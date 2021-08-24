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https://tr.sputniknews.com/20210824/sozcu-yazari-ozturk-sezgin-baran-korkmazin-nasil-yakalandigini-yazdi-1048274218.html
Sözcü yazarı Öztürk, Sezgin Baran Korkmaz'ın nasıl yakalandığını yazdı
Sözcü yazarı Öztürk, Sezgin Baran Korkmaz'ın nasıl yakalandığını yazdı
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Sezgin Baran Korkmaz'ın nasıl yakalandığını anlattı ve "Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye getirilmesi durumunda gizli-saklı birçok... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T08:11+0300
2021-08-24T08:10+0300
türkiye
saygı öztürk
sezgin baran korkmaz
yakalama
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Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında aranan, ABD'nin talebi ile Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın nasıl tutuklandığını yazdı. Öztürk, Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortaklığı yaptığı Kingston kardeşlerin Türkiye'ye kaçak girdiğini, ABD'nin durumu fark etmesi üzerine Korkmaz'ı da hedef listesine alarak Türkiye'yi uyardığını belirtti. Öztürk, yazısında şu ifadeleri kullandı: "Sezgin Baran Korkmaz'ın nasıl yakalandığına ilişkin yeni bilgilere de ulaştım. ABD güvenlik birimleri para aklama suçundan Kingston kardeşlerin peşinde ve Kingston kardeşlerin Sezgin Baran Korkmaz ile irtibatını belirledi. Öyle ki Kingston kardeşler ABD fark etmesin diye Türkiye'ye kaçak yoldan giriyorlar. Korkmaz'a ait özel uçakla İstanbul'a gelen Kingston kardeşler, Sezgin Baran Korkmaz'ın bağışta bulunduğu bir vakfa ait VIP minibüs ile havalimanından pasaport kontrolünden geçmeden Türkiye'ye giriş yapıyorlar. ABD Kingston kardeşlerin Türkiye'de olduğunu Sezgin Baran Korkmaz'la banka satın alma/ kurma teşebbüsü sırasında fark ediyor ve Korkmaz'ı da hedef listesine alıyor. Türkiye'yi bu ekip ve faaliyetleri hakkında uyarıyor. ABD Federal Polis Örgütü (FBI) Korkmaz'ın Avusturya'da olduğunu, kullanmış olduğu mailin IP numarasından belirledi ve durumu Avusturya Kriminal Polisi BK-A'ya bildirdi. Korkmaz'ı Avusturya'nın gözde tatil merkezlerinden olan Traun Gölü kıyısındaki lüks bir otelde yanında bulunan Ukraynalı şahıs ile Avusturya'da otel satın alma pazarlığı yaparken gözaltına adı. Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye getirilmesi durumunda gizli-saklı birçok ilişkiyi öğrenebileceğiz. Ama onun getirilmesini kimse istemiyor. İstense, bu kişinin yurt dışına izin verilir miydi?"
https://tr.sputniknews.com/20210802/thkden-sezgin-baran-korkmaz-aciklamasi-1045133698.html
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saygı öztürk, sezgin baran korkmaz, yakalama

Sözcü yazarı Öztürk, Sezgin Baran Korkmaz'ın nasıl yakalandığını yazdı

08:11 24.08.2021
© AASezgin Baran Korkmaz
Sezgin Baran Korkmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© AA
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Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Sezgin Baran Korkmaz'ın nasıl yakalandığını anlattı ve "Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye getirilmesi durumunda gizli-saklı birçok ilişkiyi öğrenebileceğiz" dedi.
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında aranan, ABD'nin talebi ile Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın nasıl tutuklandığını yazdı.
Öztürk, Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortaklığı yaptığı Kingston kardeşlerin Türkiye'ye kaçak girdiğini, ABD'nin durumu fark etmesi üzerine Korkmaz'ı da hedef listesine alarak Türkiye'yi uyardığını belirtti. Öztürk, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Sezgin Baran Korkmaz'ın nasıl yakalandığına ilişkin yeni bilgilere de ulaştım. ABD güvenlik birimleri para aklama suçundan Kingston kardeşlerin peşinde ve Kingston kardeşlerin Sezgin Baran Korkmaz ile irtibatını belirledi. Öyle ki Kingston kardeşler ABD fark etmesin diye Türkiye'ye kaçak yoldan giriyorlar. Korkmaz'a ait özel uçakla İstanbul'a gelen Kingston kardeşler, Sezgin Baran Korkmaz'ın bağışta bulunduğu bir vakfa ait VIP minibüs ile havalimanından pasaport kontrolünden geçmeden Türkiye'ye giriş yapıyorlar.
Sezgin Baran Korkmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2021
DÜNYA
THK'den 'Sezgin Baran Korkmaz' açıklaması
2 Ağustos, 19:06
ABD Kingston kardeşlerin Türkiye'de olduğunu Sezgin Baran Korkmaz'la banka satın alma/ kurma teşebbüsü sırasında fark ediyor ve Korkmaz'ı da hedef listesine alıyor. Türkiye'yi bu ekip ve faaliyetleri hakkında uyarıyor. ABD Federal Polis Örgütü (FBI) Korkmaz'ın Avusturya'da olduğunu, kullanmış olduğu mailin IP numarasından belirledi ve durumu Avusturya Kriminal Polisi BK-A'ya bildirdi. Korkmaz'ı Avusturya'nın gözde tatil merkezlerinden olan Traun Gölü kıyısındaki lüks bir otelde yanında bulunan Ukraynalı şahıs ile Avusturya'da otel satın alma pazarlığı yaparken gözaltına adı. Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye getirilmesi durumunda gizli-saklı birçok ilişkiyi öğrenebileceğiz. Ama onun getirilmesini kimse istemiyor. İstense, bu kişinin yurt dışına izin verilir miydi?"
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