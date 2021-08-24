https://tr.sputniknews.com/20210824/tahrandaki-evin-cezaevinden-sizan-iskence-goruntuleri-icin-irandan-ozur-1048280186.html

Tahran'daki Evin Cezaevi'nden sızan işkence görüntüleri için İran'dan özür

Tahran'daki Evin Cezaevi'nden sızan işkence görüntüleri için İran'dan özür

'Ali’nin Adaleti' isimli hacker grubunun Evin Cezaevi kameralarına sızarak elde ettiğini duyurduğu gardiyanların dayak atma görüntülerinin sosyal medyada... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T12:07+0300

2021-08-24T12:07+0300

2021-08-24T12:21+0300

dünya

iran

tahran

cezaevi

hapishane

infaz

işkence

dayak

özür

kötü muamele

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İran'ın kötü şöhretli hapishanelerinin başını çeken Evin Cezaevi'nin kameralarının hacklenip birçok kötü muamele görüntüsünün sosyal medyada ifşa edilmesinin ardından Tahran'dan nadiren görülen bir adım geldi. İran cezaevlerinin başındaki yetkili, işkenceyi kabul eder şekilde özür diledi. 'Ali’nin Adaleti' isimli hacker grubunun Evin Cezaevi kameralarına sızarak elde ettiğini duyurduğu gardiyanların dayak atma görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine İran Cezaevi İnfaz Kurumları Genel Müdürü Muhammed Mehdi Hac Muhammedi sorumluluğu kabul etti. Cezaevi İnfaz Kurumları Genel Müdürü Hac Muhammedi, sosyal medyada paylaştığı açıklamada Tahran'daki Evin Cezaevi'nde yaşanan 'acı olaylar' için özür dileyerek şöyle dedi:"Evin Cezaevi'nden görüntüler bağlamında, bu kabul edilemez davranışın sorumluluğunu kabul ediyorum ve bu acı olayların tekrarlamasını önlemeye çalışma ve yanlış yapanların ciddi şekilde üzerine gitme sözü veriyorum.""Yüce Allah'tan, sevgili liderimiz Ayetullah Ali Hamaney'den, bu hatalar yüzünden çabaları görmezden gelinmemesi gereken onurlu gardiyanlardan özür diliyorum."ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin insan hakları ihlallerine dair eleştirilerini 'temelsiz' diyerek tümden reddetme alışkanlığı olan İran yönetimi açısından bu, insan hakları ihlallerine dair nadir bir kabullenme oldu. İran'ın bazı devlet kurumları temmuzda siber saldırıya uğramıştı. Siyasi tutukluların ulusal güvenlik suçlamalarıyla atıldığı ve işkence iddialarının ayyuka çıktığı Evin, insan hakları örgütlerinin raporlarında önemli yer tutarken, 2018'de ABD tarafından ciddi insan hakları ihlalleriyle ilgili kara listeye alınmıştı. Örneğin İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütünün bir raporunda "Evin yetkilileri işkence tehditleri, aile üyelerine süresiz hapis ve işkence tehdidi, kandırma ve aşağılama, günde her biri 5-6 saate varan çok sayıda sorgulama, tıbbi bakımdan mahrum bırakma ve aile ziyaretlerinin reddedilmesi gibi yöntemler kullanıyor" deniliyor.

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iran, tahran, cezaevi, hapishane, infaz, işkence, dayak, özür, kötü muamele