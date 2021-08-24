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Tarlaya uçan tankerin sürücüsü yanarak can verdi
Tarlaya uçan tankerin sürücüsü yanarak can verdi
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, kontrolden çıkan ve yol kenarındaki tarlaya devrilen akaryakıt tankeri alev aldı. Tankerin sürücüsü Çetin Güven, yanarak... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T06:33+0300
2021-08-24T06:32+0300
türkiye
denizli
yangın
ölüm
kaza
tanker
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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Acıpayam İlçesi Alaaddin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli istikametinden Antalya yönünde seyir halinde olan Çetin Güven yönetimindeki akaryakıt yüklü tanker, kontrolden çıkarak orta refuju aştı. Karşı şeride geçen tanker yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 18 ton benzin ve mazot taşıyan tankerin ön kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını yakıt bölümüne ulaşmadan kısa süre içinde söndürdü. Kazada tanker sürücüsü Güven yanarak can verdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Güven'in cesedi itfaiye ekipleri tarafından yanan sürücü kısmından çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tankerdeki benzin ve mazot ise başka bir tankere yüklenerek akaryakıt istasyonuna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210504/antalyada-cekici-ile-kamyonet-carpisti-2-kisi-yanarak-oldu-1044417888.html
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denizli, yangın, ölüm, kaza, tanker

Tarlaya uçan tankerin sürücüsü yanarak can verdi

06:33 24.08.2021
© Denizli24Denizli'de tanker sürücüsü yanarak can verdi
Denizli'de tanker sürücüsü yanarak can verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© Denizli24
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, kontrolden çıkan ve yol kenarındaki tarlaya devrilen akaryakıt tankeri alev aldı. Tankerin sürücüsü Çetin Güven, yanarak yaşamını yitirirken, alevler yakıt bölümüne ulaşmadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Acıpayam İlçesi Alaaddin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli istikametinden Antalya yönünde seyir halinde olan Çetin Güven yönetimindeki akaryakıt yüklü tanker, kontrolden çıkarak orta refuju aştı. Karşı şeride geçen tanker yol kenarındaki tarlaya uçtu.
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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 18 ton benzin ve mazot taşıyan tankerin ön kısmında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını yakıt bölümüne ulaşmadan kısa süre içinde söndürdü. Kazada tanker sürücüsü Güven yanarak can verdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Güven'in cesedi itfaiye ekipleri tarafından yanan sürücü kısmından çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Tankerdeki benzin ve mazot ise başka bir tankere yüklenerek akaryakıt istasyonuna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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