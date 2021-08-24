https://tr.sputniknews.com/20210824/taliban-rusyanin-etkisi-pencsir-sorununun-cozumune-yardimci-olacak-1048305091.html
Taliban: Rusya'nın etkisi Pençşir sorununun çözümüne yardımcı olacak
Taliban: Rusya'nın etkisi Pençşir sorununun çözümüne yardımcı olacak
Taliban sözcülerinden Süheyl Şahin, Rusya'nın etkisinin, Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'a teslim olmayan Pençşir vilayetindeki durumu çözüme kavuşturma... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T22:51+0300
2021-08-24T22:51+0300
2021-08-24T22:51+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
afganistan
taliban
dmitriy jirnov
süheyl şahin
pençşir
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Taliban sözcülerinden Süheyl Şahin, Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'a teslim olmayan Pençşir vilayetindeki duruma ilişkin açıklamada bulundu.RIA Novosti'ye konuşan Şahin, Taliban'ın, Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov'dan, Pençşir'i kontrol altında tutan güçlerle görüşmelerde arabuluculuk yapmasını isteyip istemediği sorusuna, "Bu sorunun, Rusya’nın etkisine başvurularak değerlendirileceğini düşünüyorum. Bu etkiyi memnuniyetle karşılıyor, değer veriyoruz" ifadelerini kullandı.Rusya’nın, Afganistan’da barış ve uzlaşı elde etme çabalarına katkıda bulunabileceğini söyleyen Şahin, Moskova'nın süreçte oynadığı rolün her zaman memnuniyetle karşılandığını kaydetti.
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rusya, afganistan, taliban, dmitriy jirnov, süheyl şahin, pençşir
Taliban: Rusya'nın etkisi Pençşir sorununun çözümüne yardımcı olacak
Taliban sözcülerinden Süheyl Şahin, Rusya'nın etkisinin, Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'a teslim olmayan Pençşir vilayetindeki durumu çözüme kavuşturma konusunda yardımcı olacağını söyledi.
Taliban sözcülerinden Süheyl Şahin, Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'a teslim olmayan Pençşir vilayetindeki duruma ilişkin açıklamada bulundu.
RIA Novosti'ye konuşan Şahin, Taliban'ın, Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov'dan, Pençşir'i kontrol altında tutan güçlerle görüşmelerde arabuluculuk yapmasını isteyip istemediği sorusuna, "Bu sorunun, Rusya’nın etkisine başvurularak değerlendirileceğini düşünüyorum. Bu etkiyi memnuniyetle karşılıyor, değer veriyoruz" ifadelerini kullandı.
Rusya’nın, Afganistan’da barış ve uzlaşı elde etme çabalarına
katkıda bulunabileceğini söyleyen Şahin, Moskova'nın süreçte oynadığı rolün her zaman memnuniyetle karşılandığını kaydetti.