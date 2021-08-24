https://tr.sputniknews.com/20210824/taliban-rusyanin-etkisi-pencsir-sorununun-cozumune-yardimci-olacak-1048305091.html

Taliban: Rusya'nın etkisi Pençşir sorununun çözümüne yardımcı olacak

Taliban: Rusya'nın etkisi Pençşir sorununun çözümüne yardımcı olacak

Taliban sözcülerinden Süheyl Şahin, Rusya'nın etkisinin, Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'a teslim olmayan Pençşir vilayetindeki durumu çözüme kavuşturma... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T22:51+0300

2021-08-24T22:51+0300

2021-08-24T22:51+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

afganistan

taliban

dmitriy jirnov

süheyl şahin

pençşir

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Taliban sözcülerinden Süheyl Şahin, Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'a teslim olmayan Pençşir vilayetindeki duruma ilişkin açıklamada bulundu.RIA Novosti'ye konuşan Şahin, Taliban'ın, Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov'dan, Pençşir'i kontrol altında tutan güçlerle görüşmelerde arabuluculuk yapmasını isteyip istemediği sorusuna, "Bu sorunun, Rusya’nın etkisine başvurularak değerlendirileceğini düşünüyorum. Bu etkiyi memnuniyetle karşılıyor, değer veriyoruz" ifadelerini kullandı.Rusya’nın, Afganistan’da barış ve uzlaşı elde etme çabalarına katkıda bulunabileceğini söyleyen Şahin, Moskova'nın süreçte oynadığı rolün her zaman memnuniyetle karşılandığını kaydetti.

rusya

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pençşir

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rusya, afganistan, taliban, dmitriy jirnov, süheyl şahin, pençşir