Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210824/tbmmye-sunuldu-marmara-denizini-kurtaracak-rapor-1048274334.html
TBMM’ye sunuldu: Marmara Denizi’ni 'kurtaracak' rapor
TBMM’ye sunuldu: Marmara Denizi’ni 'kurtaracak' rapor
Marmara’daki müsilaj sorunun çözümüne ilişkin iki ayrı raporu TBMM’ye sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ, 10 milyarlık projelerle Marmara’yı... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T08:20+0300
2021-08-24T08:19+0300
türkiye
ibb
rapor
müsilaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044809244_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_79e1887e7ddf65488d9613934c3ccee5.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı’nın (İSKİ), Marmara’daki müsilaj sorunun çözümüne ilişkin hazırladıkları iki ayrı raporu TBMM’ye sundu. Raporda, geleceğe dönük planlamalar, "Radar sistemi kurulacak, havadan denetim sıklaşacak, deniz araçlarının İHA’lar ile denetlenmesi için ekipler kurulacak, denetim tekneleri artırılacak, arıtma tesisleri projeleri hayata geçirilecek” denildi.22 proje hazırlandıMilliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, Marmara’nın korunmasına dönük yapımı devam eden dört büyük projenin bulunduğu belirtilen raporlarda, yapımı planlanan 10 milyar TL’lik 22 proje ile de denizin ayağa kaldırılacağı kaydedildi.İBB, TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu’na sunduğu raporunda, İstanbul’da kıyı temizliğinin 216 personel ve 36 mobil ekiple; deniz yüzeyi temizlik hizmetinin, yerli imkanlarla imal edilen özel tasarımlı 11 adet deniz yüzeyi temizleme teknesi (DYP) ile yapıldığını kaydetti. Müsilaj olayının afet boyutuna ulaştığı tespiti yapılan raporda, toplanan müsilajın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği iki lagünde susuzlaştırıldığı belirtildi. İstanbul genelinde 4 bin 28 metreküpü İBB tarafından olmak üzere 6 bin 440 metreküp müsilaj toplandığı aktarılan raporda, sorunun bertaraf edilmesi için geleceğe dönük planlamalar şöyle sıralandı:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044809244_62:0:579:388_1920x0_80_0_0_0e829ccf6a025ca66c8cc4c93bc9aed2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ibb, rapor, müsilaj

TBMM’ye sunuldu: Marmara Denizi’ni 'kurtaracak' rapor

08:20 24.08.2021
© DHAMarmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor
Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© DHA
Abone ol
Marmara’daki müsilaj sorunun çözümüne ilişkin iki ayrı raporu TBMM’ye sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ, 10 milyarlık projelerle Marmara’yı temizlemeyi planlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı’nın (İSKİ), Marmara’daki müsilaj sorunun çözümüne ilişkin hazırladıkları iki ayrı raporu TBMM’ye sundu. Raporda, geleceğe dönük planlamalar, "Radar sistemi kurulacak, havadan denetim sıklaşacak, deniz araçlarının İHA’lar ile denetlenmesi için ekipler kurulacak, denetim tekneleri artırılacak, arıtma tesisleri projeleri hayata geçirilecek” denildi.

22 proje hazırlandı

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, Marmara’nın korunmasına dönük yapımı devam eden dört büyük projenin bulunduğu belirtilen raporlarda, yapımı planlanan 10 milyar TL’lik 22 proje ile de denizin ayağa kaldırılacağı kaydedildi.

İBB, TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu’na sunduğu raporunda, İstanbul’da kıyı temizliğinin 216 personel ve 36 mobil ekiple; deniz yüzeyi temizlik hizmetinin, yerli imkanlarla imal edilen özel tasarımlı 11 adet deniz yüzeyi temizleme teknesi (DYP) ile yapıldığını kaydetti. Müsilaj olayının afet boyutuna ulaştığı tespiti yapılan raporda, toplanan müsilajın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği iki lagünde susuzlaştırıldığı belirtildi. İstanbul genelinde 4 bin 28 metreküpü İBB tarafından olmak üzere 6 bin 440 metreküp müsilaj toplandığı aktarılan raporda, sorunun bertaraf edilmesi için geleceğe dönük planlamalar şöyle sıralandı:
Gemilerin atıklarını Marmara Denizi’ne boşaltmasını önlemek ve atık alım faaliyetleri için radar sistemi kurulacak.
Havadan denetimler artırılacak. Kıyılarda bağlı ve açıklarda demirli deniz araçlarının İHA’lar ile denetlenmesi için İHA denetim ekipleri oluşturulacak.
Denetçi personel sayıları artırılacak. Denetim teknelerinin artırılması yönünde bütçe planlama çalışmaları devam edecek.
Tuzla Atık Alım Tesisi’nin yapımı ile ilgili çalışmalar devam edecek.
Deniz yüzeyi temizleme teknelerinin sayısı arttırılacak.
Tersanelerde temiz üretim ve personel sayısı artırılacak.
Çöpkapar cihazları artırılacak.
Marmara Denizi’nde hayalet ağların toplanması ile ilgili çalışmalara destek verilecek.
İstanbul kıyılarında ve Haliç içerisinde batık halde bulunan teknelerin tespit edilip kaldırılması sağlanacak.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce