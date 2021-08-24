https://tr.sputniknews.com/20210824/rus-filmleri-haftasi-istanbulda-basladi-1048296609.html

Rus Filmleri Haftası İstanbul'da başladı

Rus Filmleri Haftası İstanbul'da başladı

Nazilere karşı yürütülen Büyük Vatan Savaşı’nın 80. yıldönümü vesilesiyle Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, Kadıköy Belediyesi ve Mosfilm film stüdyosu... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T17:45+0300

2021-08-24T17:45+0300

2021-08-24T17:52+0300

yaşam

rusya

türkiye

sinema

nazi

tarih

2. dünya savaşı

film

sovyet

kültür

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Açılış kapsamında İkinci Dünya Savaşı’ndaki yaşananlar, Sovyet ordusunun Nazi Almanyası ile savaşına ithafen bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Ziyaretçiler dönemin ender savaş sahnelerini görme imkanı buldu.Film haftası 1969, Mosfilm yapımı olan ‘Bir Asker Destanı’ filmi ile başladı. Film Türkçe altyazılı olarak Rusça orijinal dilde beyaz perdeye yansıdı. Film haftası için Mosfilm tarafından önde gelen Rus yönetmenlerin imzasını taşıyan ve her biri klasikleşen 7 film tahsis edildi.Törene, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Zaur Allahverdi, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Gelibolu Belediye Başkanı Münir Mustafa Özacar katıldı.Buravov: Bu başarının anısının korunması gelecekteki çatışmaların önlenmesinin garantisiRusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Vyaçeslavoviç Buravov, film haftasının Kadıköy Belediyesi ve Caddebostan Kültür Merkezi’nin aktif desteği olmadan gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.Buravov, “Tüm insanlığın barış ve refahı için kazanılmış bu inanılmaz başarının anısının özenle korunması, gelecekte bu tür yıkıcı çatışmaların önlenmesinin garantisi niteliğinde” dedi.Buravov, film haftası ve savaşın anısına gerçekleştirilen serginin bu hatıranın korunmasında katkıda bulunmasını umduğunu kaydetti.Odabaşı: Bu filmlerden alacağımız dersler varKadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bu etkinliğe ev sahibi olmak bize büyük bir onur ve gurur veriyor. Savaşı bize hatırlayıp, barışı, dostluğu ve gelecekte bu tür acılarla karşılaşmamamız dileğiyle bu filmlerden alacağımız dersler olduğuna inanıyorum” dedi.Buravov: Tarihi tahrif etme girişimlerinin olduğu bu dönemde bu tür etkinlikler önemliRus Filmleri Haftası’nın açılış törenine onlarca davetli, diplomatlar, toplumsal ve kültürel kuruluşlar ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.Sputnik'e konuşan ziyaretçilerden bazıları, bu tür etkinliklerin geçmişteki önemli olaylarla ilgili hafızayı korumaya yardımcı olduğunu belirtti. Bir ziyaretçi, “Bu etkinlikler yalnızca başka ülkelerin önemli tarihi olaylara aşina olmasını değil, aynı zamanda Rusların kendi köklerini, gelecek ve barış uğruna, vatanları için savaşan dedelerini unutmaması için önem taşıyor” dedi.

rusya

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Maksim Durnev https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg

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rusya, türkiye, sinema, nazi, tarih, 2. dünya savaşı, film, sovyet, kültür, caddebostan, büyük vatanseverlik savaşı, merkez