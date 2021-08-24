https://tr.sputniknews.com/20210824/taksimetre-acmadan-turistle-pazarlik-yapan-taksici-polise-yakalandi-taksi-trafikten-men-edildi-1048283903.html
Taksimetre açmadan turistle pazarlık yapan taksici polise yakalandı: Taksi trafikten men edildi
Taksimetre açmadan turistle pazarlık yapan taksici polise yakalandı: Taksi trafikten men edildi
Beyoğlu'nda, müşteri seçen ve istediği parayı alamayınca aracına binen turistleri indiren taksiciye, çalışma ruhsatı geçici olarak iptal olmasına rağmen... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T13:36+0300
2021-08-24T13:36+0300
2021-08-24T13:37+0300
türkiye
istanbul
beyoğlu
taksi
taksici
para cezası
trafikten men
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048283878_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_1dc4cd03a1636bf8b1f78ef44bef3164.jpg
İstanbul Beyoğlu'nda, 2 gün önce bir taksici, turist müşteri görünce taksimetreyi açmak istemememiş, talep ettiği parayı alamayınca turistleri aracına almayıp, başka bir turist aileyi de aynı nedenle taksiden indirmişti.Trafik ekipleri, Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlerde, 34 TAS 35 plakalı taksiyi fark ederek durdurdu. Yapılan kontrollerde, sürücünün E. Özbek olduğu tespit edilirken, taksinin çalışma ruhsatının da 3 gün süre ile geçici olarak iptal edildiği anlaşıldı.Ekipler, çalışma ruhsatının iptaline rağmen trafiğe çıkan E. Özbek'e Karayolları Trafik Kanunu'nun EK2/5 maddesince bin 339 lira ve 47/1D (Yönetmelikte belirtilen diğer hükümlere uymamak) maddesine istinaden 144 lira olmak üzere, toplamda bin 483 lira idari para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca, 34 TAS 35 plakalı taksiyi de trafikten men etti. Taksi, trafik çekicisi yardımıyla otoparka çekildi.
türkiye
istanbul
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048283878_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_c60384991e2d0b9424ba9f7e408d8ca5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, beyoğlu, taksi, taksici, para cezası, trafikten men
Taksimetre açmadan turistle pazarlık yapan taksici polise yakalandı: Taksi trafikten men edildi
13:36 24.08.2021 (güncellendi: 13:37 24.08.2021)
Beyoğlu'nda, müşteri seçen ve istediği parayı alamayınca aracına binen turistleri indiren taksiciye, çalışma ruhsatı geçici olarak iptal olmasına rağmen trafiğe çıktığı için para cezası kesildi. Taksici bin 483 lira idari para cezası öderken, taksisi de trafikten men edildi.
İstanbul Beyoğlu'nda, 2 gün önce bir taksici, turist müşteri görünce taksimetreyi açmak istemememiş, talep ettiği parayı alamayınca turistleri aracına almayıp, başka bir turist aileyi de aynı nedenle taksiden indirmişti.
Trafik ekipleri, Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlerde, 34 TAS 35 plakalı taksiyi fark ederek durdurdu. Yapılan kontrollerde, sürücünün E. Özbek olduğu tespit edilirken, taksinin çalışma ruhsatının da 3 gün süre ile geçici olarak iptal edildiği anlaşıldı.
Ekipler, çalışma ruhsatının iptaline rağmen trafiğe çıkan E. Özbek'e Karayolları Trafik Kanunu'nun EK2/5 maddesince bin 339 lira ve 47/1D (Yönetmelikte belirtilen diğer hükümlere uymamak) maddesine istinaden 144 lira olmak üzere, toplamda bin 483 lira idari para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca, 34 TAS 35 plakalı taksiyi de trafikten men etti. Taksi, trafik çekicisi yardımıyla otoparka çekildi.