie Watts, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Efsanevi rock grubu Rolling Stones'un davulculuğunu yapan Charlie Watts, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ölüm haberi Rolling Stones'un Twitter hesabından Watts'ın sözcüsü tarafından yapıldığı belirtilen "Sevgili Charlie Watts'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" açıklamasıyla verildi.
Açıklamada "Sevilen bir koca, baba ve büyükbaba, Rolling Stones'u üyesi olarak kendi neslinin en büyük davulcularından biri. Bu zor zamanda ailesinin, grup üyelerinin ve yakın arkadaşlarının mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.