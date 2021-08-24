Tamir için getirilen koltuktan altın çıktı

"Yıllardır çocukluktan beri bu işle uğraşıyoruz. Bu iş bizim baba mesleğimiz. Babamız 60 yıllık esnaf. Aynı serüveni biz de devam ettiriyoruz. 27 yıldır koltuk döşüyorum. Bu vaka ikinci defa oldu. Bu kadar değildi. Hançer kardeşimiz geldi, bize koltuklarını yeniletmek istediğini söyledi. Anlaştık, kumaşını beğendiler. O gün evine almaya gittiğimizde eşi evde yoktu. Kendisi zaten yeni ev almış, bu yüzden koltuklarını yaptırıyordu. Biz koltukları evinden aşağı indirmeye başladığımızda koltuklarının biri fermuarlıymış. Çocuklar indirirken merdivende bir kutu düşmüş. Allah'tan merdivende düşmüş. Dışarıda düşmüş olsaydı, çünkü koltukları koyduğumuz cadde kalabalık bir cadde olduğu için biri gözüne kestirerek alabilirdi. Yeğenim altını bulduktan sonra Hançer'e götürüyor. Onun da bu durumdan haberi yok. Akabinde ben koltuğu dükkanda söktüğümde 3 tane daha altın çıkıyor. Tabii, ben hemen aradım ve sahibine ilettim. Bize yakışan da budur. Çok ihtiyacı olduğuna emindim. Ne zor şartlar altında kazandığını, nasıl geçindiğini bilmiyoruz.”