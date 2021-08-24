https://tr.sputniknews.com/20210824/selvi-muhalefetin-multecilerle-ilgili-tepkisi-uluslararasi-zeminde-iktidarin-elini-guclendirebilir-1048274818.html

Selvi: Muhalefetin mültecilerle ilgili tepkisi, uluslararası zeminde iktidarın elini güçlendirebilir

Selvi: Muhalefetin mültecilerle ilgili tepkisi, uluslararası zeminde iktidarın elini güçlendirebilir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yabancı mültecilerin artık Türkiye'nin hassas sinir uçlarından biri olduğunu belirterek "O nedenle muhalefet kaşıdıkça... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T09:26+0300

2021-08-24T09:26+0300

2021-08-24T09:27+0300

türkiye

afganistan

pakistan

mülteci

hürriyet gazetesi

abdulkadir selvi

muhalefet

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'İngiliz yalanı çöktü, Kılıçdaroğlu ve Akşener ne diyecek?' başlığıyla yayımlanan yazısında ilk olarak Afganistanlı mülteciler için Türkiye ve Pakistan'da toplama merkezleri kurulacağı iddiasının yalanlandığını hatırlattı.BBC Türkçe'nin özür dileyip söz konusu haberini çektiğini belirten Selvi, "Peki yalan haber üzerine açıklama yapan muhalefet liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener ne yapacak? Onlar da özür dileyip, iddialarını geri alacaklar mı?" diye sordu.Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye yol geçen hanı değildir", "Türkiye, Avrupa'nın mülteci ambarı değildir" şeklindeki ifadelerine yer verdiği yazısında "İngiltere’nin önemli gazeteleri Guardian, Mail on Sunday ve BBC Türkçe, Türkiye ve Pakistan’ın mülteci merkezi olarak görüldüğünü yazdı. Ortalığı karıştıran iddia İngiltere Savunma Bakanı Wallace’ın, Mail on Sunday için Afganistan’la ilgili olarak yazdığı makaleyle ilgili haberlerinde yer aldı" ifadesini kullandı.'İngiliz oyunu'İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un dikkat çektiği gibi Wallace'ın makalesinde 'Türkiye' ibaresinin yer almadığını vurgulayan, bu yazının tamamının Türkçe çevirisini de istediğini belirten Selvi, şunları kaydetti:"İngiltere’ye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlılar için Afganistan dışındaki bölgede bir dizi merkez kuracağız, diyor. Türkiye konusunda bir ima bile yok. Ama İngiliz basınında yer alan haberde, 'İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde merkezler kurmayı düşünüyor' deniliyor. BBC Türkçe de bunu bakana atfen haber yapınca, bizim muhalefet mal bulmuş mağribi gibi üzerine atladı. Oysa Wallace’ın makalesinin metnine dikkat etseler, yalan haber üzerinden ülkelerini töhmet altında bırakmazlardı.'Kılıçdaroğlu ve Akşener'in tepkisi'Makale yayınlanır yayınlanmaz Kılıçdaroğlu ve Akşener, 'Erdoğan söz verdi Türkiye ve Pakistan’da mülteci merkezi kurulacak' diye harekete geçtiler. Biliyorsunuz daha önce de 'Afgan mülteciler için Erdoğan, Biden’la anlaştı' demişlerdi. Türkiye açıklama yapmış, inanmamış, ta ki ABD’den yalanlama gelince ikna olmuşlardı.Dışişleri Bakanlığı, 'Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir' diye açıklama yaptı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iddianın kasıtlı bir çarpıtmadan ibaret olduğunu söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’in dediği gibi bu Türkiye’ye saygısızlıktır. Hatta bir adım ötesine gidersek küstahlıktır.'Muhalefet kaşıdıkça kaşımaya çalışıyor'Yabancı mülteciler artık Türkiye’nin hassas sinir uçlarından biri oldu. O nedenle muhalefet kaşıdıkça kaşımaya çalışıyor. Muhalefetin bu konudaki tepkisi, uluslararası zeminde iktidarın elini de güçlendirebilir.Eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, 'Ben koalisyon ortağımız olduğu zamanlarda Erbakan’dan çok yararlandım. Yabancılar bizden istemediğimiz bir talepte bulundukları zaman, ‘Biliyorsunuz biz koalisyon hükümetiyiz. Bizim Erbakan diye bir ortağımız var. O bunu kabul etmez. Hükümeti yıkar. Siz bizim hükümetimizin yıkılmasını mı istiyorsunuz’ derdim. Önerilerini geri çekerlerdi' derdi.Ama bizim muhalefet bunu Erdoğan’ın dediği gibi 'yalan terörü' noktasına getiriyor."

https://tr.sputniknews.com/20210822/ingiltere-savunma-bakani-wallace-turkiye-ve-pakistan-gibi-ulkelerde-multeci-merkezleri-planliyoruz-1048235426.html

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afganistan, pakistan, mülteci, hürriyet gazetesi, abdulkadir selvi, muhalefet