https://tr.sputniknews.com/20210824/taksimetre-acmadan-turistle-pazarlik-yapan-taksici-polise-yakalandi-taksi-trafikten-men-edildi-1048283903.html

Taksimetre açmadan turistle pazarlık yapan taksici polise yakalandı: Taksi trafikten men edildi

Taksimetre açmadan turistle pazarlık yapan taksici polise yakalandı: Taksi trafikten men edildi

Beyoğlu'nda, müşteri seçen ve istediği parayı alamayınca aracına binen turistleri indiren taksiciye, çalışma ruhsatı geçici olarak iptal olmasına rağmen... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T13:36+0300

2021-08-24T13:36+0300

2021-08-24T13:37+0300

türkiye

istanbul

beyoğlu

taksi

taksici

para cezası

trafikten men

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İstanbul Beyoğlu'nda, 2 gün önce bir taksici, turist müşteri görünce taksimetreyi açmak istemememiş, talep ettiği parayı alamayınca turistleri aracına almayıp, başka bir turist aileyi de aynı nedenle taksiden indirmişti.Trafik ekipleri, Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlerde, 34 TAS 35 plakalı taksiyi fark ederek durdurdu. Yapılan kontrollerde, sürücünün E. Özbek olduğu tespit edilirken, taksinin çalışma ruhsatının da 3 gün süre ile geçici olarak iptal edildiği anlaşıldı.Ekipler, çalışma ruhsatının iptaline rağmen trafiğe çıkan E. Özbek'e Karayolları Trafik Kanunu'nun EK2/5 maddesince bin 339 lira ve 47/1D (Yönetmelikte belirtilen diğer hükümlere uymamak) maddesine istinaden 144 lira olmak üzere, toplamda bin 483 lira idari para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca, 34 TAS 35 plakalı taksiyi de trafikten men etti. Taksi, trafik çekicisi yardımıyla otoparka çekildi.

türkiye

istanbul

beyoğlu

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istanbul, beyoğlu, taksi, taksici, para cezası, trafikten men