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https://tr.sputniknews.com/20210824/rus-filmleri-haftasi-istanbulda-basladi-1048296609.html
Rus Filmleri Haftası İstanbul'da başladı
Rus Filmleri Haftası İstanbul'da başladı
Nazilere karşı yürütülen Büyük Vatan Savaşı’nın 80. yıldönümü vesilesiyle Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, Kadıköy Belediyesi ve Mosfilm film stüdyosu... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T17:45+0300
2021-08-24T17:52+0300
yaşam
rusya
türkiye
sinema
nazi
tarih
2. dünya savaşı
film
sovyet
kültür
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Açılış kapsamında İkinci Dünya Savaşı’ndaki yaşananlar, Sovyet ordusunun Nazi Almanyası ile savaşına ithafen bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Ziyaretçiler dönemin ender savaş sahnelerini görme imkanı buldu.Film haftası 1969, Mosfilm yapımı olan ‘Bir Asker Destanı’ filmi ile başladı. Film Türkçe altyazılı olarak Rusça orijinal dilde beyaz perdeye yansıdı. Film haftası için Mosfilm tarafından önde gelen Rus yönetmenlerin imzasını taşıyan ve her biri klasikleşen 7 film tahsis edildi.Törene, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Zaur Allahverdi, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Gelibolu Belediye Başkanı Münir Mustafa Özacar katıldı.Buravov: Bu başarının anısının korunması gelecekteki çatışmaların önlenmesinin garantisiRusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Vyaçeslavoviç Buravov, film haftasının Kadıköy Belediyesi ve Caddebostan Kültür Merkezi’nin aktif desteği olmadan gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.Buravov, “Tüm insanlığın barış ve refahı için kazanılmış bu inanılmaz başarının anısının özenle korunması, gelecekte bu tür yıkıcı çatışmaların önlenmesinin garantisi niteliğinde” dedi.Buravov, film haftası ve savaşın anısına gerçekleştirilen serginin bu hatıranın korunmasında katkıda bulunmasını umduğunu kaydetti.Odabaşı: Bu filmlerden alacağımız dersler varKadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bu etkinliğe ev sahibi olmak bize büyük bir onur ve gurur veriyor. Savaşı bize hatırlayıp, barışı, dostluğu ve gelecekte bu tür acılarla karşılaşmamamız dileğiyle bu filmlerden alacağımız dersler olduğuna inanıyorum” dedi.Buravov: Tarihi tahrif etme girişimlerinin olduğu bu dönemde bu tür etkinlikler önemliRus Filmleri Haftası’nın açılış törenine onlarca davetli, diplomatlar, toplumsal ve kültürel kuruluşlar ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.Sputnik'e konuşan ziyaretçilerden bazıları, bu tür etkinliklerin geçmişteki önemli olaylarla ilgili hafızayı korumaya yardımcı olduğunu belirtti. Bir ziyaretçi, “Bu etkinlikler yalnızca başka ülkelerin önemli tarihi olaylara aşina olmasını değil, aynı zamanda Rusların kendi köklerini, gelecek ve barış uğruna, vatanları için savaşan dedelerini unutmaması için önem taşıyor” dedi.
rusya
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Maksim Durnev
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rusya, türkiye, sinema, nazi, tarih, 2. dünya savaşı, film, sovyet, kültür, caddebostan, büyük vatanseverlik savaşı, merkez

Rus Filmleri Haftası İstanbul'da başladı

17:45 24.08.2021 (güncellendi: 17:52 24.08.2021)
© Sputnik / Durnev Maksim4
4 - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Durnev Maksim
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Maksim Durnev
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Nazilere karşı yürütülen Büyük Vatan Savaşı’nın 80. yıldönümü vesilesiyle Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, Kadıköy Belediyesi ve Mosfilm film stüdyosu tarafından düzenlenen Rus Filmleri Haftası dün Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) açılışını yaptı.
Açılış kapsamında İkinci Dünya Savaşı’ndaki yaşananlar, Sovyet ordusunun Nazi Almanyası ile savaşına ithafen bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Ziyaretçiler dönemin ender savaş sahnelerini görme imkanı buldu.
© Sputnik / Durnev Maksim"Leningrad gökyüzünü koruyan uçaksavar topçuları" adlı fotoğraf.
Leningrad gökyüzünü koruyan uçaksavar topçuları adlı fotoğraf. - Sputnik Türkiye
1/14
© Sputnik / Durnev Maksim
"Leningrad gökyüzünü koruyan uçaksavar topçuları" adlı fotoğraf.
© Sputnik / Durnev MaksimMoskova, 7 Kasım 1941. Kızıl Medydan'daki geçit töreni adlı bir fotoğraf.
Moskova, 7 Kasım 1941. Kızıl Medydan'daki geçit töreni adlı bir fotoğraf. - Sputnik Türkiye
2/14
© Sputnik / Durnev Maksim
Moskova, 7 Kasım 1941. Kızıl Medydan'daki geçit töreni adlı bir fotoğraf.
© Sputnik / Durnev Maksim'Kuşatılmış Leninrada sakinleri, bombardıman neticesinde Nevskiy Caddesinin asfaltında oluşan deliklerde suyu topluyor' adlı bir fotoğraf.
'Kuşatılmış Leninrada sakinleri, bombardıman neticesinde Nevskiy Caddesinin asfaltında oluşan deliklerde suyu topluyor' adlı bir fotoğraf. - Sputnik Türkiye
3/14
© Sputnik / Durnev Maksim
'Kuşatılmış Leninrada sakinleri, bombardıman neticesinde Nevskiy Caddesinin asfaltında oluşan deliklerde suyu topluyor' adlı bir fotoğraf.
© Sputnik / Durnev Maksim'Denizaltılar, Odesa kıyılarında Alman gemilerini takip ediyor' adlı bir fotoğraf.
'Denizaltılar, Odesa kıyılarında Alman gemilerini takip ediyor' adlı bir fotoğraf. - Sputnik Türkiye
4/14
© Sputnik / Durnev Maksim
'Denizaltılar, Odesa kıyılarında Alman gemilerini takip ediyor' adlı bir fotoğraf.
© Sputnik / Durnev Maksim'Topçular ateş hattında' adlı bir fotoğraf.
'Topçular ateş hattında' adlı bir fotoğraf. - Sputnik Türkiye
5/14
© Sputnik / Durnev Maksim
'Topçular ateş hattında' adlı bir fotoğraf.
© Sputnik / Durnev Maksim'Cepheye gönderilmeden önce savaşçıların eğitimi' adlı bir fotoğraf.
'Cepheye gönderilmeden önce savaşçıların eğitimi' adlı bir fotoğraf. - Sputnik Türkiye
6/14
© Sputnik / Durnev Maksim
'Cepheye gönderilmeden önce savaşçıların eğitimi' adlı bir fotoğraf.
© Sputnik / Durnev Maksim'Muharebeden sonra Moskova yakınlarındaki Volokolamsk karayolu' adlı bir fotoğraf.
'Muharebeden sonra Moskova yakınlarındaki Volokolamsk karayolu' adlı bir fotoğraf. - Sputnik Türkiye
7/14
© Sputnik / Durnev Maksim
'Muharebeden sonra Moskova yakınlarındaki Volokolamsk karayolu' adlı bir fotoğraf.
© Sputnik / Durnev Maksim'Gerillalar Moskova yakınlarındaki tren yoluna mayın döşerken' adlı bir fotoğaf.
'Gerillalar Moskova yakınlarındaki tren yoluna mayın döşerken' adlı bir fotoğaf. - Sputnik Türkiye
8/14
© Sputnik / Durnev Maksim
'Gerillalar Moskova yakınlarındaki tren yoluna mayın döşerken' adlı bir fotoğaf.
© Sputnik / Durnev Maksim'Köylüler yıkılan evlerinin yanında' adlı bir fotoğraf.
'Köylüler yıkılan evlerinin yanında' adlı bir fotoğraf. - Sputnik Türkiye
9/14
© Sputnik / Durnev Maksim
'Köylüler yıkılan evlerinin yanında' adlı bir fotoğraf.
© Sputnik / Durnev Maksim'Seferberlik. Askerler kol düzeninde cepheye gidiyor' adlı bir fotoğraf.
'Seferberlik. Askerler kol düzeninde cepheye gidiyor' adlı bir fotoğraf. - Sputnik Türkiye
10/14
© Sputnik / Durnev Maksim
'Seferberlik. Askerler kol düzeninde cepheye gidiyor' adlı bir fotoğraf.
© Sputnik / Durnev Maksim'Kan Transfüzyonu Merkez Enstitüsü. Yaralı askerler için kan bağışında bulunan bir bağışçıdan mektup' adlı bir fotoğraf.
'Kan Transfüzyonu Merkez Enstitüsü. Yaralı askerler için kan bağışında bulunan bir bağışçıdan mektup' adlı bir fotoğraf. - Sputnik Türkiye
11/14
© Sputnik / Durnev Maksim
'Kan Transfüzyonu Merkez Enstitüsü. Yaralı askerler için kan bağışında bulunan bir bağışçıdan mektup' adlı bir fotoğraf.
© Sputnik / Durnev Maksim'Stalingrad,31 Ocak 1943. 'Şehir kurtarıldı' ' adlı bir fotoğraf.
'Stalingrad,31 Ocak 1943. 'Şehir kurtarıldı' ' adlı bir fotoğraf. - Sputnik Türkiye
12/14
© Sputnik / Durnev Maksim
'Stalingrad,31 Ocak 1943. 'Şehir kurtarıldı' ' adlı bir fotoğraf.
© Sputnik / Durnev Maksim Savaş pilotu,Sovyetler Birliği Kahramanı Viktor Talalikhin(solda).
Savaş pilotu,Sovyetler Birliği Kahramanı Viktor Talalikhin(solda). - Sputnik Türkiye
13/14
© Sputnik / Durnev Maksim
Savaş pilotu,Sovyetler Birliği Kahramanı Viktor Talalikhin(solda).
© Sputnik / Durnev MaksimTanksavar hendeklerini kazıyan kadınlar.Donetsk bölgesi.
Tanksavar hendeklerini kazıyan kadınlar.Donetsk bölgesi. - Sputnik Türkiye
14/14
© Sputnik / Durnev Maksim
Tanksavar hendeklerini kazıyan kadınlar.Donetsk bölgesi.
1/14
© Sputnik / Durnev Maksim
"Leningrad gökyüzünü koruyan uçaksavar topçuları" adlı fotoğraf.
2/14
© Sputnik / Durnev Maksim
Moskova, 7 Kasım 1941. Kızıl Medydan'daki geçit töreni adlı bir fotoğraf.
3/14
© Sputnik / Durnev Maksim
'Kuşatılmış Leninrada sakinleri, bombardıman neticesinde Nevskiy Caddesinin asfaltında oluşan deliklerde suyu topluyor' adlı bir fotoğraf.
4/14
© Sputnik / Durnev Maksim
'Denizaltılar, Odesa kıyılarında Alman gemilerini takip ediyor' adlı bir fotoğraf.
5/14
© Sputnik / Durnev Maksim
'Topçular ateş hattında' adlı bir fotoğraf.
6/14
© Sputnik / Durnev Maksim
'Cepheye gönderilmeden önce savaşçıların eğitimi' adlı bir fotoğraf.
7/14
© Sputnik / Durnev Maksim
'Muharebeden sonra Moskova yakınlarındaki Volokolamsk karayolu' adlı bir fotoğraf.
8/14
© Sputnik / Durnev Maksim
'Gerillalar Moskova yakınlarındaki tren yoluna mayın döşerken' adlı bir fotoğaf.
9/14
© Sputnik / Durnev Maksim
'Köylüler yıkılan evlerinin yanında' adlı bir fotoğraf.
10/14
© Sputnik / Durnev Maksim
'Seferberlik. Askerler kol düzeninde cepheye gidiyor' adlı bir fotoğraf.
11/14
© Sputnik / Durnev Maksim
'Kan Transfüzyonu Merkez Enstitüsü. Yaralı askerler için kan bağışında bulunan bir bağışçıdan mektup' adlı bir fotoğraf.
12/14
© Sputnik / Durnev Maksim
'Stalingrad,31 Ocak 1943. 'Şehir kurtarıldı' ' adlı bir fotoğraf.
13/14
© Sputnik / Durnev Maksim
Savaş pilotu,Sovyetler Birliği Kahramanı Viktor Talalikhin(solda).
14/14
© Sputnik / Durnev Maksim
Tanksavar hendeklerini kazıyan kadınlar.Donetsk bölgesi.
Film haftası 1969, Mosfilm yapımı olan ‘Bir Asker Destanı’ filmi ile başladı. Film Türkçe altyazılı olarak Rusça orijinal dilde beyaz perdeye yansıdı. Film haftası için Mosfilm tarafından önde gelen Rus yönetmenlerin imzasını taşıyan ve her biri klasikleşen 7 film tahsis edildi.
Törene, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Zaur Allahverdi, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Gelibolu Belediye Başkanı Münir Mustafa Özacar katıldı.

Buravov: Bu başarının anısının korunması gelecekteki çatışmaların önlenmesinin garantisi

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Vyaçeslavoviç Buravov, film haftasının Kadıköy Belediyesi ve Caddebostan Kültür Merkezi’nin aktif desteği olmadan gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.
© Sputnik / Durnev MaksimRus filmleri haftası açılış töreninden bir kare.
Rus filmleri haftası açılış töreninden bir kare. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
Rus filmleri haftası açılış töreninden bir kare.
© Sputnik / Durnev Maksim
Buravov, “Tüm insanlığın barış ve refahı için kazanılmış bu inanılmaz başarının anısının özenle korunması, gelecekte bu tür yıkıcı çatışmaların önlenmesinin garantisi niteliğinde” dedi.
Buravov, film haftası ve savaşın anısına gerçekleştirilen serginin bu hatıranın korunmasında katkıda bulunmasını umduğunu kaydetti.

Odabaşı: Bu filmlerden alacağımız dersler var

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bu etkinliğe ev sahibi olmak bize büyük bir onur ve gurur veriyor. Savaşı bize hatırlayıp, barışı, dostluğu ve gelecekte bu tür acılarla karşılaşmamamız dileğiyle bu filmlerden alacağımız dersler olduğuna inanıyorum” dedi.
© Sputnik / Durnev MaksimKadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı.
© Sputnik / Durnev Maksim

Buravov: Tarihi tahrif etme girişimlerinin olduğu bu dönemde bu tür etkinlikler önemli

Buravov, Sputnik’e yaptığı açıklamada ise “22 Haziran, trajik bir tarih. Bu tarihte Sovyet halkının Nazi işgalcilerine karşı olan Büyük Vatan Savaşı başladı. Elbette bu savaş tarihin gidişatı için büyük ölçüde belirleyici oldu. Muazzam sıkıntılarla karşı karşıya kalan ülkemiz sadece düşmanı durdurmak için değil, aynı zamanda onu kendi topraklarında ortadan kaldırmak için büyük çabalar sarf etti. Bu sırada yalnızca kendi topraklarımızı kurtarmadık, dokuz Avrupa devletinin de topraklarının kurtarılmasına yardımcı olduk, bu onların bağımsızlık ve egemenliklerini korumaları için bir olanak sundu” ifadelerini kullandı.

Buravov, o yıllarda yaşananların doğru anlaşılması için bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını vurguladı. Buravov, “Özellikle Nazizm'e karşı kazanılan Büyük Zafer’de ülkemizin oynadığı rolü küçümseyerek tarihi tahrif etmeye yönelik girişimlerin sonu gelmediği bu dönemde; bu olayların gerçekte nasıl geliştiğini, Nazilere karşı zaferde ve Avrupa’yı bu kara vebadan kurtarmak konusunda kimin belirleyici katkı sunduğunu hatırlatmaya yönelik hedef odaklı çalışmaların sürekli olarak yürütülmesi önemli” ifadelerini kullandı.
Etkinliği bu nedenle çok önemli gördüklerini belirten Buravov, bu filmlerin Türkiye’de yaşayanların bu çetin olayları daha iyi anlamasını ve gerçekte olanlar hakkında daha iyi fikir edinmesine yardımcı olacağını ifade etti.
© Sputnik / Durnev Maksimİkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yıldönümü nedeniyle düzenlenen sinema haftası kapsamındaki fotoğraf sergisinin ziyaretçi.
İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yıldönümü nedeniyle düzenlenen sinema haftası kapsamındaki fotoğraf sergisinin ziyaretçi. - Sputnik Türkiye
1/4
© Sputnik / Durnev Maksim
İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yıldönümü nedeniyle düzenlenen sinema haftası kapsamındaki fotoğraf sergisinin ziyaretçi.
© Sputnik / Durnev Maksimİkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yıldönümü nedeniyle düzenlenen sinema haftası kapsamındaki fotoğraf sergisinin ziyaretçi.
İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yıldönümü nedeniyle düzenlenen sinema haftası kapsamındaki fotoğraf sergisinin ziyaretçi. - Sputnik Türkiye
2/4
© Sputnik / Durnev Maksim
İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yıldönümü nedeniyle düzenlenen sinema haftası kapsamındaki fotoğraf sergisinin ziyaretçi.
© Sputnik / Durnev Maksimİkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yıldönümü nedeniyle düzenlenen sinema haftası kapsamındaki fotoğraf sergisinin ziyaretçileri
İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yıldönümü nedeniyle düzenlenen sinema haftası kapsamındaki fotoğraf sergisinin ziyaretçileri - Sputnik Türkiye
3/4
© Sputnik / Durnev Maksim
İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yıldönümü nedeniyle düzenlenen sinema haftası kapsamındaki fotoğraf sergisinin ziyaretçileri
© Sputnik / Durnev Maksimİkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yıldönümü nedeniyle düzenlenen sinema haftası kapsamındaki fotoğraf sergisinin ziyaretçi.
İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yıldönümü nedeniyle düzenlenen sinema haftası kapsamındaki fotoğraf sergisinin ziyaretçi. - Sputnik Türkiye
4/4
© Sputnik / Durnev Maksim
İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yıldönümü nedeniyle düzenlenen sinema haftası kapsamındaki fotoğraf sergisinin ziyaretçi.
1/4
© Sputnik / Durnev Maksim
İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yıldönümü nedeniyle düzenlenen sinema haftası kapsamındaki fotoğraf sergisinin ziyaretçi.
2/4
© Sputnik / Durnev Maksim
İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yıldönümü nedeniyle düzenlenen sinema haftası kapsamındaki fotoğraf sergisinin ziyaretçi.
3/4
© Sputnik / Durnev Maksim
İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yıldönümü nedeniyle düzenlenen sinema haftası kapsamındaki fotoğraf sergisinin ziyaretçileri
4/4
© Sputnik / Durnev Maksim
İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yıldönümü nedeniyle düzenlenen sinema haftası kapsamındaki fotoğraf sergisinin ziyaretçi.
Rus Filmleri Haftası’nın açılış törenine onlarca davetli, diplomatlar, toplumsal ve kültürel kuruluşlar ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.
Sputnik'e konuşan ziyaretçilerden bazıları, bu tür etkinliklerin geçmişteki önemli olaylarla ilgili hafızayı korumaya yardımcı olduğunu belirtti. Bir ziyaretçi, “Bu etkinlikler yalnızca başka ülkelerin önemli tarihi olaylara aşina olmasını değil, aynı zamanda Rusların kendi köklerini, gelecek ve barış uğruna, vatanları için savaşan dedelerini unutmaması için önem taşıyor” dedi.
CKM’de yapılan açılış töreninde, 1959 yapımı “Bir Asker Destanı” film gösterimi - Sputnik Türkiye

Etkinlik 24-29 Ağustos tarihlerinde Cadde Bostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Mosfilm’in seçkisi en iyi savaş filmleri Türkçe altyazılı olarak gösterilecek ve ücretsiz biletler CKM’nin internet sayfasından indirilebilecek. Rus Filmleri haftasında; Bir İnsan Kaderi, Git ve Gör, Leylekler Uçuyor, Yıldız, Bir Asker Destanı, Beyaz Kaplan, Vatan İçin Savaştılar adlı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Büyük Vatan Harbi anısına CKM Galeri’de düzenlenen fotoğraf sergisi de 29 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek.

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