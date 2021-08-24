https://tr.sputniknews.com/20210824/soygu-talibanin-eline-fazla-miktarda-silah-gecmesi-baslica-tehdit-1048304440.html

Şoygu: Taliban’ın eline fazla miktarda silah geçmesi başlıca tehdit

Şoygu: Taliban’ın eline fazla miktarda silah geçmesi başlıca tehdit

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, şu an Afganistan kaynaklı esas tehdidin Taliban'ın eline fazla miktarda silahın geçmesi olduğunu ifade etti. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T22:18+0300

2021-08-24T22:18+0300

2021-08-24T22:18+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

taliban

sergey şoygu

silah

uyuşturucu

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Afganistan'ın büyük bir kısmının Taliban militanlarının eline geçmesinin ardından oluşabilecek bölgesel tehditleri değerlendirdi.Şoygu, yaptığı açıklamada, "İlk ve başlıca tehdit, Taliban’ın eline fazla miktarda silahın geçmesi. Çok fazla" ifadesini kullandı.'Sadece hava savunma füze sistemi sayısı 100’den fazla'Söz konusu silahların; yüzlerce zırhlı araç, uçak ve helikopter olduğunu kaydeden Şoygu, "Size şöyle söyleyeyim; sadece hava savunma füze sistemi sayısı 100’den fazla" dedi.Bu süreçleri kontrol altına almanın mümkün olmadığını söyleyen Rusya Savunma Bakanı, şöyle devam etti:

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rusya, taliban, sergey şoygu, silah, uyuşturucu