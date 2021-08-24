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Rusya, Afganistan'daki durum nedeniyle Tacikistan'daki üssünü Kornet füzeleriyle güçlendirdi
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Fotoğraf bankasına girA Tiger armored vehicle with the Cornet anti-tank missile system during the joint Victory Parade drills of the combined parade unit, mechanized column and lineup of aircraft
© Sputnik / Evgeny Biyatov/
Afganistan'daki gelişmeler nedeniyle Tacikistan'daki Rus askeri üssünün Kornet tanksavar füze kompleksleriyle güçlendirildiği belirtildi.
Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sonrası Afganistan sınırında Özbekistan ile ikili, Özbekistan ve Tacikistan ile üçlü tatbikatlar düzenleyen Rusya, güvenliği artırmak için yeni bir adım attı.
Rusya Merkezi Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamaya göre Tacikistan'da konuşlu 201. Rus askeri üssüne modern tanksavar füze kompleksi Kornet'ten bir parti teslim edildi.
Rus üssündeki topçu birlikler, Kornet füzeleriyle donatıldı.
Kornet tanksavar füze kompleksleri, dinamik koruma sistemlerine sahip tank ve zırhlı muharebe araçlarını imha etmek ve tahkimatları yıkmak için geliştirildi.
Alçaktan uçan hedefleri de imha etme kabiliyetinde olan bu kompleksin maksimum atış menzili 5.5 kilometre.
Rusya Merkezi Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamaya göre Tacikistan'da konuşlu 201. Rus askeri üssüne modern tanksavar füze kompleksi Kornet'ten bir parti teslim edildi.
Rus üssündeki topçu birlikler, Kornet füzeleriyle donatıldı.
Kornet tanksavar füze kompleksleri, dinamik koruma sistemlerine sahip tank ve zırhlı muharebe araçlarını imha etmek ve tahkimatları yıkmak için geliştirildi.
Alçaktan uçan hedefleri de imha etme kabiliyetinde olan bu kompleksin maksimum atış menzili 5.5 kilometre.