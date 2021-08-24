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Rusya için bir tehdit değil: Rus savunma sistemleri Batı’nın her türlü hipersonik füzesini vurabilir
Rusya için bir tehdit değil: Rus savunma sistemleri Batı’nın her türlü hipersonik füzesini vurabilir
Rusya’nın en büyük silah üreticilerinden biri olan Almaz-Antey şirketinin Baş Mühendisi Pavel Sozinov, Batı’nın hipersonik füzelerinin Rusya için bir tehlike... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T11:13+0300
2021-08-24T11:13+0300
savunma
rusya
tehdit
hipersonik
hipersonik füze
pavel sozinov
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Konuyla ilgili Sputnik’e açıklamada bulunan Sozinov, Batı’nın hipersonik füzelerinin Rusya için bir tehlike yaratmadığını, Rus füze savunma sistemlerinin bunları imha etme becerisine sahip olduğunu söyledi.Sozinov, “Her türlü hipersonik füze ile başaçıkabiliriz. Buna şu anda mevcut olanlar ve yakın gelecekte geliştirilebilecek olanlar dahil” ifadelerini kullandı.Sozinov, hipersonik füzelerin yalnızca yüksek irtifada maksimum hıza ulaşabildiğini, hedefe yaklaşırken ve atmosfere girerken hızlarının düştüğünü belirtti ve “Yurtdışında geliştirilen ‘süper füzeler’ bizim için elle tutulur bir tehlike yaratmıyor. Ayrıca ileride bu alanda nasıl gelişmemiz gerektiğini biliyoruz” dedi.ABD, Temmuz 2020’de ses hızından daha fazla bir hıza ulaşabilen ve dünyadaki en hızlı füzeden 17 kat daha hızlı bir hipersonik füze geliştireceğini duyurmuştu. Eski ABD Başkanı Donald Trump da bu füzeleri ‘süper düper’ olarak nitelendirmişti.
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rusya, tehdit, hipersonik, hipersonik füze, pavel sozinov

Rusya için bir tehdit değil: Rus savunma sistemleri Batı’nın her türlü hipersonik füzesini vurabilir

11:13 24.08.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girTsirkon hipersonik füze denemesi
Tsirkon hipersonik füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© Sputnik
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Rusya’nın en büyük silah üreticilerinden biri olan Almaz-Antey şirketinin Baş Mühendisi Pavel Sozinov, Batı’nın hipersonik füzelerinin Rusya için bir tehlike teşkil etmediğini, zira ülkenin füze savunma sistemlerinin bu füzeleri vurma kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.
Konuyla ilgili Sputnik’e açıklamada bulunan Sozinov, Batı’nın hipersonik füzelerinin Rusya için bir tehlike yaratmadığını, Rus füze savunma sistemlerinin bunları imha etme becerisine sahip olduğunu söyledi.
Sozinov, “Her türlü hipersonik füze ile başaçıkabiliriz. Buna şu anda mevcut olanlar ve yakın gelecekte geliştirilebilecek olanlar dahil” ifadelerini kullandı.
Sozinov, hipersonik füzelerin yalnızca yüksek irtifada maksimum hıza ulaşabildiğini, hedefe yaklaşırken ve atmosfere girerken hızlarının düştüğünü belirtti ve “Yurtdışında geliştirilen ‘süper füzeler’ bizim için elle tutulur bir tehlike yaratmıyor. Ayrıca ileride bu alanda nasıl gelişmemiz gerektiğini biliyoruz” dedi.
ABD, Temmuz 2020’de ses hızından daha fazla bir hıza ulaşabilen ve dünyadaki en hızlı füzeden 17 kat daha hızlı bir hipersonik füze geliştireceğini duyurmuştu. Eski ABD Başkanı Donald Trump da bu füzeleri ‘süper düper’ olarak nitelendirmişti.
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