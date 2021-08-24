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https://tr.sputniknews.com/20210824/sistemi-kapatip-kayiplara-karisti-1-milyar-liralik-kripto-para-vurgunu-1048280910.html
Sistemi kapatıp kayıplara karıştı: 1 milyar liralık kripto para vurgunu
Sistemi kapatıp kayıplara karıştı: 1 milyar liralık kripto para vurgunu
Yeni bir vurgun iddiasına ilişkin olarak soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Turgut V., 1500 kişiden topladığı yaklaşık 1 milyar TL'lik... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T12:25+0300
2021-08-24T12:25+0300
türkiye
kayıp
kripto para
dogecoin
nitelikli dolandırıcılık
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kripto para dolandırıcılığına ilişkin dev bir soruşturma yürütülüyor. İddialara göre, dosyanın bir numaralı şüphelisi Turgut V., Dogecoin mining adı altında bir kripto para sistemi kurup bu sistemle yatırımcılara 40 günde yüzde 100 kâr vaadinde bulundu.TV100.com sitesinde yer alan habere göre, Turgut V. yatırımcıları ikna edebilmek için birebir görüşmeler lüks mekanlarda toplantılar tanıtımlar düzenledi. Yatırımcıları bir Telegram sayfasında toplayan Turgut V. vatandaşları ikna ederek, ellerindeki Dogecoinleri kendi sistemine aktarmalarını sağladı. Sistem ilk aylarda güzel işliyordu. Yatırımcılar ilk üç ay sistemden düzenli olarak kâr paylarını alabildi. Bu da gün geçtikçe yatırımcı sayısının çoğalmasını sağladı. Tam bin 500 kişi bu sisteme ellerindeki Dogecoinleri yatırdı.Kayıplara karıştıSoruşturmaya göre, sistem 4'üncü aya geldiğinde Turgut V., tam 350 milyon Dogecoin toplamıştı. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyar TL olan coinleri toplayan şüpheli 4'üncü ayda sistemi erişime kapattı. Neye uğradıklarını şaşıran yatırımcılar Turgut V. ve beraberindeki şüphelilere ulaşmaya çalıştı. Ancak şüpheliler ne telefonla ulaşabildi ne de adreslerinde bulunabildi.Yurt dışına çıkış yasağı konduDolandırıldıklarını anlayan yatırımcılar avukatları Sinan Keskin aracılığıyla soluğu savcılıkta aldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı hareket geçti. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı’nca Turgut V. ve beraberindeki 11 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Savcılık dosyanın bir numaralı şüphelisi Turgut V. ve sevgilisi Gizem N. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı aldırdı.Mağdurlardan Ecem Ashyrova, "4 milyon Dogecoin yatırdım. TL olarak 12 milyon TL zararım var şu an. 40 günlük bir paketle yüzde 100 kazanacağımız vaat edilmişti ama elimizdeki avucumuzdaki gitti" dedi.
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kayıp, kripto para, dogecoin, nitelikli dolandırıcılık

Sistemi kapatıp kayıplara karıştı: 1 milyar liralık kripto para vurgunu

12:25 24.08.2021
© REUTERS / DADO RUVICdogecoin - kripto para
dogecoin - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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Yeni bir vurgun iddiasına ilişkin olarak soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Turgut V., 1500 kişiden topladığı yaklaşık 1 milyar TL'lik Dogecoin'le kayıplara karıştı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kripto para dolandırıcılığına ilişkin dev bir soruşturma yürütülüyor. İddialara göre, dosyanın bir numaralı şüphelisi Turgut V., Dogecoin mining adı altında bir kripto para sistemi kurup bu sistemle yatırımcılara 40 günde yüzde 100 kâr vaadinde bulundu.
TV100.com sitesinde yer alan habere göre, Turgut V. yatırımcıları ikna edebilmek için birebir görüşmeler lüks mekanlarda toplantılar tanıtımlar düzenledi. Yatırımcıları bir Telegram sayfasında toplayan Turgut V. vatandaşları ikna ederek, ellerindeki Dogecoinleri kendi sistemine aktarmalarını sağladı.
Sistem ilk aylarda güzel işliyordu. Yatırımcılar ilk üç ay sistemden düzenli olarak kâr paylarını alabildi. Bu da gün geçtikçe yatırımcı sayısının çoğalmasını sağladı. Tam bin 500 kişi bu sisteme ellerindeki Dogecoinleri yatırdı.

Kayıplara karıştı

Soruşturmaya göre, sistem 4'üncü aya geldiğinde Turgut V., tam 350 milyon Dogecoin toplamıştı. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyar TL olan coinleri toplayan şüpheli 4'üncü ayda sistemi erişime kapattı.
Neye uğradıklarını şaşıran yatırımcılar Turgut V. ve beraberindeki şüphelilere ulaşmaya çalıştı. Ancak şüpheliler ne telefonla ulaşabildi ne de adreslerinde bulunabildi.

Yurt dışına çıkış yasağı kondu

Dolandırıldıklarını anlayan yatırımcılar avukatları Sinan Keskin aracılığıyla soluğu savcılıkta aldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı hareket geçti. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı’nca Turgut V. ve beraberindeki 11 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Savcılık dosyanın bir numaralı şüphelisi Turgut V. ve sevgilisi Gizem N. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı aldırdı.
Mağdurlardan Ecem Ashyrova, "4 milyon Dogecoin yatırdım. TL olarak 12 milyon TL zararım var şu an. 40 günlük bir paketle yüzde 100 kazanacağımız vaat edilmişti ama elimizdeki avucumuzdaki gitti" dedi.
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