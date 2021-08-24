https://tr.sputniknews.com/20210824/rusya-afganistandaki-durum-nedeniyle-tacikistandaki-ussunu-kornet-fuzeleriyle-guclendirdi-1048291527.html

Rusya, Afganistan'daki durum nedeniyle Tacikistan'daki üssünü Kornet füzeleriyle güçlendirdi

Rusya, Afganistan'daki durum nedeniyle Tacikistan'daki üssünü Kornet füzeleriyle güçlendirdi

Afganistan'daki gelişmeler nedeniyle Tacikistan'daki Rus askeri üssünün Kornet tanksavar füze kompleksleriyle güçlendirildiği belirtildi. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T15:49+0300

2021-08-24T15:49+0300

2021-08-24T15:49+0300

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Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sonrası Afganistan sınırında Özbekistan ile ikili, Özbekistan ve Tacikistan ile üçlü tatbikatlar düzenleyen Rusya, güvenliği artırmak için yeni bir adım attı.Rusya Merkezi Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamaya göre Tacikistan'da konuşlu 201. Rus askeri üssüne modern tanksavar füze kompleksi Kornet'ten bir parti teslim edildi.Rus üssündeki topçu birlikler, Kornet füzeleriyle donatıldı.Kornet tanksavar füze kompleksleri, dinamik koruma sistemlerine sahip tank ve zırhlı muharebe araçlarını imha etmek ve tahkimatları yıkmak için geliştirildi.Alçaktan uçan hedefleri de imha etme kabiliyetinde olan bu kompleksin maksimum atış menzili 5.5 kilometre.

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rusya, afganistan, tacikistan, füze, tanksavar