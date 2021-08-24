https://tr.sputniknews.com/20210824/tbmmye-sunuldu-marmara-denizini-kurtaracak-rapor-1048274334.html

TBMM’ye sunuldu: Marmara Denizi’ni 'kurtaracak' rapor

TBMM’ye sunuldu: Marmara Denizi’ni 'kurtaracak' rapor

Marmara’daki müsilaj sorunun çözümüne ilişkin iki ayrı raporu TBMM’ye sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ, 10 milyarlık projelerle Marmara’yı... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T08:20+0300

2021-08-24T08:20+0300

2021-08-24T08:19+0300

türkiye

ibb

rapor

müsilaj

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı’nın (İSKİ), Marmara’daki müsilaj sorunun çözümüne ilişkin hazırladıkları iki ayrı raporu TBMM’ye sundu. Raporda, geleceğe dönük planlamalar, "Radar sistemi kurulacak, havadan denetim sıklaşacak, deniz araçlarının İHA’lar ile denetlenmesi için ekipler kurulacak, denetim tekneleri artırılacak, arıtma tesisleri projeleri hayata geçirilecek” denildi.22 proje hazırlandıMilliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, Marmara’nın korunmasına dönük yapımı devam eden dört büyük projenin bulunduğu belirtilen raporlarda, yapımı planlanan 10 milyar TL’lik 22 proje ile de denizin ayağa kaldırılacağı kaydedildi.İBB, TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu’na sunduğu raporunda, İstanbul’da kıyı temizliğinin 216 personel ve 36 mobil ekiple; deniz yüzeyi temizlik hizmetinin, yerli imkanlarla imal edilen özel tasarımlı 11 adet deniz yüzeyi temizleme teknesi (DYP) ile yapıldığını kaydetti. Müsilaj olayının afet boyutuna ulaştığı tespiti yapılan raporda, toplanan müsilajın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği iki lagünde susuzlaştırıldığı belirtildi. İstanbul genelinde 4 bin 28 metreküpü İBB tarafından olmak üzere 6 bin 440 metreküp müsilaj toplandığı aktarılan raporda, sorunun bertaraf edilmesi için geleceğe dönük planlamalar şöyle sıralandı:

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ibb, rapor, müsilaj