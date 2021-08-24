https://tr.sputniknews.com/20210824/rusya-ordusu-yeni-silahlar-icin-anlasti-tsirkon-ve-kinjal-hipersonik-fuzeleri-de-alinacak-1048293286.html

Rusya ordusu yeni silahlar için anlaştı: Tsirkon ve Kinjal hipersonik füzeleri de alınacak

Rusya ordusu yeni silahlar için anlaştı: Tsirkon ve Kinjal hipersonik füzeleri de alınacak

Rusya Savunma Bakanlığı, ARMY-2021 savunma forumu çerçevesinde Tsirkon ve Kinjal hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere yeni silah ve askeri teçhizatları... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T16:19+0300

2021-08-24T16:19+0300

2021-08-24T16:20+0300

savunma

rusya

ruble

silah

hipersonik füze

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ARMY-2021 forumu çerçevesinde 3M22 füzelerinin (Tsirkon hipersonik füzeleri) sevkiyatı için anlaşma imzalandı.Bakanlık daha önce gemi ve denizaltılarda kullanılması planlanan Tsirkon füzelerinin denemelerinin gerçekleştiğini bildirmişti. Temmuz 2021, Kasım, Aralık ve Ekim 2020’de de Amiral Gorşkov gemisinden fırlatma işlemleri yapılmıştı.Füzelerin Rus ordusuna seri olarak sevkiyatının 2022’de yapılması planlanıyor.Diğer yandan forumda Kinjal hipersonik füzelerinin sevkiyatı için de KBM şirketi ile anlaşma imzalandı.Forumda T-90M tanklarının sevkiyatı, T-90 tanklarının T-90M seviyesine çıkarılması yönündeki çalışmalar için de gerekli imzalar atıldı.Bakanlık ayrıca Kalaşnikof şirketi ile Rus ordusuna yüzbinlerce yeni Ak-47 tüfeklerinin sevkiyatı için uzun vadeli bir anlaşma imzaladı.Kinjal füzelerini taşıyabilen MiG-31K uçaklarının modernize edilmesi, İnohodets ve Forpost-P saldırı amaçlı insansız hava araçları (İHA), Kalibr kruz füzelerinin yanı sıra Tu-60 uçakları için NK-32 motorlarının sevkiyatı için de anlaşmaya varıldı.‘Bugün değeri 500 milyar rubleyi aşan yeni anlaşmalar imzalandı’Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, bugün 27 firma ile 41 anlaşma imzalandığını, bunların toplam değerinin 500 milyar rubleyi aştığını ifade etti.Krivoruçko, “Bu anlaşmaların yerine getirilmesi sonucunda Rus Silahlı Kuvvetleri’ne bin 300’den fazla yeni teçhizat kazandırılacak, 150’den fazla silah ve teçhizat modernize edilecek” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210819/soygu-yeni-tsirkon-testinin-de-basarili-oldugunu-duyurdu-1048145610.html

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rusya, ruble, silah, hipersonik füze