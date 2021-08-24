https://tr.sputniknews.com/20210824/thk-universitesinden-eski-rektorune-146-bin-tllik-tazminat-davasi-1048281554.html

THK Üniversitesi'nden eski rektörüne 146 bin TL’lik tazminat davası

THK Üniversitesi'nden eski rektörüne 146 bin TL’lik tazminat davası

Türk Hava Kurumu Üniversitesi (THK), eski rektörü Prof. Dr. Nevin Yörük aleyhine, kurumu usul ve yasaya aykırı eylemleriyle zarara uğrattığı iddiasıyla, 146... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T12:43+0300

2021-08-24T12:43+0300

2021-08-24T12:43+0300

tazminat

türk hava kurumu (thk)

tazminat davası

türk hava kurumu üniversitesi

thk

nevin yörük

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Türk Hava Kurumu Üniversitesi (THK), eski rekötürü Prof. Dr. Nevin Yörük'a tazminat davası açtı.Ankara Batı 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, açılan davada Prof. Dr. Yörük’ün adreslerine tebligat yaptı. Ancak Türkiye ve ABD’deki adreslerine yapılan tebligatlar ulaşmadı. Prof. Dr. Yörük’ün Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) sorgulaması da boş çıktı.Adresinde bulunamadı, gazete ilanıyla çağrı yapıldıMahkeme, Prof. Dr. Yörük’e adreslerinde ulaşamayınca, hakkında açılan davada 'usul ve yasaya aykırı eylemleriyle Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ni zarara uğrattığı' iddiasıyla ilgili cevap vermesi için gazete ilanıyla çağrı yapıldı. Mahkeme, ilanında, Prof. Dr. Nevin Yörük’e davadaki iddialara ilişkin 2 hafta içinde cevap vermesi gerektiğini bildirdi. Bu süre içerisinde cevap vermemesi halinde, davacı üniversitenin iddialarının tamamını inkar etmiş sayılacağı ihtarı yapıldı.'YÖK'ten izin almadan üniversitede program açtı'Prof. Dr. Yörük’ün YÖK’ten izin almadan, üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü altında Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı açtığı bildirildi. YÖK onayı olmadan açılan bu programdan mezun olan öğrencilere diploma verilememesi nedeniyle konuyla ilgili çok sayıda dava açıldığı belirtildi. Mağdur olan öğrencilerin üniversite aleyhine açtıkları davalar nedeniyle 146 bin 516 TL’lik zarar meydana geldiği bildirildi. Üniversite, eski rektör Yörük’ten bu zararın tanzimi için tazminat davası açtı.

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