Takla atan aracın şoförünü yoldan geçen ambulans hastaneye yetiştirdi

Kaza, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Şehit Atıf Ödül Caddesi üzerinde meydana geldi. Abdullah D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre kazada sürücü yaralandı. Kaza esnasında yoldan geçen ambulans görevlileri olaya müdahale ederek sürücüyü Karasu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak takla attı. Yaralanan sürücü ise yoldan geçen ambulans tarafından hastaneye götürüldü.
Kaza, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Şehit Atıf Ödül Caddesi üzerinde meydana geldi. Abdullah D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre kazada sürücü yaralandı. Kaza esnasında yoldan geçen ambulans görevlileri olaya müdahale ederek sürücüyü Karasu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.