https://tr.sputniknews.com/20210824/sakarya-meydan-muharebesinin-100-yili--mazlum-milletlerin-emperyalizme-karsi-ortak-zaferi-1048286254.html

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılı: ‘Mazlum milletlerin emperyalizme karşı ortak zaferi’

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılı: ‘Mazlum milletlerin emperyalizme karşı ortak zaferi’

Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarından biri olan Sakarya Savaşı’nın üzerinden 100 yıl geçti. Anadolu’ya giren Yunan kuvvetlerinin durdurulduğu Sakarya Savaşı... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T15:05+0300

2021-08-24T15:05+0300

2021-08-24T15:07+0300

ingiltere

yunanistan

mustafa kemal atatürk

kurtuluş savaşı

emperyalizm

sakarya meydan muharebesi

rus-türk diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yıldönümü

rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti

görüş

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Bundan tam 100 yıl önce 23 Ağustos’ta başlayan ve 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi, Türk tarihini olduğu kadar dünya tarihini de derinden etkiledi. Emperyalizme karşı 'mazlum milletlerin zaferi' olarak değerlendiren Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasında Rusya’nın Türkiye’ye gönderdiği silahlar büyük önem taşıdı. Sakarya Savaşı’nı 700 yıllık Türk Tarihi’nin 'en önemli savaşı' olarak değerlendiren tarihçi Sinan Meydan bu mücadelenin önemini Sputnik’e anlattı:‘Sakarya’nın kaybedilmesi Türkiye’nin parçalanması demekti’‘En önemli destek Sovyet Rusya’dan geldi’Türk ordusunun Sakarya Savaşı’nda zor şartlarda mücadele ettiğini belirten Meydan, başta Rusya olmak üzere emperyalizme karşı mücadele veren toplumların Türkiye’yi desteklediğini ifade etti:‘Yardımların Büyük Taarruz’a da çok değerli katkısı oldu’Sakarya sonrası diplomatik başarılarSakarya Savaşı’nın kazanılması sonrasında önemli diplomatik başarılarında yaşandığını ifade eden Meydan “Sakarya’nın kazanılması ile birlikte Yunan ordularının savaş kazanamayacağı anlaşıldı. İngiltere, Fransa gibi ülkeler bunu fark etti. Sakarya’dan sonra Fransa, Türkiye ile anlaştı. Ankara Antlaşması ile Hatay haricinde güney sınırımız büyük ölçüde çizildi. Sovyet Rusya, Gürcistan ve Ermenistan ile Kars Antlaşması imzalanarak doğu sınırımız belirlendi. İngiltere’de tereddütler başladı. İngiltere, Yunanistan ile Türkiye’yi masaya oturtmaya çalıştı” dedi.‘Sakarya Savaşı yüzüncü yılında unutulmaya terk edildi’Sakarya Savaşı’nın önemine rağmen yüzüncü yılında anma etkinliklerinin yetersizliğine dikkat çeken Sinan Meydan “Bu kadar önemli bir savaş adeta görmezden geliniyor. Sakarya Savaşı ile ilgili çok ciddi resmi etkinlikler yok. Maalesef Sakarya Savaşı yüzüncü yılında unutulmaya terk edildi. Sakarya Savaşı topyekûn bir savaştır. Savaş öncesinden insanlar yiyeceğini giyeceği, çorabını çamaşırını orduya vermiştir. Bugün de benzer bir yaklaşımla hareket etmek gerekir. Sakarya Savaşı’nı hatırlatma anlamında herkesin bireysel olarak bu savaşı hatırlaması ve çocuklarına bu savaşı hatırlatması gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

ingiltere

yunanistan

rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti

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2021

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ingiltere, yunanistan, mustafa kemal atatürk, kurtuluş savaşı, emperyalizm, sakarya meydan muharebesi, rus-türk diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yıldönümü, rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti