Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210824/rusya-afganistandaki-durum-nedeniyle-tacikistandaki-ussunu-kornet-fuzeleriyle-guclendirdi-1048291527.html
Rusya, Afganistan'daki durum nedeniyle Tacikistan'daki üssünü Kornet füzeleriyle güçlendirdi
Rusya, Afganistan'daki durum nedeniyle Tacikistan'daki üssünü Kornet füzeleriyle güçlendirdi
Afganistan'daki gelişmeler nedeniyle Tacikistan'daki Rus askeri üssünün Kornet tanksavar füze kompleksleriyle güçlendirildiği belirtildi. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T15:49+0300
2021-08-24T15:49+0300
dünya
rusya
afganistan
tacikistan
füze
tanksavar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103296/00/1032960060_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_cca2ed89434a709ceaaa29a160fce4d0.jpg
Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sonrası Afganistan sınırında Özbekistan ile ikili, Özbekistan ve Tacikistan ile üçlü tatbikatlar düzenleyen Rusya, güvenliği artırmak için yeni bir adım attı.Rusya Merkezi Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamaya göre Tacikistan'da konuşlu 201. Rus askeri üssüne modern tanksavar füze kompleksi Kornet'ten bir parti teslim edildi.Rus üssündeki topçu birlikler, Kornet füzeleriyle donatıldı.Kornet tanksavar füze kompleksleri, dinamik koruma sistemlerine sahip tank ve zırhlı muharebe araçlarını imha etmek ve tahkimatları yıkmak için geliştirildi.Alçaktan uçan hedefleri de imha etme kabiliyetinde olan bu kompleksin maksimum atış menzili 5.5 kilometre.
rusya
afganistan
tacikistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103296/00/1032960060_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9ac2f93937ec426cfeee05f9a4a22515.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, afganistan, tacikistan, füze, tanksavar

Rusya, Afganistan'daki durum nedeniyle Tacikistan'daki üssünü Kornet füzeleriyle güçlendirdi

15:49 24.08.2021
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Fotoğraf bankasına girA Tiger armored vehicle with the Cornet anti-tank missile system during the joint Victory Parade drills of the combined parade unit, mechanized column and lineup of aircraft
A Tiger armored vehicle with the Cornet anti-tank missile system during the joint Victory Parade drills of the combined parade unit, mechanized column and lineup of aircraft - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Afganistan'daki gelişmeler nedeniyle Tacikistan'daki Rus askeri üssünün Kornet tanksavar füze kompleksleriyle güçlendirildiği belirtildi.
Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sonrası Afganistan sınırında Özbekistan ile ikili, Özbekistan ve Tacikistan ile üçlü tatbikatlar düzenleyen Rusya, güvenliği artırmak için yeni bir adım attı.

Rusya Merkezi Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamaya göre Tacikistan'da konuşlu 201. Rus askeri üssüne modern tanksavar füze kompleksi Kornet'ten bir parti teslim edildi.

Rus üssündeki topçu birlikler, Kornet füzeleriyle donatıldı.

Kornet tanksavar füze kompleksleri, dinamik koruma sistemlerine sahip tank ve zırhlı muharebe araçlarını imha etmek ve tahkimatları yıkmak için geliştirildi.

Alçaktan uçan hedefleri de imha etme kabiliyetinde olan bu kompleksin maksimum atış menzili 5.5 kilometre.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:21Premier Lig, 2022-2025 sezonlarında beIN Sports Türkiye'de
16:19Rusya ordusu yeni silahlar için anlaştı: Tsirkon ve Kinjal hipersonik füzeleri de alınacak
16:16Neşet Ertaş'ın hayatı sinemaya aktarılacak
16:08A-101'de bölge sorumlusundan kadın çalışana saldırı
16:02BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Taliban’ın ciddi insan hakları ihlallerine dair raporlar aldık
15:56Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti
15:50‘ABD ve diğer Batı ülkelerinin askeri gemilere yönelik ambargosu yerli çözümler ile aşılıyor’
15:49Rusya, Afganistan'daki durum nedeniyle Tacikistan'daki üssünü Kornet füzeleriyle güçlendirdi
15:46Tokyo Paralimpik Oyunları, açılış seremonisi ile başladı
15:46Öğrenci evlerinin yoğun olduğu ilçede kira fiyatlarında büyük artış
15:37İstanbul'da sanayi sitesinde bina çöktü
15:33Börekçiye giren hırsızın limonata ‘keyfi’
15:31İBB Sözcüsü Ongun'dan A Haber'in 'tenis kortu' iddiasına yanıt
15:29Doç. Dr. Köroğlu’ndan ‘Naci İnci’ değerlendirmesi: Vazgeçmiyoruz, 3 sene de gerekse sürdüreceğiz
15:22Karnından 9 aylık bebeğin boyutuna ulaşan kist çıkarıldı: 'Geceleri hareket ediyordu'
15:21Ülkesini terk eden Afganistan Merkez Bankası Başkanı: Afyon geliri yaklaşık 1 milyar dolar
15:05Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılı: ‘Mazlum milletlerin emperyalizme karşı ortak zaferi’
14:55'Chita'yla ilişkisi' olduğunu iddia eden kadının şempanzeleri ziyaret etmesi yasaklandı
14:55Yunanistan’da Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik tedbirler artırıldı
14:55Güneş Sistemi'nde yörüngede en hızlı dönen asteroit keşfedildi