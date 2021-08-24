https://tr.sputniknews.com/20210824/soygu-talibanin-eline-fazla-miktarda-silah-gecmesi-baslica-tehdit-1048304440.html
Şoygu: Taliban’ın eline fazla miktarda silah geçmesi başlıca tehdit
Şoygu: Taliban’ın eline fazla miktarda silah geçmesi başlıca tehdit
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, şu an Afganistan kaynaklı esas tehdidin Taliban'ın eline fazla miktarda silahın geçmesi olduğunu ifade etti. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T22:18+0300
2021-08-24T22:18+0300
2021-08-24T22:18+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
taliban
sergey şoygu
silah
uyuşturucu
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Afganistan'ın büyük bir kısmının Taliban militanlarının eline geçmesinin ardından oluşabilecek bölgesel tehditleri değerlendirdi.Şoygu, yaptığı açıklamada, "İlk ve başlıca tehdit, Taliban’ın eline fazla miktarda silahın geçmesi. Çok fazla" ifadesini kullandı.'Sadece hava savunma füze sistemi sayısı 100’den fazla'Söz konusu silahların; yüzlerce zırhlı araç, uçak ve helikopter olduğunu kaydeden Şoygu, "Size şöyle söyleyeyim; sadece hava savunma füze sistemi sayısı 100’den fazla" dedi.Bu süreçleri kontrol altına almanın mümkün olmadığını söyleyen Rusya Savunma Bakanı, şöyle devam etti:
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, taliban, sergey şoygu, silah, uyuşturucu
Şoygu: Taliban’ın eline fazla miktarda silah geçmesi başlıca tehdit
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, şu an Afganistan kaynaklı esas tehdidin Taliban'ın eline fazla miktarda silahın geçmesi olduğunu ifade etti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
, Afganistan'ın büyük bir kısmının Taliban militanlarının eline geçmesi
nin ardından oluşabilecek bölgesel tehditleri değerlendirdi.
Şoygu, yaptığı açıklamada, "İlk ve başlıca tehdit, Taliban’ın eline fazla miktarda silahın geçmesi. Çok fazla" ifadesini kullandı.
'Sadece hava savunma füze sistemi sayısı 100’den fazla'
Söz konusu silahların; yüzlerce zırhlı araç, uçak ve helikopter olduğunu kaydeden Şoygu, "Size şöyle söyleyeyim; sadece hava savunma füze sistemi sayısı 100’den fazla" dedi.
Bu süreçleri kontrol altına almanın mümkün olmadığını söyleyen Rusya Savunma Bakanı, şöyle devam etti:
"İkinci tehdit uyuşturucu. Dünyadaki eroinin yüzde 93’ü Afganistan menşeili. Bu elbette bizim için tehdit oluşturuyor. NATO’nun, Afganistan’a geldikten sonra uyuşturucu ticaretini durdurmasını bekliyorduk ama aksine plantasyon alanı 100 kat arttı."