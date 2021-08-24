Rus Filmleri Haftası İstanbul'da başladı

Açılış kapsamında İkinci Dünya Savaşı’ndaki yaşananlar, Sovyet ordusunun Nazi Almanyası ile savaşına ithafen bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Ziyaretçiler dönemin ender savaş sahnelerini görme imkanı buldu.Film haftası 1969, Mosfilm yapımı olan ‘Bir Asker Destanı’ filmi ile başladı. Film Türkçe altyazılı olarak Rusça orijinal dilde beyaz perdeye yansıdı. Film haftası için Mosfilm tarafından önde gelen Rus yönetmenlerin imzasını taşıyan ve her biri klasikleşen 7 film tahsis edildi.Törene, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Zaur Allahverdi, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Gelibolu Belediye Başkanı Münir Mustafa Özacar katıldı.Buravov: Bu başarının anısının korunması gelecekteki çatışmaların önlenmesinin garantisiRusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Vyaçeslavoviç Buravov, film haftasının Kadıköy Belediyesi ve Caddebostan Kültür Merkezi’nin aktif desteği olmadan gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.Buravov, “Tüm insanlığın barış ve refahı için kazanılmış bu inanılmaz başarının anısının özenle korunması, gelecekte bu tür yıkıcı çatışmaların önlenmesinin garantisi niteliğinde” dedi.Buravov, film haftası ve savaşın anısına gerçekleştirilen serginin bu hatıranın korunmasında katkıda bulunmasını umduğunu kaydetti.Odabaşı: Bu filmlerden alacağımız dersler varKadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bu etkinliğe ev sahibi olmak bize büyük bir onur ve gurur veriyor. Savaşı bize hatırlayıp, barışı, dostluğu ve gelecekte bu tür acılarla karşılaşmamamız dileğiyle bu filmlerden alacağımız dersler olduğuna inanıyorum” dedi.Buravov: Tarihi tahrif etme girişimlerinin olduğu bu dönemde bu tür etkinlikler önemliRus Filmleri Haftası’nın açılış törenine onlarca davetli, diplomatlar, toplumsal ve kültürel kuruluşlar ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.Sputnik'e konuşan ziyaretçilerden bazıları, bu tür etkinliklerin geçmişteki önemli olaylarla ilgili hafızayı korumaya yardımcı olduğunu belirtti. Bir ziyaretçi, “Bu etkinlikler yalnızca başka ülkelerin önemli tarihi olaylara aşina olmasını değil, aynı zamanda Rusların kendi köklerini, gelecek ve barış uğruna, vatanları için savaşan dedelerini unutmaması için önem taşıyor” dedi.
Nazilere karşı yürütülen Büyük Vatan Savaşı’nın 80. yıldönümü vesilesiyle Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, Kadıköy Belediyesi ve Mosfilm film stüdyosu tarafından düzenlenen Rus Filmleri Haftası dün Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) açılışını yaptı.
Açılış kapsamında İkinci Dünya Savaşı’ndaki yaşananlar, Sovyet ordusunun Nazi Almanyası ile savaşına ithafen bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Ziyaretçiler dönemin ender savaş sahnelerini görme imkanı buldu.
Film haftası 1969, Mosfilm yapımı olan ‘Bir Asker Destanı’ filmi ile başladı. Film Türkçe altyazılı olarak Rusça orijinal dilde beyaz perdeye yansıdı. Film haftası için Mosfilm tarafından önde gelen Rus yönetmenlerin imzasını taşıyan ve her biri klasikleşen 7 film tahsis edildi.
Törene, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Zaur Allahverdi, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Gelibolu Belediye Başkanı Münir Mustafa Özacar katıldı.
Buravov: Bu başarının anısının korunması gelecekteki çatışmaların önlenmesinin garantisi
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Vyaçeslavoviç Buravov, film haftasının Kadıköy Belediyesi ve Caddebostan Kültür Merkezi’nin aktif desteği olmadan gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.
Buravov, “Tüm insanlığın barış ve refahı için kazanılmış bu inanılmaz başarının anısının özenle korunması, gelecekte bu tür yıkıcı çatışmaların önlenmesinin garantisi niteliğinde” dedi.
Buravov, film haftası ve savaşın anısına gerçekleştirilen serginin bu hatıranın korunmasında katkıda bulunmasını umduğunu kaydetti.
Odabaşı: Bu filmlerden alacağımız dersler var
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bu etkinliğe ev sahibi olmak bize büyük bir onur ve gurur veriyor. Savaşı bize hatırlayıp, barışı, dostluğu ve gelecekte bu tür acılarla karşılaşmamamız dileğiyle bu filmlerden alacağımız dersler olduğuna inanıyorum” dedi.
Buravov: Tarihi tahrif etme girişimlerinin olduğu bu dönemde bu tür etkinlikler önemli
Buravov, Sputnik’e yaptığı açıklamada ise “22 Haziran, trajik bir tarih. Bu tarihte Sovyet halkının Nazi işgalcilerine karşı olan Büyük Vatan Savaşı başladı. Elbette bu savaş tarihin gidişatı için büyük ölçüde belirleyici oldu. Muazzam sıkıntılarla karşı karşıya kalan ülkemiz sadece düşmanı durdurmak için değil, aynı zamanda onu kendi topraklarında ortadan kaldırmak için büyük çabalar sarf etti. Bu sırada yalnızca kendi topraklarımızı kurtarmadık, dokuz Avrupa devletinin de topraklarının kurtarılmasına yardımcı olduk, bu onların bağımsızlık ve egemenliklerini korumaları için bir olanak sundu” ifadelerini kullandı.
Buravov, o yıllarda yaşananların doğru anlaşılması için bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını vurguladı. Buravov, “Özellikle Nazizm'e karşı kazanılan Büyük Zafer’de ülkemizin oynadığı rolü küçümseyerek tarihi tahrif etmeye yönelik girişimlerin sonu gelmediği bu dönemde; bu olayların gerçekte nasıl geliştiğini, Nazilere karşı zaferde ve Avrupa’yı bu kara vebadan kurtarmak konusunda kimin belirleyici katkı sunduğunu hatırlatmaya yönelik hedef odaklı çalışmaların sürekli olarak yürütülmesi önemli” ifadelerini kullandı.
Etkinliği bu nedenle çok önemli gördüklerini belirten Buravov, bu filmlerin Türkiye’de yaşayanların bu çetin olayları daha iyi anlamasını ve gerçekte olanlar hakkında daha iyi fikir edinmesine yardımcı olacağını ifade etti.
İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yıldönümü nedeniyle düzenlenen sinema haftası kapsamındaki fotoğraf sergisinin ziyaretçi.
Rus Filmleri Haftası’nın açılış törenine onlarca davetli, diplomatlar, toplumsal ve kültürel kuruluşlar ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.
Sputnik'e konuşan ziyaretçilerden bazıları, bu tür etkinliklerin geçmişteki önemli olaylarla ilgili hafızayı korumaya yardımcı olduğunu belirtti. Bir ziyaretçi, “Bu etkinlikler yalnızca başka ülkelerin önemli tarihi olaylara aşina olmasını değil, aynı zamanda Rusların kendi köklerini, gelecek ve barış uğruna, vatanları için savaşan dedelerini unutmaması için önem taşıyor” dedi.
Etkinlik 24-29 Ağustos tarihlerinde Cadde Bostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Mosfilm’in seçkisi en iyi savaş filmleri Türkçe altyazılı olarak gösterilecek ve ücretsiz biletler CKM’nin internet sayfasından indirilebilecek. Rus Filmleri haftasında; Bir İnsan Kaderi, Git ve Gör, Leylekler Uçuyor, Yıldız, Bir Asker Destanı, Beyaz Kaplan, Vatan İçin Savaştılar adlı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Büyük Vatan Harbi anısına CKM Galeri’de düzenlenen fotoğraf sergisi de 29 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek.