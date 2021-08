https://tr.sputniknews.com/20210824/taliban-sozcusu-tum-tahliyelerin-31-agustosta-tamamlanmasini-istiyoruz-1048294247.html

Taliban: Yabancı tahliyesi 31 Ağustos'ta tamamlanacak, Kabil Havaalanı'nı Afganlara kapattık

Taliban: Yabancı tahliyesi 31 Ağustos'ta tamamlanacak, Kabil Havaalanı'nı Afganlara kapattık

Afganistan'dan tahliyelerin tamamlanması için 31 Ağustos mühletinin uzatılmasına yönelik ABD Başkanı Joe Biden'a uluslararası baskı artarken, Taliban'dan bir... 24.08.2021

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid basın toplantısında şu mesajları verdi:* Medya yeniden çalışmaya başladı ve medya özgürlükleri her geçen gün daha iyiye gidiyor. * Kadınların işe dönebilmesi için bir prosedür oluşturmaya çağırıyoruz.* Kabil Havaalanı'nda bekleşen kalabalık eve gidebilir, onların güvenliğini garanti ediyoruz.* (Taliban'ın henüz giremediği ve direnişin örgütlendiği Pençşir vilayetindeki durum) Diyalogla çözülmesini istiyoruz.* Yabancı büyükelçiliklerin kapanmasını veya çalışmayı durdurmasını istemiyoruz, onlara güvenlik garantisi verdik.* Amerikalılar doktor, mühendis gibi mesleklerden Afgan uzmanları ülke dışına çıkarıyor. ABD'yi Afganları vatanlarını terk etmeye teşvik etmemeye çağırıyoruz.* Misilleme için hedef alınacaklar listesi oluşturmadık, geçmişte olan her şeyi unuttuk.* Tahliye mühletinin uzatılmasını kabul etmedik. Tüm yabancı tahliyelerinin 31 Ağustos'ta tamamlamasını istiyoruz.* Taliban güçleri yabancı olmayanların Kabil Havaalanı'na gidiş yollarını kapattı. * Havalimanında Türk askerine ihtiyaç yok, orayı kendimiz koruyacağız Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz, fakat askerlerini burada istemiyoruz.* (The Washington Post gazetesinin CIA Direktörü William J. Burns'ün pazartesi günü Kabil'de Taliban'ın fiili lideri Abdülgani Birader'le gizlice görüştüğü haberi) Molla Birader'in CIA Başkanı'yla görüşüp görüşmediğine dair bilgim yok.Taliban Sözcüsü'nün basın toplantısının ardından Pentagon Sözcüsü'nden şu açıklamalar geldi:* Afganistan'dan tahliyeleri 31 Ağustos'ta tamamlama planında şimdilik değişiklik yok.

